To πρώτο τρέιλερ για το γουέστερν του Άλεκ Μπάλντουιν μετά τον πυροβολισμό στα γυρίσματα

Το πρώτο τρέιλερ εμφανίστηκε για το γουέστερν Rust, την παραγωγή που έζησε ένα αληθινό πυροβολισμό στα γυρίσματα, από το χέρι του Άλεκ Μπάλντουιν, ο οποίος οδήγησε στον θάνατο της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς.

Στην ταινία ο Μπάλντουιν πρωταγωνιστεί ως παράνομος στο Κάνσας του 1880, ο οποίος απελευθερώνει τον εγγονό του από τη φυλακή, αφού σκοτώνει κατά λάθος έναν κτηνοτρόφο, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε απαγχονισμό.

Πρωταγωνιστούν επίσης η Φράνσις Φίσερ και ο Τράβις Φίμελ.

Πριεμέρα τον περασμένο Νοέμβριο

Το Rust περιγράφεται ως «μια ειλικρινής και συναισθηματική ιστορία που σφυρηλατείται στους αγώνες των νέων συνόρων». Ο Μπάλντουιν κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια αφού ένα όπλο σκότωσε την Χάτσινς και τραυμάτισε τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη της ταινίας Τζόελ Σόουζα.

Η υπόθεση αθώωσε τον περασμένο Ιούλιο τον Μπάλντουιν, αλλά η οπλοποιός Χάνα Γκουτιέρεζ Ριντ εκτίει ποινή 18 μηνών για την ευθύνη της στην υπόθεση.

Η ταινία ολοκληρώθηκε αργότερα και έκανε πρεμιέρα τον περασμένο Νοέμβριο στο κινηματογραφικό φεστιβάλ Camerimage στο Torun της Πολωνίας.

Είναι αφιερωμένη στην Χάτσινς. «Είμαστε εδώ επειδή θέλουμε να την τιμήσουμε» δήλωσε ο Σόουζα στην πρεμιέρα. «Θέλουμε να αναδείξουμε το έργο της. Θέλουμε να μην εξαφανιστεί έτσι απλά».

Ο Νικ Νιούμαν του Vulture το αποκάλεσε «ένα έργο σωτήριου αποτελέσματος και απλής ευχαρίστησης κορεσμένο από νοσηρή περιέργεια».

«Θα γινόταν γνωστή»

Νωρίτερα αυτό το μήνα κυκλοφόρησε στο Hulu ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο Last Take: Rust and the Story of Halyna το οποίο ανατρέχει τόσο στη Χάτσινς όσο και στο ατύχημα.

«Θα γινόταν οπωσδήποτε γνωστό όνομα ως κινηματογραφίστρια» δήλωσε στον Guardian η σκηνοθέτις της ταινίας, Ρέιτσελ Μέισον.

«Όποιος την ήξερε δεν είχε καμία απολύτως αμφιβολία ότι θα βρισκόταν στο υψηλότερο επίπεδο, θα κέρδιζε βραβεία, θα γινόταν γνωστή γι’ αυτό».

Η ταινία δέχτηκε κριτική κατά την πρεμιέρα της για το γεγονός ότι επικεντρώθηκε στον θάνατο της Χάτσινς έναντι της ζωής και της καριέρας της. «Ήλπιζα ότι θα μπορούσε να έχει λίγο περισσότερη Χαλίνα μέσα ή να είναι λίγο περισσότερο για τη Χαλίνα» δήλωσε ο Σόουζα.

Η Μέισον δήλωσε στον Guardian ότι η αλλαγή της αρχικής κατεύθυνσης ήταν αναπόφευκτη με κάθε νέα εξέλιξη. «Καθώς δουλεύαμε πάνω στην ταινία, η ιστορία γινόταν όλο και μεγαλύτερη και μεγαλύτερη» είπε.

«Υπήρχαν περισσότερες ειδήσεις, υπήρχαν δίκες και υπήρχαν πράγματα που δεν μπορούσα να φανταστώ όταν ξεκίνησα. Ήθελα απλώς να επικεντρωθώ εξ ολοκλήρου στη Χαλίνα και στο έργο της, στους ανθρώπους που γνώριζε και με τους οποίους συνεργάστηκε, και όχι τόσο στο Rust».

«Νέο χαμηλό για την τηλεόραση»

Ο Μπάλντουιν έχει από τότε ηγηθεί ενός ριάλιτι σόου στο TLC που παρακολουθεί τη ζωή του ίδιου και της οικογένειάς του. Η Λούσι Μάνγκαν του Guardian το χαρακτήρισε «νέο χαμηλό για την τηλεόραση».

Ο ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει στη συνέχεια στην ιταλική χριστουγεννιάτικη ταινία Kid Santa μαζί με τον αδελφό του, Γουίλιαμ.

*Η ταινία Rust θα κυκλοφορήσει στις 2 Μαΐου στις ΗΠΑ.

*Με στοιχεία από theguardian.com