«Τοξικοί, εθισμένοι, ναρκισσιστές»: Η κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ για την οικογένεια της

Λίγο πριν κλείσει τα 30, η Άιρλαντ Μπάλντουιν, κόρη του Άλεκ Μπάλντουιν και της Κιμ Μπέισινγκερ, μίλησε ανοιχτά για την παιδική της ηλικία και τα μέλη της οικογένειάς της που πλέον θέλει να κρατάει μακρικά από τη ζωή της.

Για αυτή την Μπάλντουιν, η κληρονομιά του Χόλιγουντ αποδείχτηκε ένα βαρύ φορτίο. Στη νέα, συγκινητική ανάρτηση της το πρώην μοντέλο, Άιρλαντ Μπάλντουιν, μίλησε για τη μοναξιά της και την απόφαση της να κρατήσει την δική της κόρη μακριά από τους προγόνους της.

Σε ανάρτηση ενόψει των 30ών γενεθλίων της, η κόρη των σταρ Μπάλντουιν και Μπέισινγκερ, αποκάλυψε στο προσωπικό της blog ότι απαλλάχτηκε από το «βάρος» των «τοξικών» συγγενών της, δηλώνοντας ότι θα προστατεύσει τη διετή κόρη της από αυτούς.

Σε έναν βαθύ και πολύ δημόσιο απολογισμό των τελευταίων δέκα ετών της ζωής της, η Άιρλαντ Μπλάντουιν έγραψε στην προσωπική της σελίδα, ανάρτηση με τίτλο 30, Φλερτάροντας και Επιβιώνοντας (30, Flirty and Surviving).

Στον υπότιλο του κειμένου η Μπάλντουιν ξεκαθαρίζει όσα ακολουθούν: «Κλείνοντας τα 30, κάνω απολογισμό και προστατεύω την οικογένειά μου από ναρκισσιστές».

Στο άρθρο της, η Άιρλαντ Μπάλντουιν, η οποία πρόσφατα απέκτησε τη διετή κόρη της, Χόλαντ, με τον σύντροφό της RAC, δήλωσε ότι απαλλάχτηκε από το «βάρος ορισμένων μελών της οικογένειάς της», τα οποία δεν κατονόμασε.

«Προχωράω στα 30 με πολύ λιγότερο βάρος στους ώμους μου. Αυτό το βάρος που προκλήθηκε από την ανάγκη να συνεχίσω να κουβαλάω τα ναρκισσιστικά, αναξιόπιστα, εθισμένα μέλη της οικογένειάς μου που νόμιζα ότι χρειαζόμουν στη ζωή μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

«Μεγάλωσα χωρίς δύο γονείς στο σπίτι, χωρίς να έχω αδέλφια για να στραφώ. Είχα μια μοναχική παιδική ηλικία και για αυτό μεγάλωσα νιώθοντας ότι έπρεπε να κερδίσω την αποδοχή συγκεκριμένων ανθρώπων στην οικογένεια μου.

«Για κάποιον λόγο, η επικύρωση και ο έπαινός τους είχαν νόημα για μένα», παραδέχτηκε. Η συνειδητοποίηση της τοξικότητας αυτών των ατόμων ήταν για την ίδια μια απελευθερωτική εμπειρία. «Τίποτα δεν ήταν πιο απελευθερωτικό από το να συνειδητοποιήσω επιτέλους πόσο δηλητηριώδεις είναι αυτοί οι άνθρωποι», σημείωσε.

Η σημαντικότερη απόφασή της αφορά τη δική της κόρη: «Έτσι πλησιάζω τα τριάντα με την κατανόηση ότι έτσι σπάς αυτούς τους κύκλους. Η κόρη μου δεν χρειάζεται να γνωρίσει αυτά τα άτομα και μπορώ να την προστατεύσω από αυτά», τόνισε.

Η Άιρλαντ δεν αποκάλυψε σε ποιους συγγενείς αναφέρεται, αλλά οι σχέσεις της με τον πατέρα της, Άλεκ Μπάλντουιν, υπήρξαν δημοσίως τεταμένες, ειδικά μετά το διαβόητο περιστατικό του 2007.

