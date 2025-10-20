(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία
Για πρώτη φορά μια επίσημη διοργάνωση ιταλικού ομαδικού αθλήματος —πλην ποδοσφαίρου— βγαίνει εκτός Ευρώπης. Η ελίτ του ιταλικού βόλεϊ ταξιδεύει στη Μέση Ανατολή, γράφοντας ιστορία.
- Οι ΗΠΑ κατηγορούμενες ότι επιχείρησαν να χακάρουν την επίσημη κινεζική ώρα
- Δικαστική απόφαση ίσως φέρνει το τέλος του αμαρτωλού Pegasus
- Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο με τη μητέρα του
- Ζαλίζουν οι τιμές στα νεόδμητα στα νότια προάστια - Πάνω από 6.600 ευρώ/τ.μ. στη Γλυφάδα
To ιταλικό βόλεϊ ανοίγει τα φτερά του πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Del Monte Supercoppa SuperLega, που φέτος γιορτάζει την 30ή της έκδοση, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, στις 7 και 8 Νοεμβρίου στη Νταμάμ, στη Σαουδική Αραβία. Μια ιστορική στιγμή για τον ιταλικό αθλητισμό, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχε πραγματοποιηθεί επίσημη διοργάνωση ομαδικού αθλήματος εκτός ηπείρου, πλην του ποδοσφαίρου.
Οι Sir Susa Vim Perugia, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova και Rana Verona θα αναμετρηθούν στη σαουδαραβική πόλη, εκπροσωπώντας το κορυφαίο επίπεδο της SuperLega Credem Banca. Οι τέσσερις ομάδες που αποτελούν την αφρόκρεμα του ιταλικού πρωταθλήματος θα φέρουν στο προσκήνιο τη δυναμική, την τεχνική και τη θεαματικότητα που καθιστούν το ιταλικό βόλεϊ σημείο αναφοράς διεθνώς.
Η Νταμάμ, πόλη-κλειδί στην ανατολική Σαουδική Αραβία και σημαντικό οικονομικό κέντρο, αποτελεί τα τελευταία χρόνια σύμβολο της στρατηγικής «ανοίγματος» του Βασιλείου προς τον κόσμο, και ιδιαίτερα προς τον αθλητισμό. Η συνεργασία της Lega Pallavolo Serie A με τη Σαουδαραβική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον όμιλο Saudi Crown επιβεβαιώνει τη βούληση της Ιταλίας να εξάγει την αθλητική της αριστεία, όχι μόνο ως προϊόν θεάματος, αλλά και ως πολιτιστικό μοντέλο.
Η Ιταλία του βόλεϊ έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Ο επαγγελματισμός, η οργάνωση και η τεχνική της υπεροχή καθιστούν τη SuperLega μια από τις ισχυρότερες λίγκες παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025 στις Φιλιππίνες, όπου η Ιταλία κατέκτησε τον τίτλο υπό τον Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι, συμμετείχαν 55 παίκτες από το ιταλικό πρωτάθλημα και 10 Ιταλοί προπονητές.
Πρόκειται για μια «εξαγωγή τεχνογνωσίας», που βασίζεται στη μεθοδικότητα, την πειθαρχία και το πάθος. Η πέμπτη παγκόσμια επιτυχία της Εθνικής Ιταλίας ενίσχυσε το ενδιαφέρον του κοινού και γέννησε ένα νέο κύμα ενθουσιασμού, που τώρα ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας.
Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Piepoli, που δημοσίευσε η εφημερίδα Tuttosport, το 37% των Ιταλών θεωρεί σήμερα την πετοσφαίριση το άθλημα στο οποίο η χώρα τους είναι πιο δυνατή παγκοσμίως — μπροστά από το ποδόσφαιρο και το τένις. Παράλληλα, το 72% δηλώνει υπερήφανο για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, αναγνωρίζοντας στο βόλεϊ ένα νέο σημείο ενότητας και εθνικής ταυτότητας.
Η Supercoppa στη Νταμάμ δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Είναι ένα πολιτιστικό και στρατηγικό βήμα, μια ευκαιρία να παρουσιαστεί διεθνώς η ιταλική φιλοσοφία του αθλητισμού: σεβασμός, τεχνική, καινοτομία και πάθος.
Πέρα από τα αποτελέσματα και τις διακρίσεις, το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί κάτι βαθύτερο: τη σύνδεση πολιτισμών μέσω του αθλητισμού. Το ιταλικό βόλεϊ, έχοντας πλέον εδραιώσει τη θέση του στην κορυφή, ανοίγει νέους δρόμους στη Μέση Ανατολή — με στόχο όχι μόνο να κερδίσει τίτλους, αλλά και να εμπνεύσει μια νέα γενιά φιλάθλων και αθλητών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Χωρίς τα πετροδόλαρα πάντως όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει ποτέ…
- Παναθηναϊκός: Αυτοί θα είναι οι βοηθοί του Ράφα Μπενίτεθ
- H Euroleague εξετάζει το ενδεχόμενο να αποβάλλει τη Βιλερμπάν!
- O ZAOΝ επέστρεψε για να μείνει στην Volley League γυναικών
- Φερμίν: «Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός, θα είναι ένας δύσκολος αγώνας – Ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος στον κόσμο»
- O Φλικ υποκλίθηκε στον Ολυμπιακό: «Από τις καλύτερες επιθετικές ομάδες στο Champions League»
- Γιατί ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν απαντάει πια στα μηνύματα της ομαδικής συνομιλίας της Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις