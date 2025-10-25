magazin
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Στην Εξοχή»: Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση, στο θέατρο Αποθήκη
inTickets 25 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

«Στην Εξοχή»: Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση, στο θέατρο Αποθήκη

Η παράσταση έκανε πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση αναδεικνύεται στο σύγχρονο έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου στο θέατρο Αποθήκη, από τον Οκτώβριο.

Η ιστορία

Οι δύο σύζυγοι, Ρίτσαρντ και Κορίν, έχουν εγκαταλείψει την πόλη και μένουν πλέον στην εξοχή, επιθυμώντας με αυτόν τον τρόπο, να βρουν την γαλήνη στην ομορφιά της φύσης. Ο Ρίτσαρντ αποζητά με αυτήν την απόδραση, να ξεφύγει και από έξεις του παρελθόντος.

Ένα βράδυ όμως, καθότι γιατρός στο επάγγελμα – φέρνει στο σπίτι τη Ρεβέκκα, μία νεαρή κοπέλα, που βρήκε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο.

Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Η Κορίν υποψιάζεται. Αρχίζουν οι συζητήσεις τάχα μου αδιάφορες αλλά με ένταση, οι ερωτήσεις – έξυπνες και με ειρωνεία- ανά δύο, ανά τρεις.  Όλα μέσα σε μία διεισδυτική προσπάθεια για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από μία θρασύτατη ειλικρίνεια που ισοπεδώνει τα πάντα.

Οι σχέσεις τείνουν να πέσουν από τον γκρεμό

Οι ρόλοι ανατρέπονται. Γίνεται ένα ανυπόφορο παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους.

Ο Martin Crimp πλέκει με ακρίβεια χειρουργού αλλά και με μία απαραίτητη δόση χιούμορ, μια ιστορία που η αμφιβολία κυριαρχεί και ο φόβος καθηλώνει.

Πίσω από τις λέξεις, κρύβονται υπόγειες εντάσεις: η ασφάλεια της μεσοαστικής ευμάρειας που βρίσκεται σε κίνδυνο, η εικόνα που καταστρέφεται, η εξοχή που πρέπει να διατηρήσει το ωραίο κλίμα της.

Ώσπου – ευτυχώς – έρχεται η αποκατάσταση της τάξης. Με κάποιο τρόπο. Ακατανόητο.

Απρόσμενο. Ως φυσικό επακόλουθο. Ίσως και γιατί όχι;

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα

Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης

Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά)

Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Κυρώζη, Κίττυ Παϊταζόγλου

Πληροφορίες

Διάρκεια παράστασης : 90’

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Αθήνα 105 54

Τηλέφωνο: 211 1000 365

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη: 20:00

Πέμπτη : 21:00

Παρασκευή : 21:00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή : 19:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»
«Ocean’s 14» 24.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αναρωτιέται αν θα πιάσουν τους δράστες της ληστείας στο Λούβρο – «Έκαναν καλή δουλειά»

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να πραγματοποιήσουν τη ληστεία στο Λούβρο «μέρα μεσημέρι», εξέπληξε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, όπως αναφέρει το περιοδικό Variety.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» – H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο
Δεσμοί αίματος 24.10.25

«Όταν οι γονείς μου βρέθηκαν μαζί, ήταν παντρεμένοι με άλλους» - H Ιζαμπέλα Ροσελίνι για το οικογενειακό σκάνδαλο

Η καριέρα του Ιταλού σκηνοθέτη, Ρομπέρτο Ροσελίνι, εκτροχιάστηκε για λίγο όταν η «σκανδαλώδης» σχέση του με την ηθοποιό του Χόλιγουντ Ίνγκριντ Μπέργκμαν έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες τη δεκαετία του 1950. Η κόρη τους Ιζαμπέλα θυμάται έναν αφοσιωμένο γονιό και έναν λαμπρό σκηνοθέτη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»
«Δεν είμαι νταβατζής» 24.10.25

Ο πρίγκιπας Άντριου παρακαλούσε φίλους και συνεργάτες να του βρουν γυναίκες για σεξ – «Ήθελε ξανθιές και χορεύτριες»

Ένα νέο βιβλίο βγάζει στη φόρα λεπτομέρειες από τις σεξουαλικές εμμονές του πρίγκιπα Άντριου, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά που ήδη «καίει» τη βασιλική οικογένεια και το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης
Culture Live 24.10.25

Το Μπρόντγουεϊ ξαναβρίσκει τη φωνή του: Δεύτερη νίκη για τους (παραλίγο απεργούς) μουσικούς της Νέας Υόρκης

Μετά από μήνες αβεβαιότητας, οι μουσικοί του Μπρόντγουεϊ πέτυχαν μια ιστορική συμφωνία που εγγυάται καλύτερες αποδοχές και υγειονομική κάλυψη – μια νίκη για την τέχνη και την αξιοπρέπεια της εργασίας.

Σύνταξη
Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ
«Βιώνει το υπερφυσικό» 23.10.25

Ο μονοχρωματικός μπλέ πίνακας του Υβ Κλάιν άγγιξε τα 18 εκατομμύρια σε δημοπρασία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ

Το California (IKB 71) είναι ένα από τα λίγα έργα του Υβ Κλάιν που φέρει τίτλο, ο οποίος προέρχεται από την πολιτεία των ΗΠΑ όπου εκτέθηκε ο πίνακας λίγο μετά τη δημιουργία του το 1961.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του
Great Jones Street 23.10.25

Η γειτονιά της Νέας Υόρκης, όπου έζησε και δούλεψε ο Μπασκιά παίρνει το όνομα του

Με σταθερή παρουσία στην avant-garde σκηνή της Nέας Υόρκης και εισχωρόντας στα κινήματα του νεοεξπρεσσιονισμού και πριμιτιβισμού, ο Μπασκιά άφησε πίσω του μια κληρονομιά που αναπνέει ακόμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο