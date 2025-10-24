Το «Ντιτρόιτ της Ευρώπης» χάνει τη λάμψη του

Η Σλοβακία, μια μικρή, περίκλειστη χώρα στην καρδιά της Ευρώπης, αντιμετωπίζει μια καταιγίδα καθώς επιδιώκει να προστατεύσει την αξιοζήλευτη φήμη της στην αυτοκινητοβιομηχανία .

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 11% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, έχει δημιουργήσει μια αξιοζήλευτη παγκόσμια φήμη.

Από την ίδρυση του Εργοστασίου Αυτοκινήτων της Μπρατισλάβα (BAZ) στις αρχές της δεκαετίας του 1970 έως την πτώση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και την επακόλουθη ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Σλοβακία έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος παραγωγός αυτοκινήτων στον κόσμο σε κατά κεφαλήν παραγωγή.

Με το παρατσούκλι «Το Ντιτρόιτ της Ευρώπης», η ορεινή χώρα των μόλις 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων έχει προσελκύσει μεγάλους κατασκευαστές όπως η Volkswagen, η Stellantis, η Kia και η Jaguar Land Rover. Η σουηδική Volvo Cars είναι επίσης έτοιμη να ανοίξει ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων κοντά στο Κόσιτσε στην ανατολική Σλοβακία, που αντιπροσωπεύει την πέμπτη μονάδα παραγωγής της χώρας.

Τέτοια είναι η κυριαρχία της, που η αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας αντιπροσωπεύει σήμερα περίπου το 11% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, το ήμισυ της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας και περίπου το ένα δέκατο της συνολικής απασχόλησης.

Προκλήσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας

Ωστόσο , μια πληθώρα προκλήσεων, από τους δασμούς των ΗΠΑ και τον κινεζικό ανταγωνισμό έως τους υψηλότερους εγχώριους φόρους και μια γεωπολιτική μετατόπιση από την ΕΕ, απειλούν να υπονομεύσουν τη θέση της ως παγκόσμιου ηγέτη στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Ο Matej Hornak, αναλυτής στην Slovenská Sporiteľňa, τη μεγαλύτερη τράπεζα της Σλοβακίας, περιέγραψε τον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα της Σλοβακίας ως μοναδικά εκτεθειμένο στους δασμούς του Τραμπ σε σύγκριση με άλλους στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι εξαγωγές της Σλοβακίας προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν το 4% των συνολικών εξαγωγών της, δήλωσε ο Χόρνακ, με περίπου το 80% αυτού του όγκου να αποτελείται από αυτοκίνητα.

Η Ζουζάνα Πελάκοβα, διευθύντρια του προγράμματος οικονομίας και επιχειρήσεων στο Globsec, ένα think tank με έδρα την πρωτεύουσα της Σλοβακίας, Μπρατισλάβα, ξεχώρισε τους δασμούς των ΗΠΑ ως τον κορυφαίο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για την αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας.

«Ο κύριος άμεσος κίνδυνος, περισσότερο από τη μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα και όλους τους άλλους, είναι οι δασμοί. Αυτή είναι μια σημαντική πρόκληση», δήλωσε η Πελάκοβα μιλώντας στο CNBC.

«Θα έλεγα τώρα, στην τρέχουσα κατάσταση, ότι η εμπορική συμμαχία ΗΠΑ-ΕΕ έχει σταθεροποιηθεί και οι δασμοί έχουν μειωθεί στο 15%, κάτι που είναι σίγουρα καλύτερο από την αρχική πρόταση, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ και η ΕΕ συμφώνησαν σε μια εμπορική συμφωνία-πλαίσιο τον Ιούλιο, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλλει καθολικούς δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ. Η συμφωνία σηματοδότησε σημαντική μείωση από την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 30% και σχεδόν μείωσε στο μισό τον δασμολογικό συντελεστή στον ευρωπαϊκό αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα από 27,5%.

Οι βιομηχανίες, οι οποίες χαιρέτησαν διστακτικά την εμπορική συμφωνία, εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για το κόστος που σχετίζεται με τη νέα δασμολογική πραγματικότητα.

«Ενώ η μείωση της ζήτησης στις ΗΠΑ αποτελεί πρόκληση για τις σλοβάκικες αυτοκινητοβιομηχανίες, αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα πιέσεις σε άλλες αγορές καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός από τους Κινέζους κατασκευαστές», δήλωσε ο Χόρνακ στο CNBC.

«Οι αμερικανικοί δασμοί είναι επομένως μόνο ένα κομμάτι του παζλ — η ευρύτερη εικόνα απαιτεί πιο προσεκτική προσοχή», πρόσθεσε.

Μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα

Η Σλοβακία έχει υποστεί μερικές αξιοσημείωτες αποτυχίες στην πορεία της προς την πλήρη ηλεκτροκίνηση τους τελευταίους μήνες.

Η Volkswagen επέλεξε την Πορτογαλία αντί της Σλοβακίας για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο ID.1, ενώ η Stellantis, η οποία διαθέτει το εργοστάσιο της Trnava στη δυτική Σλοβακία, επέλεξε την Ισπανία ως προορισμό της για ένα νέο ηλεκτρικό όχημα.

Παρ ’όλα αυτά, ο Χόρνακ της Slovenská Sporiteľňa δήλωσε ότι τα εργοστάσια αυτοκινήτων της χώρας εξακολουθούν να φαίνονται ανταγωνιστικά εντός των αντίστοιχων εταιρικών ομίλων τους για την κατανομή της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων.

Υπάρχει έλλειψη στοχευμένης κυβερνητικής και θεσμικής υποστήριξης για τον μετασχηματισμό του κλάδου. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι ακριβώς το αντίθετο.

Το επερχόμενο εργοστάσιο ηλεκτρικών οχημάτων της Volvo στην ανατολική Σλοβακία, για παράδειγμα, αντιπροσωπεύει «μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε ο Χόρνακ, με την κινεζική Gotion High Tech και την σλοβάκικη εταιρεία InoBat, με την οποία συνεργάζεται να πρόκειται να κατασκευάσουν ένα εργοστάσιο μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, γεγονός που αντικατοπτρίζει «μια ακόμη βασική επένδυση».

«Από την άλλη πλευρά, υπάρχει έλλειψη στοχευμένης κυβερνητικής και θεσμικής υποστήριξης για τον μετασχηματισμό του κλάδου. Στην πραγματικότητα, η κατάσταση είναι ακριβώς το αντίθετο: λόγω των μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης, το επιχειρηματικό περιβάλλον στη Σλοβακία επιδεινώνεται», δήλωσε ο Χόρνακ.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο αύξησε τους φόρους και επέβαλε νέους δασμούς στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για την αποκατάσταση των προβληματικών δημόσιων οικονομικών της χώρας. Τα μέτρα, τα οποία πυροδότησαν εντάσεις εντός του κυβερνώντος συνασπισμού, έχουν επικριθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας.

Ο Αλεξάντερ Ματούσεκ, επικεφαλής του Συνδέσμου Αυτοκινητοβιομηχανίας της Σλοβακίας (AIA SR), δήλωσε στο Bloomberg στα τέλη Μαΐου ότι η κυβέρνηση του Φίτσο κινδύνευε να βλάψει τον αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας με αυξήσεις φόρων, καθώς και με μια γεωπολιτική μετατόπιση μακριά από τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους.

Η σύγκριση με το Ντιτρόιτ

Η Πελάκοβα της Globsec δήλωσε ότι ενώ η αυτοκινητοβιομηχανία της Σλοβακίας αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, οι συγκρίσεις με το Ντιτρόιτ θα μπορούσαν να χρειαστούν κάποιες λεπτομέρειες.

«Σίγουρα υπάρχουν προκλήσεις, αλλά όχι με την έννοια ότι θα εκτροχιάσουν την τρέχουσα πορεία, κάτι που μας φέρνει πίσω στην αρχική σύγκριση με το Ντιτρόιτ, στην οποία δεν νομίζω ότι οδεύουμε», δήλωσε η Πελάκοβα.

«Θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο επίπεδα σε αυτή τη σύγκριση, επειδή μπορείτε να δείτε ότι είναι τόσο σημαντικό και ότι οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάστηκαν στο Ντιτρόιτ. Ναι, αυτή είναι μια σύγκριση με την οποία συμφωνώ και νομίζω ότι είναι δίκαιη. Αλλά γνωρίζουμε πώς κατέληξε το Ντιτρόιτ πριν από περίπου 30 με 40 χρόνια, οπότε αυτό το κομμάτι δεν θα το συνέκρινα απαραίτητα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΟΤ