Άλεκ Μπάλντουιν: Έπεσε πάνω σε δέντρο με το αυτοκίνητό του – Τι έγινε

Ο Άλεκ Μπάλντουιν και ο αδελφός του, Στίβεν, ενεπλάκησαν σε τροχαίο ατύχημα στα Χάμπτονς, όταν το αυτοκίνητό με το οποίο μετακινούνταν προσέκρουσε σε δέντρο, εν μέσω της σφοδρής κακοκαιρίας τύπου nor’easter που πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρουν τα Page Six και TMZ, ο 67χρονος ηθοποιός οδηγούσε ένα λευκό Range Rover, το οποίο υπέστη σοβαρές ζημιές στο μπροστινό μέρος μετά τη σύγκρουση. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, ο Μπάλντουιν φαίνεται ψύχραιμος. Οι δύο αδελφοί συζητούν με αστυνομικούς, χωρίς να φέρουν εμφανή τραύματα.

Η ανάρτηση μετά το ατύχημα

Σε βίντεο που ανήρτησε ο Μπάλντουιν λίγο αργότερα στο Instagram, καθησύχασε το κοινό λέγοντας: «Είμαι απολύτως καλά, ο αδελφός μου Στίβεν με επισκέφθηκε. Ένας τεράστιος σκουπιδιάρης μού έκοψε τον δρόμο, και για να τον αποφύγω, έπεσα πάνω σε ένα μεγάλο δέντρο. Κατέστρεψα το αυτοκίνητο της γυναίκας μου, αλλά ευτυχώς είμαστε και οι δύο μια χαρά».

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε θερμά τους αστυνομικούς του Ίστ Χάμπτον για τη βοήθειά τους, λέγοντας πως ήταν «ευγενικοί και εξαιρετικά διακριτικοί», ενώ πρόσθεσε πως το όχημα της Χιλάρια Μπάλντουιν «έπαθε μεγάλη ζημιά».

«Ετοιμάζομαι να ταξιδέψω στο Λος Άντζελες για να δω την οικογένειά μου», είπε. «Είμαι υπερήφανος για τη γυναίκα μου και την αγαπώ περισσότερο απ’ οτιδήποτε. Όλα καλά».

Ο Άλεκ Μπάλντουιν, που είναι συμπρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής του φεστιβάλ, είχε προηγουμένως βρεθεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπάφαλο, όπου δημοσίευσε βίντεο από το δείπνο του σε εστιατόριο της πόλης.

Η καταιγίδα nor’easter έχει προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Νιου Τζέρσεϊ, ενώ έχουν σημειωθεί ακυρώσεις πτήσεων στη Νέα Υόρκη και τη Βοστόνη. Ισχυροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έχουν ρίξει δέντρα και προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, σύμφωνα με το Weather Channel.