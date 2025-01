Άλεκ Μπάλντουιν: Κατέθεσε αγωγή κατά των εισαγγελέων της υπόθεσης ανθρωποκτονίας λίγο μετά την αθώωσή του

O Άλεκ Μπάλντουιν για λίγο καιρό μετά την οριστική παύση της δικαστικής δίωξης εις βάρος του για τον θανάσιμο πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της ταινίας «Rust», κατέθεσε αστική αγωγή για κακόβουλη δίωξη και παραβίαση των αστικών του δικαιωμάτων κατά των εισαγγελέων της δίκης .

Και ενώ τον Ιούλιο ο δικαστής απέρριψε την κατηγορία της ακούσιας ανθρωποκτονίας κατά του Μπάλντουιν για τον θάνατο της Χάτσινς, η οποία σκοτώθηκε το 2021, ο ηθοποιός κατέθεσε στο ίδιο πολιτειακό περιφερειακό δικαστήριο, αυτό της Σάντα Φε, την δική του αγωγή.

Οι κατηγορούμενοι που κατονομάζονται στην αγωγή περιλαμβάνουν την ειδική εισαγγελέα Κάρι Μόρισεϊ και την εισαγγελέα της περιφέρειας Σάντα Φε Μαίρη Καρμακ-Άλτουις, μαζί με τρεις ερευνητές από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Σάντα Φε και το συμβούλιο των επιτρόπων της κομητείας.

Actor Alec Baldwin sued New Mexico prosecutors and sheriff’s office officials alleging a ‘malicious’ prosecution against him for the 2021 fatal shooting of cinematographer Halyna Hutchins on the set of the Western movie ‘Rust’ https://t.co/16ghr7mtiS pic.twitter.com/XnXmY6IqlQ

