Ξεκινούν «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Σε ένα ζωντανό σκηνικό ιστορίας, τέχνης και συλλογικής μνήμης μετατρέπεται ο Πειραιάς από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Το νέο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» ξεκινά με την τριήμερη δράση «Πύλες Μνήμης – Ο Αρχαίος Πειραιάς», εγκαινιάζοντας μια πολιτιστική διαδρομή που θα διαρκέσει έως τις 28 Νοεμβρίου και θα «ξεδιπλωθεί» μέσα από επτά καλλιτεχνικές παρεμβάσεις σε ισάριθμα τοπόσημα της πόλης.

Με ελεύθερη είσοδο και πυξίδα τη μνήμη, το φεστιβάλ καλεί τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ανακαλύψουν ξανά τον Πειραιά, όχι μόνο όπως ήταν, αλλά και όπως μπορεί να γίνει μέσα από το «βλέμμα» της τέχνης.

Επτά τοπόσημα – Επτά δράσεις – Επτά ιστορικές διαδρομές

Πύλες Πειραιά- Ο αρχαίος Πειραιάς

Porto Leone – Θάλασσα

Τρούμπα

Goodbye

Αλάνες

Ρεμπέτικο

Κοιμητήριο Πειραιά Ανάσταση

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται από τον Οκτώβριο και για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη «συνομιλεί» πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις και performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.

*πηγή αρχικής εικόνας, Δήμος Πειραιά