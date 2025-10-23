magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 23.10.2025]
Ημερήσια 23 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 23.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Ζωή: Ο καθένας γράφει τη δική του ιστορία

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά, τα οποία, να σου πω, πως θα σε απασχολήσουν και το επόμενο διάστημα. Κυρίως γιατί ενδιαφέρεσαι να δημιουργήσεις κάτι δικό σου το οποίο θα σου φέρει καλό εισόδημα, άρα πρέπει να μετρήσεις και τα χρήματα που έχεις, αλλά και τις δυνάμεις σου, έτσι; Επίσης πρέπει να είσαι προσγειωμένος στην πραγματικότητα!

DON’TS: Μην περιορίζεις τον εαυτό σου για να χωρέσει στα καλούπια των άλλων, αλλά μη γίνεις και υπερβολικά εγωιστής! Μη διστάσεις να οργανωθείς γενικώς. Μη διστάσεις όμως ούτε να γίνεις ξεκάθαρος. Μην αγνοείς τις συμβουλές και τις απόψεις των δικών σου ανθρώπων. Βασικά μην θεωρείς πως σε κρίνουν, γιατί θέλουν το καλό σου – τι άλλο;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνεις δεύτερες σκέψεις σχετικά με το αν μπορείς να εμπιστευτείς κάποιους συναδέλφους σου. Δε φταις εσύ, καθώς οι περίεργες συμπεριφορές ή το έντονο ένστικτο σε ωθούν προς την παρατήρηση. Όμως εξωτερικά πρέπει να δείχνεις ότι δεν τρέχει τίποτα. Πάρε αποστάσεις για να δεις πως μπορείς να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα.

DON’TS: Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα θελήσουν να σου προσφέρουν κάποιοι συνάδελφοί σου, καθώς έτσι θα μπορέσεις να τρέξεις τις δουλειές σου γρηγορότερα και πιο άνετα. Βέβαια δεν πρέπει να είσαι ανοργάνωτος, σωστά; Μην την κρατάς την καλή κουβέντα για σένα, καθώς αυτή μπορεί να σου χαρίσει σημαντικούς συμμάχους.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά, όσο και στα θέματα της καθημερινότητας. Μπορείς, ας πούμε, να οργανωθείς ή να αποφύγεις την υπερένταση. Αν τώρα υπάρχουν θολά σημεία σε αυτά που πρέπει να κάνεις, από το να χάσεις την συγκέντρωσή σου, μπορείς να τα ξεκαθαρίσεις – έστω να προσπαθήσεις. Βρες κάποια πηγή έξτρα εισοδήματος.

DON’TS: Μην αρχίσεις τα ειρωνικά σχόλια, γιατί θα φέρουν καυγάδες. Επίσης μην προσπαθήσεις να τα καμουφλάρεις χαρακτηρίζοντάς τα ως χιούμορ, γιατί δεν θα πείσεις κανένα! Μάλιστα ίσως και να νευριάσεις τους άλλους! Μην αγνοείς τα σημαντικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να μπορέσεις να πας παρακάτω το κομμάτι το οποίο δουλεύεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Το καταλαβαίνω πως θέλεις να ασχοληθείς με κάτι πιο δημιουργικό και να εκφραστείς μέσω αυτού, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι OK να αρνείσαι ή να ξενερώνεις να ασχοληθείς με τη δουλειά σου. Στα ερωτικά, ίσως ένα φλερτ να εξελιχθεί σε κάτι πιο σοβαρό – γιατί όχι; Πρέπει να βάλεις όρια, αλλά πρέπει να σεβαστείς και των απέναντι.

