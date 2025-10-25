sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
25.10.2025 | 20:00
Σύρος: Φωτιά στον ΧΥΤΑ – Πυκνοί καπνοί στην περιοχή
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 16:03
Διαταραχή εξπρές με βροχές, καταιγίδες αλλά και 30αρια
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ολυμπιακός – Αθηναϊκός 38-26: Ασταμάτητοι οι Ερυθρόλευκοι, έκαναν το 7Χ7
Άλλα Αθλήματα 25 Οκτωβρίου 2025 | 18:42

Ολυμπιακός – Αθηναϊκός 38-26: Ασταμάτητοι οι Ερυθρόλευκοι, έκαναν το 7Χ7

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 38-26 του Αθηναϊκού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 7Χ7 στο φετινό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Spotlight

Το «επτά στα επτά» στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του πειραϊκού συλλόγου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το ευρύ 38-26 του Αθηναϊκού στο κλειστό της Ηλιούπολης, για την 7η αγωνιστική της Handball Premier, συνεχίζοντας με το απόλυτο των νικών την πορεία του στη σεζόν.

Παρά τις απουσίες των δύο εξτρέμ, Εσκαλόνα και Σούργκιελ, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση, που επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και την ανωτερότητά τους.

Πλέον, το πρωτάθλημα διακόπτεται για το καμπ και τα φιλικά της Εθνικής ομάδας με τον Καναδά, και στην επανέναρξη, τη Δευτέρα 10/11, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο ΟΑΚΑ, για το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα με +9 (20-11) στο ημίχρονο!

Ο Ολυμπιακός μπήκε με αποφασιστικότητα και ενέργεια, μετατρέποντας πολύ γρήγορα το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο. Παρότι ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με 0-1, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν άμεσα και με εμφατικό τρόπο. Ο Τσαναξίδης ισοφάρισε (1-1) και με εντυπωσιακό γυριστό έγραψε το 2-1, δίνοντας το σύνθημα για το ερυθρόλευκο ξέσπασμα.

Ο Παπάζογλου σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 3-1, ενώ οι Βίντα και Παπάζογλου εκτόξευσαν τη διαφορά στο 5-1 (5:18), με τον Αθηναϊκό να μένει για περισσότερα από τέσσερα λεπτά χωρίς τέρμα.

Παρά τις προσπάθειες του Βούλγαρη από τη γραμμή των 7 μέτρων, οι πρωταθλητές δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο Βίντα, ο Κανδύλας και ο Τζίμπουλας εκμεταλλεύτηκαν ιδανικά τις φάσεις στον αιφνιδιασμό, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (10-5) μέσα σε μόλις 12 λεπτά.

Με ωραίες συνεργασίες στην επίθεση και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά στο +6 (13-7, 18:24) και στη συνέχεια πάτησε γκάζι.

Με σερί 4-0, από το 13-8 το σκορ εκτοξεύτηκε στο 17-8 (25:55), χάρη στα γκολ των Πασσιά, Τσαναξίδη και Βαλέριο, φτάνοντας ξανά στο +9 (18-9, 26:45). Ο Μπάρος και ο Πέσο συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, ενώ ο Σάββας ευστόχησε στο πρώτο πέναλτι του Ολυμπιακού στο φινάλε, διαμορφώνοντας το 20-11 με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Η διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά ο τερματοφύλακας του Αθηναϊκού, Παπάζογλου, πραγματοποίησε δέκα αποκρούσεις στο πρώτο μέρος.

Με άνεση στην τελική επικράτηση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με τον ίδιο ρυθμό και διάθεση να «κλειδώσει» τη νίκη από νωρίς. Ο Αθηναϊκός μείωσε προσωρινά (20-12, 31’), όμως ο Πέσο απάντησε άμεσα (21-12, 32:03). Ο Παγιάτης σκόραρε για τους φιλοξενούμενους (21-13, 32:54), πριν ο Πασσιάς επαναφέρει τη διαφορά στο +9 (22-13, 33:24). Ο Βίντα ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό (23-13, 34:00), όμως ο Παγιάτης ξαναχτύπησε (23-14, 34:40). Λίγο αργότερα, ο Σάββας με δυνατό διαγώνιο σουτ έγραψε το 24-14 (35:13), ενώ ο Βούλγαρης μείωσε με πέναλτι (24-15, 35:54).

Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, με συγκέντρωση και δημιουργία από όλα τα μήκη του γηπέδου, δείχνοντας ότι βαδίζουν ολοταχώς προς ένα ακόμη επιβλητικό αποτέλεσμα.

Η διαφορά παρέμενε σταθερά υπέρ του Θρύλου, που συνέχιζε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό. Ο Παγιάτης σκόραρε ξανά (24-16, 37:10), αλλά ο Σάββας απάντησε αμέσως (25-16, 37:49). Ο Αθηναϊκός βρήκε ένα ακόμη γκολ (26-17, 38:40), πριν ο Ολυμπιακός επαναφέρει το +10 με ένα υπέροχο τέρμα του Σάββα στο 41ο λεπτό (27-17).

