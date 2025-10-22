Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League έκανε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, που επικράτησε στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» με 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) σετ της βελγικής Αστερίξ Μπέβερεν.

Οι Ερυθρόλευκες επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, πήραν μια εύκολη νίκη και την επόμενη Πέμπτη (30/10, 19:00 – COSMOTE SPORT 7HD) θα παίξουν στο Βέλγιο, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης βόλεϊ.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, που διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, έδειξε εξαιρετική εικόνα στο αποψινό ματς και απέδειξε ότι φέτος διαθέτει μια πολύ δυνατή ομάδα, που είναι ικανή για μεγάλα πράγματα.

Να σημειώσουμε οτι MVP του αγώνα αναδείχθηκε η Γιασμίν Αμπντεραχίμ μετά τους 13 πόντους που πέτυχε, με την Μίλιτσα Κούμπουρα να είναι η πρώτη σκόρερ με 26.

Επίσης να αναφέρουμε πως ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς χρησιμοποίησε την Ιβάνα Βάνιακ που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τις 2 Νοεμβρίου 2024 όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο.

Ερυθρόλευκη κυριαρχία στο πρώτο σετ (25-14)

Πολύ δυναμική εκκίνηση έκανε ο Ολυμπιακός στο πρώτο σετ, καθώς κυριάρχησε με ένα επιμέρους 4-0 κόντρα στην Αστερίξ. Η βελγική ομάδα προσπάθησε να μειώσει (7-2) αλλά οι ερυθρόλευκες ήταν κυρίαρχες και είχαν τον έλεγχο στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο προπονητής να καλέσει το πρώτο τάιμ άουτ της βραδιάς, μετά το (15-6).

Στη συνέχεια του σετ η αντίπαλος του πειραϊκού συλλόγου, έκανε ένα επιμέρους 3-0 σερί, από το (20-10) στο (20-13), αλλά η Αμπντεραχίμ έκαμψε την αντίσταση τους και «έγραψε» το 21-13. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε και πάλι στο +10 και το σετ έληξε στο 25-14. Οι ερυθρόλευκες πήραν 16 πόντους από επιθέσεις, 3 από μπλοκ, 2 από άσους και 4 από λάθη αντιπάλων.

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της Αστερίξ στο δεύτερο σετ (25-19)

Η Αστερίξ «ξέσπασε» στο δεύτερο σετ και ξεκίνησε, έχοντας το προβάδισμα (3-2). Ωστόσο, οι ερυθρόλευκες γρήγορα ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά με δύο διαδοχικά μπλοκ της Εμμανουηλίδου (5-3). Ακολούθησε… «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς το σύνολο του Κοβάσεβιτς, προηγούνταν στο σκορ, αλλά η βελγική ομάδα συνεχώς μείωνε τη διαφορά (8-9, 12-11).

Μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, οι παίκτριες του.. «ξέφυγαν» με τη Κούμπουρα να γράφει το 18-14 και τελικά το δεύτερο σετ έληξε με 25-19.

Αναφορικά με το δεύτερο σετ, οι πόντοι του Ολυμπιακού ήταν 18 από τα επιτυχημένα χτυπήματα, 4 από τα μπλοκ, 3 από τα λάθη και υπήρξε ένας άσος.

Εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού (25-19)

Οι διακυμάνσεις του τρίτου σετ είχαν αρκετές ισοπαλίες (6-6, 12-12, 15-15). Όμως, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανώτερη εικόνα του έναντι της Αστερίξ και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ, κάνοντας το 18-16 με την Κούμπουρα.

Η Εμμανουηλίδου «έγραψε» το 22-15 για να ακολουθήσει το match point στο 24-18, εκεί όπου οι ερυθρόλευκες χρειάστηκαν δύο προσπάθειες για να κάνουν το 25-19 και το τελικό 3-0.

Για το τρίτο σετ, οι ερυθρόλευκες χρειάστηκαν 17 χτυπήματα, 3 μπλοκ, 1 άσο και τρία λάθη τον αντιπάλων για να πάρουν τη νίκη.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) σε 73′