DON’TS: Μην ασχοληθείς με καταστάσεις που σε πιέζουν ή σου βάζουν εμπόδια που δεν σε αφήνουν να προχωρήσεις. Πάντως η μέρα προσφέρει διεξόδους για να χαλαρώσεις από την πίεση, αρκεί να μην τις χάσεις. Μην αρχίσεις τις μπηχτές. Μην παρασυρθείς από την υπερβολή που σε πιάνει και μην πιέσεις τους άλλους– ειδικά χωρίς καν να το καταλάβεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Απόφυγε να βιαστείς να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα, καθώς πρώτα πρέπει να βρεις τι χρειάζεται να γίνει για να μην υπάρξει μία κακή επανάληψη των ίδιων συζητήσεων. Δέξου βοήθεια και υποστήριξη από τα κοντινά σου άτομα για να μπορέσεις να συνεχίσεις μπροστά, ακόμα κι αν νιώθεις ευάλωτος. Ψυχραιμία και αισιοδοξία χρειάζεται.

DON’TS: Μην επηρεαστείς συναισθηματικά από κάποιες παρελθοντικές καταστάσεις που θα επανέλθουν στο προσκήνιο. Κυρίως όμως μην προβληματιστείς για το πως τις διαχειριστικές τότε, γιατί περσινά ξινά σταφύλια, ξέρεις! Μην επηρεαστείς όμως ούτε από τις απόψεις που θα ακούσεις και μην τις αφήσεις να θολώσουν την κρίση σου.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Δώσε έμφαση τόσο στην επικοινωνία, όσο όμως και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις και σκέφτεσαι κάποιες καταστάσεις. Στα επαγγελματικά, ίσως κληθείς να δράσεις άμεσα – σχεδόν αντανακλαστικά – εξαιτίας κάποιων ξαφνικών αλλαγών και απροόπτων. Πάντως μπορείς να εκφράσεις τις ιδέες σου άνετα – αν το επιθυμείς.

DON’TS: Μην αντιμετωπίσεις με περίεργο τρόπο τα παρασκηνιακά ζητήματα που θα πέσουν στην αντίληψή σου. Το σημαντικότερο όμως είναι να μην αδυνατείς να καταλάβεις τι ακριβώς παίζεται, γιατί η αλήθεια είναι πως αυτό θα σε πάει πίσω. Μην είσαι αρνητικός σε νέα συνεργασία. Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε τόσο στα οικονομικά σου, όσο όμως και στις συμπεριφορές κάποιων συναδέλφων σου που σε προβληματίζουν. Αν δεν νιώθεις σίγουρος να τους εμπιστευτείς- ούτε καν να συζητήσεις μαζί τους – τότε απόφυγέ τους οπωσδήποτε! Εξέφρασε τα συναισθήματά σου. Στο λέω αυτό γιατί ενδέχεται να νιώσεις κάπως πιο θαρραλέος σήμερα!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις ανασφάλειές σου να υπερτερήσουν. Ειδικά να σου χαλάσουν τη διάθεση, να σε αποτρέψουν από το να ξεκαθαρίσεις κάποια οικονομικά ζητήματα ή και να κάνεις κάποια ανοίγματα που σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Παράλληλα μην υποβιβάσεις τις σκέψεις σου μεταφράζοντάς τες ως χιούμορ, γιατί θα χαθεί όλη η ουσία.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Βελτίωσε την ψυχολογία σου μεν, για να μπορέσεις μετά να βελτιώσεις και τη διάθεσή σου δε. Εξέφρασε τις ιδέες σου και επικοινώνησέ τες με μια μεγαλύτερη άνεση. Ταυτόχρονα πίστεψε στον εαυτό σου και μίλα με θάρρος. Ωστόσο πρέπει να είσαι προσεκτικός στις αντιδράσεις σου, ειδικά απέναντι σε αυτά που ακούς και δεν σου αρέσουν.

