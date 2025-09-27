To Κατάρ αναλαμβάνει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βόλεϊ ανδρών το 2029

Η Διεθνής Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης (FIVB) ανακοίνωσε τους νέους οικοδεσπότες για τα επόμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να επεκτείνει το άθλημα σε νέες αγορές και ηπείρους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς θα συνδιοργανώσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών το 2027 – η πρώτη φορά στην ιστορία που η κορυφαία διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στη Βόρεια Αμερική. Δύο χρόνια αργότερα, το 2029, το Κατάρ θα αναλάβει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών, συνεχίζοντας τη στρατηγική του να φιλοξενεί κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις.

Η τελική φάση του τουρνουά γυναικών θα διεξαχθεί στο Honda Center της Καλιφόρνια, ενώ ακόμη τέσσερις πόλεις σε ΗΠΑ και Καναδά θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της φάσης των ομίλων και των νοκ-άουτ. Όπως τόνισε ο πρόεδρος της FIVB, Φάμπιο Ασεβέδο, πρόκειται για «έναν ιστορικό σταθμό που δείχνει τη δέσμευση της ομοσπονδίας να φέρει το άθλημα σε νέα κοινά και να προωθήσει τις αξίες της συνεργασίας, της ένταξης και της ειρήνης».

Από την άλλη, το Κατάρ επιβεβαιώνει τη φήμη του ως παγκόσμιου κόμβου αθλητικών γεγονότων. Μετά το Μουντιάλ του 2022 και το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ το 2027, θα φιλοξενήσει και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Ανδρών του 2029, με αγώνες στη Ντόχα, μία από τις πιο σύγχρονες και συνδεδεμένες πόλεις διεθνώς.

Η FIVB σημείωσε ότι η επιλογή τριών διαφορετικών χωρών και περιοχών (ΗΠΑ, Καναδάς, Κατάρ) αντικατοπτρίζει τη στρατηγική της για ανάπτυξη του αθλήματος σε νέες αγορές, σε συνέχεια της διοργάνωσης του 2025 στην Πολωνία.

Η διπλή ανακοίνωση αναδεικνύει τον ρόλο της πετοσφαίρισης ως άθλημα με παγκόσμια δυναμική και φιλοδοξία να μιμηθεί το άνοιγμα και άλλων σπορ σε νέες αγορές, αξιοποιώντας τόσο την εμπορική ισχύ της Βόρειας Αμερικής όσο και την αθλητική φιλοδοξία του Κατάρ.

Για το βόλεϊ, η περίοδος 2027-2029 υπόσχεται διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, που θα φέρουν νέες εμπειρίες σε φιλάθλους και αθλητές και θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την παγκόσμια απήχησή του.