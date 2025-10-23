newspaper
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Έφτασαν στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 23 Οκτωβρίου 2025 | 08:17

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 34 συλληφθέντων – Έφτασαν στη ΓΑΔΑ

Οι καταθέσεις των 34 από τους 37 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι μετείχαν στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα - Θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά τη ΓΑΔΑ

Σύνταξη
Upd:23.10.2025, 10:57
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν οι 34 κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – από τους 37 συλληφθέντες – μετά την ολοκλήρωση των καταθέσεών τους στα στελέχη του «ελληνικού FBI» του τμήματος Β. Ελλάδας στις 3:00 τα ξημερώματα. Μετά τη ΓΑΔΑ, αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέως επί της οδού Λουκάρεως.

Η ζημία στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτιμάται σε περισσότερα από 19,6 εκατ. ευρώ

Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων διαπίστωσαν πάρτι εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έκανε γνωστό στην Εξεταστική Επιτροπή ο διοικητής της Υπηρεσίας, Γιώργος Πιτσιλής. Οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι των αρχών οδήγησαν στην πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε κακουργηματικές απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανάμεσα στους 37 συλληφθέντες είναι σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως «αγρότες» για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα. Δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε και η επιχειρηματίας σύζυγος του υπαλλλήλου στα Γιαννιτσά, μέσω των τραπεζικών λογαριασμών της οποίας φέρεται να κινήθηκαν χρήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες παράνομων επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις την περίοδο 2018–2024. Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης πέραν των 37 που συνελήφθησαν σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο.

Χάος στα ΚΥΔ

Στη χαώδη κατάσταση και τις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, καταθέτοντας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Όπως ανέφερε, στους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί φορολογικές παραβάσεις σε ποσοστό άνω του 50%. Στα ΚΥΔ έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός 1,1 εκατ. ευρώ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας για τα φαινόμενα που επικρατούσαν στον Οργανισμό. Την Παρασκευή, στην Εξεταστική Επιτροπή αναμένεται να καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσό 6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 εκατ. παράνομα, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι το ποσό ενδέχεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι επιδοτήσεις δόθηκαν σε άτομα που δεν είχαν σχέση με τον αγροτικό κόσμο, όπως σερβιτόρους, μάγειρες, υπαλλήλους ξενοδοχείων, οδηγούς, εργάτες, ηλεκτρολόγους, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων και DJ.

Τα νήματα φέρονται να κινούσαν ένας 36χρονος υπάλληλος ΚΥΔ στο Ηράκλειο Κρήτης και ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος ΚΥΔ στα Γιαννιτσά. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν να δηλώνουν στο σύστημα αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν καταχωρηθεί, με ψεύτικα συμφωνητικά, ώστε να λαμβάνονται οι επιδοτήσεις. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την αγορά πολυτελών αγαθών και ταξιδιών, προκειμένου να δικαιολογηθεί η προέλευση των χρημάτων.

Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος

Ο δεύτερος «εγκέφαλος» του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.

Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη την Τετάρτη από άνδρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης.

Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται παράνομα τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Business
Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ελλάδα 23.10.25

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που έκαναν λόγο για ενημέρωσή της σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι. «Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. Αναλυτικά η ανακοίνωση […]

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Γκάζι: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ – Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις
Στο Γκάζι 23.10.25 Upd: 09:30

Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο 16χρονης έξω από κλαμπ - Ο χαμένος χρόνος και οι τοξικολογικές εξετάσεις

H Αστυνομία δεν ενημερώθηκε για το συμβάν ούτε από το ΕΚΑΒ αλλά ούτε και από το νοσοκομείο, παρά μόνο όταν ο πατέρας της ανήλικης έκανε την καταγγελία.

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές – Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο
Καμπανάκι ΕΜΥ 23.10.25

Βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές - Προσοχή σε Κυκλάδες και Ανατολικό Αιγαίο

Βροχερός καιρός με καταιγίδες σε αρκετές περιοχές - Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες.

Σύνταξη
Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός
Ελλάδα 22.10.25

Από τον πατέρα έμαθε η ΕΛ.ΑΣ. τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι – Δεν ενημέρωσαν ΕΚΑΒ και Ευαγγελισμός

Πολύτιμος χρόνος χάθηκε από την καθυστερημένη ενημέρωση της Αστυνομίας για τον θάνατο της ανήλικης έξω από νυχτερινό κέντρο στο Γκάζι - Άλλες δύο κλήσεις για μέθη και λιποθυμία από το ίδιο σημείο είχε δεχθεί το ΕΚΑΒ

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;
Ελλάδα 22.10.25

Μεσσηνία: Θα δώσουν απαντήσεις για το διπλό φονικό οι τηλεφωνικές συνομιλίες του 22χρονου «συνεργού»;

Αρκετές είναι οι συνομιλίες του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού στη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας, με τις Αρχές να αναμένουν το σύνολο των δεδομένων από την άρση απορρήτου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι
Ελλάδα 23.10.25

Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ. για τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι

Διαψεύδει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αστυνομία, τόσο τον υπουργό Υγείας όσο και το νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», που έκαναν λόγο για ενημέρωσή της σχετικά με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι. «Για το περιστατικό δεν προκύπτει προηγούμενη τηλεφωνική ή άλλου είδους ενημέρωση στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης ή σε Αστυνομική Υπηρεσία», επισημαίνει η ΕΛ.ΑΣ. Αναλυτικά η ανακοίνωση […]

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Culture Live 23.10.25

Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο