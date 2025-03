«Αυτολύπηση και απεγνωσμένη προσπάθεια»: Ένα ρετιρέ 560 τμ στη Νέα Υόρκη δεν χωρά τον Άλεκ Μπάλντουιν

Σε ένα ριάλιτι αλά Καρντάσιαν πρωταγωνιστούν ο Άλεκ Μπάλντουιν και η οικογένειά του με τον ευρηματικότατο τίτλο…«The Baldwins».

Ωστόσο, εν αντιθέσει με το «Keeping Up With The Kardashians» που αναρωτιέται κανείς πόσο ελεύθερο χρόνο έχουν τα άτομα που συμμετέχουν ή πόσο καθαρισμένο ρόδι προμηθεύεται η Κάιλι την εβδομάδα, στην περίπτωση του «The Baldwins» την προσοχή του κοινού τράβηξε ένα παράπονο του ηθοποιού.

Ο Άλεκ Μπόλντουιν σε μια πραγματικότητα των ΗΠΑ όπου οι άστεγοι αυξάνονται καθημερινά και κατακόρυφα, θεώρησε αρκετά λογικό να παραπονεθεί ότι το ρετιρέ των 560 τ.μ. όπου ζει με τη σύζυγό του, Χιλάρια, δεν είναι αρκετά μεγάλο για την οικογένειά τους.

Φυσικά, το παραπάνω δεν πέρασε απαρατήρητο από τους θεατές οι οποίοι έγιναν έξαλλοι με το σχόλιο και έσπευσαν να τον ειρωνευτούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Alec Baldwin says his 6,000-square-foot New York City apartment is «too small» for him and his family.

Dang, you gotta feel bad for the guy. Some people can just never catch a break.

«We know it’s too small,» Baldwin said, according to Curbed.

— Collin Rugg (@CollinRugg) March 7, 2025