Αδιανόητο παραλήρημα

#alecbaldwin #fathersday #baldwin #showbiz ♬ original sound – Daily Mail @dailymail Alec Baldwin infamous voicemail to daughter Ireland Baldwin where he branded her a ‘rude, thoughtless little pig’ has resurfaced on social media, just days after she publicly snub him on Father’s Day. In the vile message – which originally came to light in April 2007 amid Baldwin’s divorce with ex-wife Kim Basinger – Baldwin launches into an ugly tirade to his eldest child, who was then just 11, after she missed a scheduled call with him. Head to DailyMail.con to read what happened next. #celebritynews

Στο ηχητικό μήνυμα προς την 11χρονη κόρη του, το οποίο ήρθε αρχικά στο φως της δημοσιότητας τον Απρίλιο του 2007 εν μέσω του διαζυγίου του με την πρώην σύζυγό του Κιμ Μπέισινγκερ ο Άλεκ Μπάλντουιν επιτέθηκε στη μικρή Άιρλαντ επειδή έχασε μία προγραμματισμένη κλήση μαζί του.

«Σου αφήνω αυτό το μήνυμα για να σου πω ότι με προσέβαλες για τελευταία φορά» είχε πει τότε ο Άλεκ Μπάλντουιν στην κόρη του. «Δεν έχεις το μυαλό ή την αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου. Δεν δίνω δεκάρα αν είσαι 12 ετών ή 11 ετών ή αν είσαι παιδί ή αν η μητέρα σου είναι ένας απερίσκεπτος μπελάς που δεν ενδιαφέρεται για το τι κάνεις, όσον αφορά εμένα».

Ο Μπάλντουιν συνέχισε λέγοντας στην Άιρλαντ ότι τον έκανε να νιώσει «ταπεινωμένος» και «σκ@@@» επειδή δεν άφησε το τηλέφωνό της ανοιχτό όταν ήξερε ότι θα της τηλεφωνούσε.

Στη συνέχεια, ο Μπάλντουιν υποσχέθηκε πως θα πάει να επισκεφθεί την κόρη του σε μια προσπάθεια να λύσουν τα προβλήματά τους. «Θα πετάξω μέχρι εκεί μόνο για μια μέρα, μόνο και μόνο για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θα σιγουρευτώ πραγματικά ότι θα το καταλάβεις… Θα σου δείξω πώς πραγματικά νιώθω για το πόσο απερίσκεπτο γουρούνι είσαι. Είσαι ένα αγενές γουρουνάκι, εντάξει;»

Μετά την κατακραυγή, ο Άλεκ Μπάλντουιν υπερασπίστηκε τη συμπεριφορά του εξηγώντας σε επίσημη δήλωση στην ιστοσελίδα του πως «ο εχθρικός τόνος του τηλεφωνήματός ταν υποπροϊόν της πολυετούς αποξένωσής του από την κόρη του».

«Λυπάμαι, όπως γνωρίζουν όλοι όσοι με γνωρίζουν, που έχασα την ψυχραιμία μου απέναντι στο παιδί μου, έχω οδηγηθεί στα άκρα από τη γονική αποξένωση εδώ και πολλά χρόνια» είχε δηλώσει τότε. « Πρέπει να το περάσεις αυτό για να καταλάβεις. (Αν και ελπίζω να μην το κάνετε ποτέ.) Λυπάμαι για ό,τι συνέβη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως είχε «υπομείνει πολλά τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαμάχης για την κηδεμονία» με την Κιμ Μπέισιγνκερ.

«Όλοι όσοι με γνωρίζουν ιδιαιτέρως γνωρίζουν ότι ορισμένοι άνθρωποι θα κάνουν τα πάντα για να με φέρουν σε δύσκολη θέση και να διαταράξουν τη σχέση μου με την κόρη μου» κατέληξε.

Το ηχητικό μήνυμα έγινε ξανά viral νωρίτερα φέτος, μετά από ανάρτηση της Άιρλαντ Μπάλντουιν για την γιορτή του Πατέρα. Σε αυτή η Άιρλαντ Μπάλντουιν ευχήθηκε στον σύντροφό της RAC και τον πατέρα του, χωρίς να αναφέρει πουθενά τον δικό της πατέρα.