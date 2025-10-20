(Και) το ιταλικό βόλεϊ κατακτά τη Σαουδική Αραβία

To ιταλικό βόλεϊ ανοίγει τα φτερά του πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα. Η Del Monte Supercoppa SuperLega, που φέτος γιορτάζει την 30ή της έκδοση, θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, στις 7 και 8 Νοεμβρίου στη Νταμάμ, στη Σαουδική Αραβία. Μια ιστορική στιγμή για τον ιταλικό αθλητισμό, καθώς ποτέ στο παρελθόν δεν είχε πραγματοποιηθεί επίσημη διοργάνωση ομαδικού αθλήματος εκτός ηπείρου, πλην του ποδοσφαίρου.

Οι Sir Susa Vim Perugia, Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova και Rana Verona θα αναμετρηθούν στη σαουδαραβική πόλη, εκπροσωπώντας το κορυφαίο επίπεδο της SuperLega Credem Banca. Οι τέσσερις ομάδες που αποτελούν την αφρόκρεμα του ιταλικού πρωταθλήματος θα φέρουν στο προσκήνιο τη δυναμική, την τεχνική και τη θεαματικότητα που καθιστούν το ιταλικό βόλεϊ σημείο αναφοράς διεθνώς.

Η Νταμάμ, πόλη-κλειδί στην ανατολική Σαουδική Αραβία και σημαντικό οικονομικό κέντρο, αποτελεί τα τελευταία χρόνια σύμβολο της στρατηγικής «ανοίγματος» του Βασιλείου προς τον κόσμο, και ιδιαίτερα προς τον αθλητισμό. Η συνεργασία της Lega Pallavolo Serie A με τη Σαουδαραβική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και τον όμιλο Saudi Crown επιβεβαιώνει τη βούληση της Ιταλίας να εξάγει την αθλητική της αριστεία, όχι μόνο ως προϊόν θεάματος, αλλά και ως πολιτιστικό μοντέλο.

Η Ιταλία του βόλεϊ έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς. Ο επαγγελματισμός, η οργάνωση και η τεχνική της υπεροχή καθιστούν τη SuperLega μια από τις ισχυρότερες λίγκες παγκοσμίως. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2025 στις Φιλιππίνες, όπου η Ιταλία κατέκτησε τον τίτλο υπό τον Φερντινάντο Ντε Τζόρτζι, συμμετείχαν 55 παίκτες από το ιταλικό πρωτάθλημα και 10 Ιταλοί προπονητές.

Πρόκειται για μια «εξαγωγή τεχνογνωσίας», που βασίζεται στη μεθοδικότητα, την πειθαρχία και το πάθος. Η πέμπτη παγκόσμια επιτυχία της Εθνικής Ιταλίας ενίσχυσε το ενδιαφέρον του κοινού και γέννησε ένα νέο κύμα ενθουσιασμού, που τώρα ξεπερνά τα γεωγραφικά σύνορα της χώρας.

Σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Piepoli, που δημοσίευσε η εφημερίδα Tuttosport, το 37% των Ιταλών θεωρεί σήμερα την πετοσφαίριση το άθλημα στο οποίο η χώρα τους είναι πιο δυνατή παγκοσμίως — μπροστά από το ποδόσφαιρο και το τένις. Παράλληλα, το 72% δηλώνει υπερήφανο για την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου, αναγνωρίζοντας στο βόλεϊ ένα νέο σημείο ενότητας και εθνικής ταυτότητας.

Η Supercoppa στη Νταμάμ δεν είναι απλώς ένα αθλητικό γεγονός. Είναι ένα πολιτιστικό και στρατηγικό βήμα, μια ευκαιρία να παρουσιαστεί διεθνώς η ιταλική φιλοσοφία του αθλητισμού: σεβασμός, τεχνική, καινοτομία και πάθος.

Πέρα από τα αποτελέσματα και τις διακρίσεις, το ταξίδι αυτό σηματοδοτεί κάτι βαθύτερο: τη σύνδεση πολιτισμών μέσω του αθλητισμού. Το ιταλικό βόλεϊ, έχοντας πλέον εδραιώσει τη θέση του στην κορυφή, ανοίγει νέους δρόμους στη Μέση Ανατολή — με στόχο όχι μόνο να κερδίσει τίτλους, αλλά και να εμπνεύσει μια νέα γενιά φιλάθλων και αθλητών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Χωρίς τα πετροδόλαρα πάντως όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει ποτέ…