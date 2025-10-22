sports betsson
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
22.10.2025 | 20:58
Γερμανία: Πυροβολισμοί στο Αννόβερο – Τουλάχιστον ένας νεκρός και τραυματίες
Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 22 Οκτωβρίου 2025 | 20:34

Ολυμπιακός – Αστερίξ Μπέβερεν 3-0: Επιβλητικό το πρώτο βήμα από τις «ερυθρόλευκες»

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός, επικράτησε εύκολα στου Ρέντη της βελγικής Αστερίξ (3-0 σετ) και έκανε μεγάλο βήμα για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του γυναικείου CEV Champions League

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του CEV Champions League έκανε η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού, που επικράτησε στο κλειστό του Ρέντη «Μελίνα Μερκούρη» με 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) σετ της βελγικής Αστερίξ Μπέβερεν.

Οι Ερυθρόλευκες επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, πήραν μια εύκολη νίκη και την επόμενη Πέμπτη (30/10, 19:00 – COSMOTE SPORT 7HD) θα παίξουν στο Βέλγιο, με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης βόλεϊ.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς, που διεκδικεί με αξιώσεις την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, έδειξε εξαιρετική εικόνα στο αποψινό ματς και απέδειξε ότι φέτος διαθέτει μια πολύ δυνατή ομάδα, που είναι ικανή για μεγάλα πράγματα.

Να σημειώσουμε οτι MVP του αγώνα αναδείχθηκε η Γιασμίν Αμπντεραχίμ μετά τους 13 πόντους που πέτυχε, με την Μίλιτσα Κούμπουρα να είναι η πρώτη σκόρερ με 26.

Επίσης να αναφέρουμε πως ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς χρησιμοποίησε την Ιβάνα Βάνιακ που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά τις 2 Νοεμβρίου 2024 όταν είχε τραυματιστεί στον ώμο.

Ερυθρόλευκη κυριαρχία στο πρώτο σετ (25-14)

Πολύ δυναμική εκκίνηση έκανε ο Ολυμπιακός στο πρώτο σετ, καθώς κυριάρχησε με ένα επιμέρους 4-0 κόντρα στην Αστερίξ. Η βελγική ομάδα προσπάθησε να μειώσει (7-2) αλλά οι ερυθρόλευκες ήταν κυρίαρχες και είχαν τον έλεγχο στο παιχνίδι, με αποτέλεσμα ο προπονητής να καλέσει το πρώτο τάιμ άουτ της βραδιάς, μετά το (15-6).

Στη συνέχεια του σετ η αντίπαλος του πειραϊκού συλλόγου, έκανε ένα επιμέρους 3-0 σερί, από το (20-10) στο (20-13), αλλά η Αμπντεραχίμ έκαμψε την αντίσταση τους και «έγραψε» το 21-13. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε και πάλι στο +10 και το σετ έληξε στο 25-14. Οι ερυθρόλευκες πήραν 16 πόντους από επιθέσεις, 3 από μπλοκ, 2 από άσους και 4 από λάθη αντιπάλων.

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση της Αστερίξ στο δεύτερο σετ (25-19)

Η Αστερίξ «ξέσπασε» στο δεύτερο σετ και ξεκίνησε, έχοντας το προβάδισμα (3-2). Ωστόσο, οι ερυθρόλευκες γρήγορα ισοφάρισαν και πέρασαν μπροστά με δύο διαδοχικά μπλοκ της Εμμανουηλίδου (5-3). Ακολούθησε… «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς το σύνολο του Κοβάσεβιτς, προηγούνταν στο σκορ, αλλά η βελγική ομάδα συνεχώς μείωνε τη διαφορά (8-9, 12-11).

Μετά το τάιμ άουτ που κάλεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού, οι παίκτριες του.. «ξέφυγαν» με τη Κούμπουρα να γράφει το 18-14 και τελικά το δεύτερο σετ έληξε με 25-19.

Αναφορικά με το δεύτερο σετ, οι πόντοι του Ολυμπιακού ήταν 18 από τα επιτυχημένα χτυπήματα, 4 από τα μπλοκ, 3 από τα λάθη και υπήρξε ένας άσος.

