Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
21.08.2025 | 16:54
Φωτιά στον Άγ. Στέφανο Δομοκού
Σάλος στο Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η αρχηγός του Βιετνάμ αποσύρεται εν μέσω φημών για το φύλο της
Άλλα Αθλήματα 21 Αυγούστου 2025 | 16:12

Σάλος στο Παγκόσμιο βόλεϊ γυναικών: Η αρχηγός του Βιετνάμ αποσύρεται εν μέσω φημών για το φύλο της

Η Μπιτς Τουγιέν δεν θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα λόγω διαφορών με κανονισμούς της FIVB και φημών για την ταυτότητα του φύλου της...

Τρεις μέρες πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών (22 Αυγούστου – 7 Σεπτεμβρίου 2025), η διαγώνια και αρχηγός της εθνικής Βιετνάμ, Μπιτς Τουγιέν, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ομάδα. Το γεγονός αιφνιδίασε τον κόσμο του βόλεϊ, καθώς η παίκτρια προετοιμαζόταν μήνες για τη διοργάνωση.

Η Τουγιέν εξήγησε ότι η απόφαση δεν οφείλεται σε έλλειψη διάθεσης, αλλά σε νέους κανονισμούς της FIVB που θεωρεί αδιαφανείς και άδικους. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η αποχώρησή της έγινε για να διατηρήσει την ακεραιότητά της και να προστατεύσει την ομάδα από ενδεχόμενους κινδύνους.

Οι φήμες για το φύλο της

Η ανακοίνωση προκάλεσε νέα κύματα συζητήσεων σχετικά με την ταυτότητα φύλου της παίκτριας, ιδίως μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην U21 ομάδα του Βιετνάμ, όπου δύο αθλήτριες αποκλείστηκαν λόγω πιθανών ζητημάτων καταλληλότητας. Στο πρόσφατο παγκόσμιο U21 πρωτάθλημα, μάλιστα, η ομάδα μηδενίστηκε σε όλους τους αγώνες μετά από απόφαση της FIVB.

Η ομοσπονδία του Βιετνάμ ανέφερε ότι προσωπικοί και οικογενειακοί λόγοι συνέβαλαν επίσης στην απόφαση της Τουγιέν, η οποία αφήνει πλέον την εθνική Βιετνάμ σε δύσκολη θέση στον 7ο όμιλο, που περιλαμβάνει Πολωνία, Γερμανία και Κένυα.

World
Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Δασμοί: Στο «χαρτί» η συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ – Ποια προϊόντα αφορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέριξ των 2.100 μονάδων παλινδρομεί το ΧΑ

On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης
Άλμα εις μήκος 20.08.25

Η καταρρακτώδης βροχή «σταμάτησε» τον Μίλτο Τεντόγλου – Έβδομος στο Diamond League της Λωζάνης

Έβδομη θέση για τον Μίλτο Τεντόγλο στο Diamond League της Λωζάνης, με μόνο δύο άλματα, καλύτερο εκ των οποίων το 7,52 μ. - Ακατάλληλες οι συνθήκες αγώνα λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)
Άλλα Αθλήματα 20.08.25

Το στατιστικό που δείχνει την ελεύθερη πτώση του Τσιτσιπά (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνωρίζει τα προβλήματα που έχει το παιχνίδι του, αλλά δεν μπορεί να τα διορθώσει, παρά την αλλαγή προπονητή – Δεν έχει καταφέρει να κάνει δύο σερί νίκες από τον περασμένο Απρίλιο και έχει 2/8 στα τελευταία 10 παιχνίδια!

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)
Άλλα Αθλήματα 19.08.25

Η ευκαιρία του Τσιτσιπά στο Γουίνστον Σάλεμ και η «κατάρα» του US Open (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινάει την περιπέτειά του στο Γουίνστον Σάλεμ, με στόχο να βρει ρυθμό και ψυχολογία ενόψει του US Open, όπου έχει τα χειρότερα αποτελέσματα από τα τέσσερα Grand Slams.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
Το «σύνθημα» του Μέντι
On Field 21.08.25

Το «σύνθημα» του Μέντι

Το μεθαυριανό παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης, είναι αυτό που απασχολεί τον προπονητή του Ολυμπιακού και ο Ισπανός έδωσε το σύνθημα στο Ρέντη…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα
Φωτιές 21.08.25

Πάτρα: Οι εποχικοί πυροσβέστες ενημέρωσαν τον Στέφανο Κασσελάκη για τα εργασιακά τους προβλήματα

Οι εποχικοί πυροσβέστες, μέσω του Σωματείου τους, τονίζουν ότι ο κ. Κασσελάκης συναντήθηκε με συνάδελφό τους στην πυρόπληκτη Πάτρα, ενώ αναδημοσιεύουν ρεπορτάζ του in

Σύνταξη
Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»
«Καρδιά του Σαράγεβο» 21.08.25

Ο Γουίλεμ Νταφόε για το ακροδεξιό μίσος που δέχθηκε η ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Ο τελευταίος πειρασμός»

Το κινηματογραφικό εγχείρημα του 1988 «Ο τελευταίος πειρασμός» στο οποίο πρωταγωνίστησε ο Γουίλεμ Νταφόε, βασίστηκε στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη του 1955.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες
inTickets 21.08.25

«Οι καταραμένοι»: Η πρώτη ταινία μυθοπλασίας του Ρ. Μινερβίνι, βραβευμένη στις Κάννες, βγαίνει στις αίθουσες

Στην ταινία «Οι καταραμένοι», που κάνει πρεμιέρα απόψε στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστούν οι Τζερεμάια Κναπ, Ρενέ Σόλομον και Νόα Κάρλσον.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Εγγραματισμός 21.08.25

Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας
«Υποκρισία Μητσοτάκη» 21.08.25

Χαρίτσης: Επιβολή αποφασιστικών κυρώσεων στο Ισραήλ, η μόνη απάντηση στην εξαφάνιση της Γάζας

«Σε αυτές τις κρίσιμες για την ίδια την αξιοπρέπεια της ανθρωπότητας στιγμές, ζητώ την άμεση ενημέρωση της Βουλής από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών», λέει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)
Γνωστός στις Αρχές 21.08.25

Ο ανήλικος που άρπαξε αλυσίδα από γυναίκα στον Άγιο Δημήτριο είχε διαρρήξει και σπίτι στον Άλιμο (βίντεο)

Στα πλάνα του βίντεο που ερεύνησε η Αστυνομία, φαίνεται ο ανήλικος να «χτυπάει» το σπίτι που είχε ξαναβάλει στο στόχαστρο - Στη συνέχεια κινήθηκε προς τον Άγιο Δημήτριο και επιτέθηκε στη γυναίκα

Σύνταξη
