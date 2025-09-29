sports betsson
Φερνάντο Ντε Τζόρτζι: Ο «Αντσελότι» του βόλεϊ
On Field 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:30

Φερνάντο Ντε Τζόρτζι: Ο «Αντσελότι» του βόλεϊ

Πέντε παγκόσμια χρυσά, μοναδικό επίτευγμα στην ιστορία – Από την «Γενιά των Φαινομένων» στο τιμόνι της εθνικής Ιταλίας

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ο Φερνάντο «Φεφέ» Ντε Τζόρτζι είναι σήμερα το απόλυτο σημείο αναφοράς στο παγκόσμιο βόλεϊ. Από το Σκίντζανο της Απουλίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, έως το υψηλότερο σκαλί του κόσμου με την εθνική Ιταλίας, η πορεία του είναι γεμάτη ιστορικά ορόσημα. Στα 62 του χρόνια κρατάει στα χέρια του κάτι που κανείς άλλος δεν έχει: πέντε χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, τρία ως παίκτης και δύο ως προπονητής. Ένα ρεκόρ που τον καθιστά τον «άνθρωπο των ρεκόρ» και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό «Αντσελότι του βόλεϊ» που του αποδόθηκε πριν από τρία χρόνια.

Ο Ντε Τζόρτζι ήταν βασικό μέλος της εμβληματικής «Γενιάς των Φαινομένων», που υπό τον Χούλιο Βελάσκο κατέκτησε τρία συνεχόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα (1990, 1994, 1998). Αν και δεν είχε το ύψος των κορυφαίων πασαδόρων, διέθετε «χρυσά χέρια», απίστευτη τεχνική, αποφασιστικότητα στο γήπεδο και αστείρευτο χιούμορ εκτός αυτού. «Να θυμόμαστε πάντα ότι κάνουμε σπορ, δεν δουλεύουμε σε ορυχείο», συνηθίζει να λέει, αποτυπώνοντας μια φιλοσοφία ζωής που ισορροπεί ανάμεσα στη σοβαρότητα της δουλειάς και την απόλαυση του παιχνιδιού.

Από το παρκέ στον πάγκο

Η μετάβαση του Ντε Τζόρτζι στην προπονητική δεν ήταν εύκολη. Στην Κούνεο δοκίμασε για έναν χρόνο τον διπλό ρόλο παίκτη-προπονητή πριν αποσυρθεί οριστικά. Από τότε ξεκίνησε μια μακρά διαδρομή που τον ανέδειξε σε έναν από τους πιο επιτυχημένους κόουτς στην Ευρώπη. Στην Περούτζια έφερε την ομάδα στην πρώτη της τελική σειρά, στη Λούμπε Ματσεράτα χάρισε τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος το 2006, ενώ αργότερα κέρδισε τίτλους σε Ρωσία και Πολωνία, αναλαμβάνοντας μάλιστα και για λίγο την εθνική Πολωνίας. Η επιστροφή του στην Ιταλία συνοδεύτηκε με νέες επιτυχίες, όπως ακόμη ένα σκουντέτο με τη Λούμπε, ενώ η κορύφωση ήρθε με την κλήση στην εθνική Ιταλίας μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο αρχιτέκτονας της νέας Ιταλίας

Στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα» ο Ντε Τζόρτζι δεν δίστασε να ανανεώσει πλήρως το ρόστερ, επενδύοντας σε νέους παίκτες. Το αποτέλεσμα; Χρυσό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2021, χρυσό στο Παγκόσμιο του 2022 και τώρα, τρία χρόνια αργότερα, ακόμη μία κατάκτηση που τον φέρνει στο πάνθεον της ιστορίας. Η αποτυχία στους Ολυμπιακούς ήταν μια προσωρινή «παρένθεση», καθώς η ομάδα του επέστρεψε στην κορυφή, δείχνοντας αντοχή, ταλέντο και βάθος.

Ο Ντε Τζόρτζι ξεχωρίζει όχι μόνο για τα τρόπαιά του, αλλά και για τη φιλοσοφία του γύρω από τον αθλητισμό και τη ζωή. «Για να γίνεις προπονητής πρέπει να έχεις ένα κάλεσμα, όπως οι ιεραπόστολοι», λέει χαρακτηριστικά. Η απέχθειά του στη μετριότητα, η εμμονή του στην αριστεία και η ικανότητά του να δημιουργεί ομάδα με χιούμορ και σεβασμό τον καθιστούν μοναδικό.

Η Ιταλία ξαναβρίσκει τον δρόμο των επιτυχιών με τον Ντε Τζόρτζι στον πάγκο. Ο ίδιος αποτελεί ζωντανή σύνδεση με τη «Γενιά των Φαινομένων» και ταυτόχρονα τον εμπνευστή μιας νέας γενιάς παικτών. Από τη Σκουίντζανο μέχρι τις μεγαλύτερες σκηνές του παγκόσμιου βόλεϊ, η ιστορία του είναι αυτή ενός αθλητή και προπονητή που ξέρει να κερδίζει με συνέπεια, σεμνότητα και χαμόγελο.

Πέντε χρυσά μετάλλια παγκοσμίων πρωταθλημάτων δεν είναι μόνο αριθμοί· είναι η επιβεβαίωση μιας καριέρας φτιαγμένης για να μείνει στην ιστορία. Ο Φερνάντο Ντε Τζόρτζι δεν είναι απλώς ο «Αντσελότι του βόλεϊ». Είναι το ζωντανό παράδειγμα ότι το πάθος, η αφοσίωση και o αυτοσαρκασμός μπορούν να χτίσουν μύθους.