Εμφατική επικράτηση του Ολυμπιακού (25-19)

Οι διακυμάνσεις του τρίτου σετ είχαν αρκετές ισοπαλίες (6-6, 12-12, 15-15). Όμως, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανώτερη εικόνα του έναντι της Αστερίξ και κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ, κάνοντας το 18-16 με την Κούμπουρα.

Η Εμμανουηλίδου «έγραψε» το 22-15 για να ακολουθήσει το match point στο 24-18, εκεί όπου οι ερυθρόλευκες χρειάστηκαν δύο προσπάθειες για να κάνουν το 25-19 και το τελικό 3-0.

Για το τρίτο σετ, οι ερυθρόλευκες χρειάστηκαν 17 χτυπήματα, 3 μπλοκ, 1 άσο και τρία λάθη τον αντιπάλων για να πάρουν τη νίκη.

Τα σετ: 3-0 (25-14, 25-19, 25-19) σε 73′

Διακύμανση:
1ο σετ: 8-2, 16-7, 21-13, 25-14
2ο σετ: 8-3, 16-13, 21-16, 25-19
3ο σετ: 7-8, 16-15, 21-17, 25-19*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 4 άσσους, 50 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και της Αστερίξ προήλθαν από 1 άσσο, 30 επιθέσεις, 7 μπλοκ και 14 λάθη αντιπάλων.ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Εμμανουηλίδου 10 (3/4 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κούμπουρα 26 (24/49 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Στεβάνοβιτς 3 (2/6 επ., 1 μπλοκ), Αμπντεραχίμ 13 (11/22 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 62% υπ. – 23% άριστες), Κόνεο 10 (9/22 επ., 1 μπλοκ, 77% υπ. – 69% άριστες), Ντι Ιούλιο 2 (1/1 επ., 1 άσσος) / Αρτακιανού (λ, 83% υπ. – 17% άριστες), Σαμπάτη (λ), Βάνιακ, Ηλιοπούλου, Φακοπουλίδου, Οικονομίδου.

ΑΣΤΕΡΙΞ ΜΠΕΒΕΡΕΝ (Κρις Βάσνικ): Βαν Σας 1 (1 άσσος), Κόρεβαρ 8 (5/12 επ., 3 μπλοκ), Στράγκιερ 8 (7/29 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. – 21% άριστες), Γκίλσον, Φράνσεν 6 (3/8 επ., 3 μπλοκ), Μέιερς 10 (10/22 επ.) / Ντεμπούκ (λ, 58% υπ. – 8% άριστες), Νέουφκενς 1 (1/1 επ.), Όβεργουατερ 2 (2/7 επ., 38% υπ. – 21% άριστες), Μπέρτελς 1 (1/1 επ.).


Οι δηλώσεις

Ο προπονητής του Ολυμπιακού Μπράνκο Κοβάτσεβιτς δήλωσε: «Κάναμε το πρώτο βήμα με μία καθαρή νίκη. Είμαι ικανοποιημένος από το πρώτο σετ στο σερβίς και μπλοκ-άμυνα. Μετά το σερβίς μας έπεσε λίγο, κάναμε κάποια λάθη. Αλλά έχουμε καλό προβάδισμα για τη ρεβάνς. Σέβομαι το βέλγικο βόλεϊ και ξέρω ότι θα είναι δυσκολότερα στην έδρα της Μπέβερεν. Θέλουμε να προκριθούμε στους ομίλους του Τσάμπιονς Λιγκ αλλά κοιτάμε βήμα βήμα. Αρχικά να προκριθούμε στον επόμενο προκριματικό γύρο».

Η κεντρική του Ολυμπιακού Μελίνα Εμμανουηλίδου ανέφερε: «Το πιο σημαντικό είναι ότι νικήσαμε με 3-0 στην έδρα μας. Μπήκαμε συγκεντρωμένες και ήρθε η νίκη. Θέλουμε να προκριθούμε στους ομίλους και θέλουμε να το πετύχουμε για τον σύλλογο και δουλεύουμε σκληρά γι’αυτό. Θέλουμε ο κόσμος να είναι μαζί μας και να μας υποστηρίζει. Είναι ωραία η ατμόσφαιρα όταν το γήπεδο είναι γεμάτο».