Στα λεπτά που ακολούθησαν, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν στο +11 το υπέρ τους προβάδισμα φτάνοντας στο 29-18 με πέναλτι του Σάββα στο 42’ και στο 30-19 με τον ίδιο στη συνέχεια. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι διαχειρίστηκε με άνεση τη διαφορά ασφαλείας στον υπολειπόμενο χρόνο, πήγε στο +12 με τον Μάνθο για το 36-24 (27’) και στο +13 με τον Κρέσιτς (37-24, 28’) και έφτασε στην τελική επικράτηση με 38-26.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-4, 10-6, 13-7, 16-8, 20-11 (ημχ.) 23-14, 26-17, 30-20, 30-21, 34-24, 38-26

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Κρέσιτς 4, Βίντα 4, Τζίμπουλας 5, Θανάσης Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος 1, Κανιέτε 1, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 3, Πέσο 2, Μάνθος 2, Μπάρος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης, Σάββας 6

Αθηναϊκός (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 2, Ραντοσάβλιεβιτς, Γιώργος Βούλγαρης 5, Άλμπεκ 1, Λευτέρης Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 3, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου, Βρεττός, Παγιάτης 5, Δημήτρης Βούλγαρης 6

«Να βελτιωνόμαστε συνεχώς, το ρόστερ μας είναι πλούσιο»

Δηλώσεις:

Ρικάρντο Τριλίνι: «Μια νίκη που ίσως φαινόταν εύκολη, αλλά την κάναμε εμείς να μοιάζει έτσι. Από την αρχή οι παίκτες ήθελαν να δείξουν, ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Όλοι θέλουν να παλέψουν, γιατί υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός μέσα στην ομάδα. Το ρόστερ μας είναι πολύ πλούσιο, πρέπει να κάνω επιλογές και αυτό τους κρατάει όλους σε εγρήγορση. Μετά τη σημερινή εμφάνιση, δεν έχω πολλά να πω. Τώρα, με τη διακοπή, έχουμε αρκετούς διεθνείς. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε ατομικά. Ελπίζω, όταν επιστρέψουν από τις Εθνικές, όλοι να είναι φρέσκοι και έτοιμοι».

Γρηγόρης Τζίμπουλας: «Αυτό που στοχεύαμε, το καταφέραμε. Από εδώ και πέρα, πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς, ενόψει και του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πιστεύω, πως χρόνο με τον χρόνο γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Θέλουμε ακόμη χρόνο, γιατί μπορούμε να εξελιχθούμε και να εμπλουτίσουμε το παιχνίδι μας ακόμα περισσότερο. Πιστεύω, ότι θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

JP Morgan: Οι δασμοί ξαναγράφουν τα εγχειρίδια των αγορών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Έτσι απλά ενεργοποιείς το μεταβολισμό όσο κάθεσαι

Τουρισμός
Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

Τέλη κρουαζιέρας και ανθεκτικότητας: Ερωτήματα για την αξιοποίηση των πόρων

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός
Πόλο 25.10.25

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός

LIVE: Άλιμος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Άλιμος – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική του Champions League Γυναικών.

Σύνταξη
Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός

Live Streaming: Ολυμπιακός – Αθηναϊκός. Παρακολουθήστε μέσω Live Streaming στις 16:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αθηναϊκός για την 7η αγωνιστική της Handball Premier.

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΟΦΘ

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 15:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΟΦΘ, για την 4η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς
Άλλα Αθλήματα 25.10.25

Η Σερβία «διαγράφει» τον Τζόκοβιτς

Από εθνικός ήρωας σε «προδότης»: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πληρώνει το τίμημα της στήριξής του στις φοιτητικές διαδηλώσεις και απομακρύνεται από την πατρίδα του.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Διάλεξη για τον Ολυμπισμό από τον Ισίδωρο Κούβελο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας
Ολυμπιακοί Αγώνες 25.10.25

Διάλεξη για τον Ολυμπισμό από τον Ισίδωρο Κούβελο στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος έδωσε διάλεξη στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

Τριετής αποκλεισμός για τη Ρουθ Τσεπνγκετίτς – Θετικό δείγμα για απαγορευμένη ουσία

Η κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον μαραθώνιο τιμωρήθηκε από την Παγκόσμια Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου μετά τον εντοπισμό υδροχλωροθειαζίδης σε έλεγχο ντόπινγκ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ενόργανη γυμναστική 24.10.25

Εκτός βάθρου αλλά… εντός μύθου ο Λευτέρης Πετρούνιας

Ο θρύλος των κρίκων Λευτέρης Πετρούνιας δεν πήρε μετάλλιο (5ος) στο 10η παρουσία του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, αλλά μόνο η παρουσία του στον τελικό -στα 34 του- συντηρεί τον μύθο του ως ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στην Ιστορία.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)
Άλλα Αθλήματα 24.10.25

«Τρελαμένος» ο Τζόκοβιτς: Τραγούδησε σύνθημα του Ολυμπιακού σε ματς του Ερυθρού Αστέρα (vid)

Ο εμβληματικός τενίστας, Νόβακ Τζόκοβιτς παρακολούθησε την εντός έδρας αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα απέναντι στην Μπασκόνια και «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε μαζί τους, σύνθημα του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του
Μήνας μέλιτος, τέλος 25.10.25

Αργεντινή: Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές για τον πρόεδρο Μιλέι, παρά τις παρεμβάσεις Τραμπ υπέρ του

Ο αναρχοκαπιταλιστής Χαβιέρ Μιλέι με σκληρά μέτρα λιτότητας κατόρθωσε να δαμάσει τον πληθωρισμό στην Αργεντινή. Ωστόσο, η ευημερία που έχει υποσχεθεί δεν ήρθε και ίσως χάσει τον έλεγχο της Βουλής.

