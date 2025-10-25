Ολυμπιακός – Αθηναϊκός 38-26: Ασταμάτητοι οι Ερυθρόλευκοι, έκαναν το 7Χ7

Το «επτά στα επτά» στο φετινό πρωτάθλημα πέτυχε η ομάδα χάντμπολ Ανδρών του πειραϊκού συλλόγου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με το ευρύ 38-26 του Αθηναϊκού στο κλειστό της Ηλιούπολης, για την 7η αγωνιστική της Handball Premier, συνεχίζοντας με το απόλυτο των νικών την πορεία του στη σεζόν.

Παρά τις απουσίες των δύο εξτρέμ, Εσκαλόνα και Σούργκιελ, οι «ερυθρόλευκοι» κυριάρχησαν απόλυτα, επιβάλλοντας τον ρυθμό τους από τα πρώτα λεπτά και φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση, που επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και την ανωτερότητά τους.

Πλέον, το πρωτάθλημα διακόπτεται για το καμπ και τα φιλικά της Εθνικής ομάδας με τον Καναδά, και στην επανέναρξη, τη Δευτέρα 10/11, ο Ολυμπιακός θα μεταβεί στο ΟΑΚΑ, για το ντέρμπι κορυφής με την ΑΕΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής.

«Ερυθρόλευκο» προβάδισμα με +9 (20-11) στο ημίχρονο!

Ο Ολυμπιακός μπήκε με αποφασιστικότητα και ενέργεια, μετατρέποντας πολύ γρήγορα το ματς σε παράσταση για έναν ρόλο. Παρότι ο Αθηναϊκός προηγήθηκε με 0-1, οι «ερυθρόλευκοι» απάντησαν άμεσα και με εμφατικό τρόπο. Ο Τσαναξίδης ισοφάρισε (1-1) και με εντυπωσιακό γυριστό έγραψε το 2-1, δίνοντας το σύνθημα για το ερυθρόλευκο ξέσπασμα.

Ο Παπάζογλου σκόραρε στον αιφνιδιασμό για το 3-1, ενώ οι Βίντα και Παπάζογλου εκτόξευσαν τη διαφορά στο 5-1 (5:18), με τον Αθηναϊκό να μένει για περισσότερα από τέσσερα λεπτά χωρίς τέρμα.

Παρά τις προσπάθειες του Βούλγαρη από τη γραμμή των 7 μέτρων, οι πρωταθλητές δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ο Βίντα, ο Κανδύλας και ο Τζίμπουλας εκμεταλλεύτηκαν ιδανικά τις φάσεις στον αιφνιδιασμό, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (10-5) μέσα σε μόλις 12 λεπτά.

Με ωραίες συνεργασίες στην επίθεση και απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, ο Ολυμπιακός έφτασε για πρώτη φορά στο +6 (13-7, 18:24) και στη συνέχεια πάτησε γκάζι.

Με σερί 4-0, από το 13-8 το σκορ εκτοξεύτηκε στο 17-8 (25:55), χάρη στα γκολ των Πασσιά, Τσαναξίδη και Βαλέριο, φτάνοντας ξανά στο +9 (18-9, 26:45). Ο Μπάρος και ο Πέσο συνέχισαν στο ίδιο τέμπο, ενώ ο Σάββας ευστόχησε στο πρώτο πέναλτι του Ολυμπιακού στο φινάλε, διαμορφώνοντας το 20-11 με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Η διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, αλλά ο τερματοφύλακας του Αθηναϊκού, Παπάζογλου, πραγματοποίησε δέκα αποκρούσεις στο πρώτο μέρος.

Με άνεση στην τελική επικράτηση οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το δεύτερο μέρος με τον ίδιο ρυθμό και διάθεση να «κλειδώσει» τη νίκη από νωρίς. Ο Αθηναϊκός μείωσε προσωρινά (20-12, 31’), όμως ο Πέσο απάντησε άμεσα (21-12, 32:03). Ο Παγιάτης σκόραρε για τους φιλοξενούμενους (21-13, 32:54), πριν ο Πασσιάς επαναφέρει τη διαφορά στο +9 (22-13, 33:24). Ο Βίντα ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο αριθμό (23-13, 34:00), όμως ο Παγιάτης ξαναχτύπησε (23-14, 34:40). Λίγο αργότερα, ο Σάββας με δυνατό διαγώνιο σουτ έγραψε το 24-14 (35:13), ενώ ο Βούλγαρης μείωσε με πέναλτι (24-15, 35:54).

Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούσαν τον απόλυτο έλεγχο του ρυθμού, με συγκέντρωση και δημιουργία από όλα τα μήκη του γηπέδου, δείχνοντας ότι βαδίζουν ολοταχώς προς ένα ακόμη επιβλητικό αποτέλεσμα.

Η διαφορά παρέμενε σταθερά υπέρ του Θρύλου, που συνέχιζε να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό. Ο Παγιάτης σκόραρε ξανά (24-16, 37:10), αλλά ο Σάββας απάντησε αμέσως (25-16, 37:49). Ο Αθηναϊκός βρήκε ένα ακόμη γκολ (26-17, 38:40), πριν ο Ολυμπιακός επαναφέρει το +10 με ένα υπέροχο τέρμα του Σάββα στο 41ο λεπτό (27-17).

Στα λεπτά που ακολούθησαν, οι «ερυθρόλευκοι» διεύρυναν στο +11 το υπέρ τους προβάδισμα φτάνοντας στο 29-18 με πέναλτι του Σάββα στο 42’ και στο 30-19 με τον ίδιο στη συνέχεια. Η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι διαχειρίστηκε με άνεση τη διαφορά ασφαλείας στον υπολειπόμενο χρόνο, πήγε στο +12 με τον Μάνθο για το 36-24 (27’) και στο +13 με τον Κρέσιτς (37-24, 28’) και έφτασε στην τελική επικράτηση με 38-26.

Τα πεντάλεπτα: 4-1, 7-4, 10-6, 13-7, 16-8, 20-11 (ημχ.) 23-14, 26-17, 30-20, 30-21, 34-24, 38-26

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο 1, Κρέσιτς 4, Βίντα 4, Τζίμπουλας 5, Θανάσης Παπάζογλου 2, Παπαντωνόπουλος 1, Κανιέτε 1, Κανδύλας 1, Σλίσκοβιτς 2, Τσαναξίδης 3, Πέσο 2, Μάνθος 2, Μπάρος 2, Πασσιάς 2, Μιχαηλίδης, Σάββας 6

Αθηναϊκός (Νίκος Σαμαράς): Παντελάκης, Λόλας 2, Ραντοσάβλιεβιτς, Γιώργος Βούλγαρης 5, Άλμπεκ 1, Λευτέρης Παπάζογλου, Γερουλάνος 1, Τσορτέκης 3, Καλαμάτας, Σφακιωτάκης, Καππάτος, Ζαρίκος 3, Παπαδιονυσίου, Βρεττός, Παγιάτης 5, Δημήτρης Βούλγαρης 6

«Να βελτιωνόμαστε συνεχώς, το ρόστερ μας είναι πλούσιο»

Δηλώσεις:

Ρικάρντο Τριλίνι: «Μια νίκη που ίσως φαινόταν εύκολη, αλλά την κάναμε εμείς να μοιάζει έτσι. Από την αρχή οι παίκτες ήθελαν να δείξουν, ότι είμαστε σε καλή κατάσταση. Όλοι θέλουν να παλέψουν, γιατί υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός μέσα στην ομάδα. Το ρόστερ μας είναι πολύ πλούσιο, πρέπει να κάνω επιλογές και αυτό τους κρατάει όλους σε εγρήγορση. Μετά τη σημερινή εμφάνιση, δεν έχω πολλά να πω. Τώρα, με τη διακοπή, έχουμε αρκετούς διεθνείς. Πρέπει να ξεκουραστούμε και να δουλέψουμε ατομικά. Ελπίζω, όταν επιστρέψουν από τις Εθνικές, όλοι να είναι φρέσκοι και έτοιμοι».

Γρηγόρης Τζίμπουλας: «Αυτό που στοχεύαμε, το καταφέραμε. Από εδώ και πέρα, πρέπει να βελτιωνόμαστε συνεχώς, ενόψει και του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Πιστεύω, πως χρόνο με τον χρόνο γινόμαστε ολοένα και καλύτεροι. Θέλουμε ακόμη χρόνο, γιατί μπορούμε να εξελιχθούμε και να εμπλουτίσουμε το παιχνίδι μας ακόμα περισσότερο. Πιστεύω, ότι θα τα καταφέρουμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους που έχουμε».