DON’TS: Το ότι θα ακούσεις κάποια περίεργα πράγματα δεν σημαίνει πως πρέπει κι εσύ με την σειρά σου να δυσκολευτείς να πάρεις κάποιες αποφάσεις ή να αποκτήσεις ένα περίεργο μουντ. Ναι δεν κολλάνε όλα μεταξύ τους, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να επηρεαστείς εσύ ακραία από αυτό! Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Καλό είναι να κάνεις δουλίτσα με τον εαυτό σου. Αυτό θα το πετύχεις με το να πάρεις τη θέση του παρατηρητή, ώστε να επιβεβαιώσεις αυτά που νομίζεις ή να καταλήξεις σε βάσιμα συμπεράσματα. Μάλιστα θα δεις πως πολλά περίεργα θα αρχίσουν να βγάζουν νόημα. Κάνε αυτό που θες, αλλά κάντο με ηρεμία. Βρες χρόνο και για ξεκούραση.

DON’TS: Μη γίνεις παράτολμος και βιαστικός στον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, απλά και μόνο επειδή έχεις την ανάγκη να εκφραστείς πρωτοποριακά. Μην επηρεαστείς ούτε από κάποιες εντάσεις που ίσως προκύψουν με ορισμένους συναδέλφους σου. Παράλληλα μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους ανθρώπους που δεν σου φταίνε.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Γίνε κοινωνικός. Γίνε όμως και εφευρετικός με το να ξεκινήσεις νέα projects, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να κατακτήσεις τους στόχους που έχεις θέσει το προηγούμενο διάστημα για σένα. Αφού το νιώθεις, μπορείς να ανοιχτείς και να εκφράσεις αυτά που θέλεις. Πάρε αποστάσεις για να συνεχίσεις να κάνεις τα πλάνα σου ανενόχλητος.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από τους γρήγορους ρυθμούς που επικρατούν, γιατί αυτό θα σε δυσκολέψει στο να διαχειριστείς όσα βλέπεις γύρω σου. Μην επηρεαστείς ούτε από την κούραση που νιώθεις, καθώς στην τελική απλά ξεκουράσου! Μην είσαι αρνητικός ως προς το feedback που θα λάβεις από τους φίλους σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να κάνεις την σκέψη σου όσο πιο απλοϊκή μπορείς. Κοινώς άσε στην άκρη τις αχρείαστες λεπτομέρειες για να μην χάσεις την πραγματική ουσία των πραγμάτων. Στα επαγγελματικά, μπορείς να πάρεις μέρος σε κάποιο ταξίδι που θα οργανωθεί, καθώς μέσω αυτού θα σου δημιουργηθούν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, δεν φτάνει μόνο να θέλεις να εξελιχθείς και να προχωρήσεις, καθώς πρέπει και να έχεις οργανωθεί σωστά. Μην απογοητεύεσαι, επειδή δεν μπορείς να εκφράσεις ακριβώς την εικόνα που έχεις μέσα στο κεφάλι σου, γιατί δεν είναι αυτό που έχει πραγματικά σημασία. Το σημαντικό είναι να μπορέσεις να την υλοποιήσεις!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αξιοποίησε την αισιοδοξία που νιώθεις, αξιοποίησε και την εσωτερική δουλειά που έχεις κάνει με τον εαυτό σου για να βρεις το νόημα σε οτιδήποτε κάνεις. Άσε στην άκρη την υπερένταση, γιατί αυτή ευθύνεται για τη διαρκή ανησυχία που έχεις. Εστίασε σε οτιδήποτε μπορεί να σε κάνει να ξεφύγεις από την πίεση ή να σου ξυπνήσει όμορφες αναμνήσεις.

DON’TS: Μη μείνεις μακριά από ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ακόμα κι αν νιώθεις ότι ορισμένοι σε κοντράρουν, καθώς έτσι θα μπορέσεις να αποκτήσεις ένα παραπάνω κίνητρο για να σκεφτείς κάποια πράγματα πιο βαθιά. Μην επιτρέψεις σε τίποτα που θα συμβεί σήμερα να χαλάσει την όμορφη διάθεση που έχεις, καθώς πάει καιρός που ένιωσες έτσι.