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%
Επταετής θητεία 25.10.25

Ιρλανδία: Σαρωτική νίκη για τη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι – Εκλέγεται πρόεδρος με 64%

Η ανεξάρτητη σοσιαλίστρια Κάθριν Κόνολι κερδίζει τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία με πολύ μεγάλη διαφορά από την κύρια αντίπαλό της. Η Χέδερ Χάμφεϊς ήδη και ο πρωθυπουργός την συνεχάρησαν.

Σύνταξη
Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»
Ελλάδα 25.10.25

Η πρώτη προφυλάκιση κατηγορούμενου για τις απάτες στον ΟΠΕΚΕΠ – Έχει συγγενική σχέση με τον «αρχηγό»

Για να ολοκληρωθεί ο πρώτος ανακριτικός κύκλος μένουν ακόμα δύο ομάδες που θα απολογηθούν αύριο Κυριακή και τη Δευτέρα με κατηγορούμενους οι οποίοι φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία
Παγκόσμια Ημέρα 25.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για πρόληψη καρκίνου μαστού: Θα αγωνιζόμαστε για την αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια Υγεία

«Η Παγκόσμια Ημέρα κατά του καρκίνου του μαστού υπενθυμίζει ότι η υγεία είναι αδιαπραγμάτευτο και καθολικό δικαίωμα», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος

LIVE: ΟΦΗ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Ατρόμητος για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet

LIVE: Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet για την 8η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπράιτον για την 9η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-1: Αντεξαν με 10 οι γηπεδούχοι, ας είναι καλά ο Ραμίρεζ

Χωρίς νικητή (1-1) έληξε ο αγώνας Κηφισιά-Παναιτωλικός, για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Μεγάλη ευκαιρία έχασαν οι φιλοξενούμενοι στις καθυστερήσεις όταν ο Αγκίρε νικήθηκε από τον Ραμίρεζ.

Σύνταξη
Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη
Γιώργος Παπαβασιλείου 25.10.25

Παραιτήθηκε μετά τις αντιδράσεις ο διευθυντής του γραφείου του Ανδρουλάκη – Είχε αποθεώσει Μητσοτάκη, Δημητριάδη

Ο Γιώργος Παπαβασιλείου παραιτήθηκε μετά από μόλις 30 ώρες από διευθυντής του γραφείου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη - Οι αναρτήσεις υπέρ Μητσοτάκη, Δημητριάδη, Ομάδας Αλήθειας που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων

Σύνταξη
Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους
Αναπάντητα ερωτήματα 25.10.25

Δούκας για νεκρή 16χρονη στο Γκάζι: Άμεση εφαρμογή του νόμου για το μπαρ, να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους

Ο αιφνίδιος θάνατος της 16χρονης στο Γκάζι εγείρει ερωτήματα με τα θολά σημεία να είναι πολλά - Το μήνυμα του δημάρχου Αθηναίων για το μπαρ, τι είπε ο πατέρας της ανήλικης

Σύνταξη
Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας
Ερευνητικά έργα 25.10.25

Η κρυφή αστεγία και οι αόρατοι φτωχοί της διπλανής πόρτας

Οι σύγχρονοι φτωχοί δεν θυμίζουν τον Γιάννη Αγιάννη στους «Αθλίους». Είναι οι άνθρωποι της διπλανής ή της δικής μας πόρτας. Νέες έρευνες καταγράφουν την κρυφή αστεγία και τις αόρατες ευαλωτότητες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του
Σημαντικό μέρος 25.10.25

Η οικογένεια του Μιχάλη Χαραλαμπίδη δώρισε μια «ζωντανή κληρονομιά» του – Πού θα εκτίθενται αντικείμενά του

Η οικογένεια του αείμνηστου Μιχάλη Χαραλαμπίδη προχώρησε σε μια γενναιόδωρη δωρεά, ενισχύοντας τη διατήρηση της μνήμης του Ποντιακού, αλλά και όχι μόνο, Ελληνισμού

Σύνταξη
LIVE: Νάπολι – Ίντερ
Ποδόσφαιρο 25.10.25

LIVE: Νάπολι – Ίντερ

LIVE: Νάπολι – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Νάπολι – Ίντερ για την 8η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Ελλάδα 25.10.25

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση με γκαζάκια σε παράρτημα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Αργά το βράδυ του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, προκλήθηκε έκρηξη από γκαζάκια, σε παράρτημα του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επί της Λ. Συγγρού - Τι αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο