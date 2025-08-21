Ιμάν Κελίφ: Ανακοίνωσε την απόσυρση της από την πυγμαχία – Αγνώριστη η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού (pic)
Η 23χρονη Αλγερινή, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο το 2024, μίλησε για τη «δύσκολη φάση» που περνά και ανακοίνωσε ότι αφήνει τα ρινγκ.
Η Ιμάν Κελίφ, η πυγμάχος που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 στην κατηγορία των 66 κιλών, ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ενεργό δράση.
Η 23χρονη Αλγερινή υπήρξε αντικείμενο έντονων συζητήσεων διεθνώς, καθώς η συμμετοχή της στους Αγώνες είχε προκαλέσει αντιδράσεις σχετικά με τα επίπεδα τεστοστερόνης και τον υπερανδρογονισμό.
Παρά τον αποκλεισμό της από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας το 2023 λόγω αποτυχίας στα τεστ επιλεξιμότητας φύλου, η Κελίφ αγωνίστηκε κανονικά στο Παρίσι, όπου κέρδισε στον τελικό την Κινέζα Λιου Γιανγκ και χάρισε στην Αλγερία ένα ιστορικό χρυσό μετάλλιο.
Αγνώριστη τώρα η Αλγερινή
Η τελευταία εμφάνισή της προκάλεσε αίσθηση, καθώς σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την παρουσιάστρια Νασίμα Ντζαφάρ Μπέι, η Κελίφ εμφανίστηκε με μακριά μαλλιά και έντονο μακιγιάζ, διαφορετική από την εικόνα που είχε συνηθίσει το κοινό μέσα στα ρινγκ.
Η φωτογραφία ήρθε περίπου μία εβδομάδα μετά την προσωπική της εξομολόγηση ότι περνάει μια «δύσκολη φάση», έναν χρόνο μετά την κατάκτηση του χρυσού.
Στην ανάρτησή της στο Instagram η ίδια έγραψε:
«Ήταν μια αξέχαστη στιγμή, μια στιγμή που τα δάκρυά μου αναμίχθηκαν με το δέος της υπερηφάνειας, μια στιγμή που η σημαία της χώρας μου υψώθηκε ψηλά και εγώ κράτησα το κεφάλι μου ψηλά με τη δύναμη ενός μποξέρ και την καρδιά ενός ανθρώπου. Σήμερα, στην επέτειο αυτού του θριάμβου, περνάω μια δύσκολη φάση γεμάτη προκλήσεις, σιωπή και αναμονή… Αλλά παρά τα πάντα, το πνεύμα που πάλεψε για το χρυσό χτυπά ακόμα μέσα μου. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι κάθε πτώση είναι προοίμιο για μια ισχυρότερη άνοδο και ότι κάθε καθυστέρηση φέρει μέσα της μια δοκιμασία πίστης και θέλησης. Η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη νίκη, αλλά στην επιμονή ενάντια σε όλες τις αντιξοότητες. Είμαι η Ιμάν Κελίφ, χθεσινή πρωταθλήτρια, ανθεκτική σήμερα και αποφασισμένη να επιστρέψω αύριο. Ευχαριστώ όλους όσους εξακολουθούν να πιστεύουν σε μένα… Και ευχαριστώ τον εαυτό μου που δεν τα παράτησε ποτέ».
View this post on Instagram
Σύμφωνα με τον πρώην μάνατζέρ της, Νασέρ Γεσφάχ, η Κελίφ έχει απομακρυνθεί όχι μόνο από την ομάδα της στη Νίκαια, αλλά και συνολικά από τον χώρο της πυγμαχίας. «Η Ιμάν δεν άφησε μόνο τη Νίκαια, άφησε τον κόσμο της πυγμαχίας», δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα «Nice Matin».
Τον τελευταίο χρόνο η αθλήτρια συνέχισε την προπόνησή της στην Αλγερία και στο εθνικό κέντρο επιδόσεων του Κατάρ, ενώ συμμετείχε σε ορισμένους αγώνες στη Σιγκαπούρη χωρίς όμως να εξασφαλίσει επαγγελματικό συμβόλαιο.
Η παρουσία της σε διοργανώσεις εξακολουθούσε να συνοδεύεται από διαμάχες, όπως η πρόσφατη απουσία της από το Eindhoven Box Cup στην Ολλανδία, όπου δεν υπεβλήθη στα υποχρεωτικά τεστ φύλου που προβλέπει ο νέος κανονισμός της World Boxing.
Μετά από μια πορεία που συνδυάστηκε με επιτυχίες αλλά και αμφισβήτηση, η Ιμάν Κελίφ αποφάσισε να αποσυρθεί, τουλάχιστον προς το παρόν, από την πυγμαχία.
