DO’S: Εστίασε στα οικονομικά, τα οποία, να σου πω, πως θα σε απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα. Κυρίως γιατί ενδιαφέρεσαι να δημιουργήσεις κάτι δικό σου το οποίο θα σου φέρει καλό εισόδημα, άρα πρέπει να μετρήσεις και τα χρήματα που έχεις, αλλά και τις δυνάμεις σου, έτσι; Επίσης πρέπει να είσαι προσγειωμένος στην πραγματικότητα!

DON’TS: Μην περιορίζεις τον εαυτό σου για να χωρέσει στα καλούπια των άλλων, αλλά μη γίνεις και υπερβολικά εγωιστής! Μη διστάσεις να οργανωθείς γενικώς. Μη διστάσεις όμως ούτε να γίνεις ξεκάθαρος. Μην αγνοείς τις συμβουλές και τις απόψεις των δικών σου ανθρώπων. Βασικά μην θεωρείς πως σε κρίνουν, γιατί θέλουν το καλό σου – τι άλλο;