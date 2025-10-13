Ο Πειραιάς στο επίκεντρο της παγκόσμιας τέχνης με το πρώτο πλωτό μουσείο

Παγκόσμιο επίκεντρο της σύγχρονης τέχνης και της καινοτομίας έγινε για δέκα ημέρες ο Πειραιάς, με το Art Explora Festival και το πρώτο πλωτό μουσείο σύγχρονης τέχνης στον κόσμο, το οποίο αγκυροβόλησε στο λιμάνι της πόλης, μεταμορφώνοντάς την σε έναν ζωντανό φάρο πολιτισμού και δημιουργικής φαντασίας.

Ένα πολιτιστικό γεγονός-ορόσημο που καθιστά τον Πειραιά όχι μόνο λιμάνι ιστορίας, αλλά και κορυφαίο διεθνή κόμβο πολιτιστικής εμπειρίας.

Από τις 3 Οκτωβρίου έως και χθες, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, οι καρδιές των επισκεπτών χτυπούσαν στον ρυθμό της τέχνης, καθώς το εντυπωσιακό καταμαράν 47 μέτρων, σχεδιασμένο από τους Alex de Beaufort και Guillaume Verdier, φιλοξένησε μέχρι 2.000 επισκέπτες ημερησίως σε ένα μαγικό ταξίδι μέσα από την τέχνη, την τεχνολογία και τη φαντασία. Ένα πλωτό σύμβολο πολιτιστικής ενότητας που μεταφέρει παντού το μήνυμα ότι η τέχνη ανήκει σε όλους.

Μετά από στάσεις σε Βαλέτα, Βενετία, Μασσαλία, Ραμπάτ, Μάλαγα και Νίκαια, το Art Explora Festival έκανε την πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία γεμάτη τέχνη, μουσική, χορό, εκθέσεις, βιωματικά εργαστήρια, εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας, ψηφιακές εγκαταστάσεις και διαδραστικά δρώμενα που συνέδεσαν το παρελθόν με το μέλλον της τέχνης.

Ανάμεσα στα highlights:

Υποβλητικές ηχητικές εγκαταστάσεις

Εικονική πραγματικότητα που ταξίδεψε το κοινό σε εμβληματικές μεσογειακές πόλεις.

Εκθέσεις υψηλού επιπέδου, με έργα κορυφαίων καλλιτεχνών όπως Etel Adnan, Joan Miró και Anri Sala.

Εντυπωσιακές δημόσιες εγκαταστάσεις και ομαδικές εκθέσεις που έφεραν την τέχνη στην καρδιά της πόλης.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στο πλωτό μουσείο της τέχνης

Η πόλη αγκάλιασε το φεστιβάλ με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής. Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, ξεναγήθηκε χθες, στο πλωτό μουσείο μαζί με τον γιο του Πέτρο και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη και συμμετείχε στις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές εμπειρίες του φεστιβάλ τόσο πάνω στο πλοίο, όσο και στον προβλήτα του λιμανιού. Η παρουσία του κ. Μώραλη επιβεβαίωσε τη στήριξη του δήμου σε δράσεις που αναδεικνύουν τον Πειραιά ως ζωντανό κόμβο δημιουργίας και εξωστρέφειας και που ενισχύουν την πρόσβαση όλων στην τέχνη και την αισθητική εμπειρία.

Στην τελετή έναρξης του φεστιβάλ, που πραγματοποιήθηκε στις 3 Οκτωβρίου με μεγάλη προσέλευση, χαιρετισμό εκ μέρους του Δημάρχου απηύθυνε η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού του Δήμου Πειραιά, Ανδριάνα Ζαρακέλη.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, δήλωσε:

«Το Art Explora Festival έγραψε μια μοναδική και ανεξίτηλη σελίδα στην πολιτιστική ιστορία του Πειραιά! Η παρουσία του πρώτου πλωτού μουσείου σύγχρονης τέχνης στον κόσμο στο λιμάνι μας δεν ήταν απλώς ένα γεγονός, ήταν μια μαγική δεκαήμερη γιορτή, μια εμπειρία που συνέδεσε την τέχνη, την καινοτομία και τη δημιουργική φαντασία, σε μια από τις σημαντικότερες πολιτιστικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών στην πόλη μας.

Για δέκα ημέρες, ο Πειραιάς δεν ήταν απλώς ένα λιμάνι εμπορίου και ιστορίας, έγινε φάρος πολιτισμού, ένα παγκόσμιο σημείο αναφοράς, ένας ζωντανός κόμβος διαλόγου, έμπνευσης και συνδημιουργίας. Το Art Explora Festival απέδειξε ότι η πόλη μας μπορεί να σταθεί επάξια ανάμεσα στις μεγάλες πολιτιστικές πρωτεύουσες της Μεσογείου και να χαράξει τον δικό της δρόμο ως κέντρο σύγχρονης τέχνης, προσβάσιμης σε όλους.

Είμαστε περήφανοι που ο Πειραιάς επιλέχθηκε ως ένας από τους σταθμούς αυτής της πρωτοποριακής μεσογειακής περιοδείας, αποτελώντας μέρος αυτού του μοναδικού ταξιδιού. Η παρουσίαση έργων κορυφαίων καλλιτεχνών, οι διαδραστικές εγκαταστάσεις, οι ηχητικές εμπειρίες και οι ψηφιακές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας μεταμόρφωσαν την πόλη, δίνοντάς της μια νέα, ζωντανή ταυτότητα που συνδέει την ιστορία με το μέλλον της τέχνης.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συντελεστές και σε κάθε συνεργάτη που συνέβαλε στην άρτια διεξαγωγή και επιτυχία αυτού του ιστορικού γεγονότος.

Ο Πειραιάς κοιτάζει μπροστά, συνεχίζει να ονειρεύεται, να δημιουργεί και να στηρίζει με συνέπεια κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον πολιτισμό ως κεντρικό πυλώνα της ταυτότητάς του, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η πόλη μας είναι ένας ζωντανός, δυναμικός και ανοιχτός στον κόσμο οργανισμός δημιουργίας και έμπνευσης».

Η Αντιδήμαρχος Εξωστρέφειας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Τουρισμού Ανδριάνα Ζαρακέλη, επεσήμανε:

«Ο Πειραιάς υπήρξε και παραμένει σταυροδρόμι πολιτισμών. Ένα λιμάνι που ενώνει ανθρώπους, ιδέες και δημιουργίες. Το Art Explora Festival ήρθε να ενισχύσει αυτόν τον ρόλο, αναδεικνύοντας την πόλη μας ως έναν ανοιχτό, ζωντανό χώρο πολιτιστικής συνάντησης και έμπνευσης.

Η φιλοξενία του πρώτου πλωτού μουσείου σύγχρονης τέχνης στον κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά δεν αποτελεί μόνο μια σπουδαία πολιτιστική στιγμή, αλλά και ένα μήνυμα εξωστρέφειας, καινοτομίας και αισιοδοξίας. Είμαστε περήφανοι που υποδεχθήκαμε μια τόσο δυναμική και πρωτοποριακή πρωτοβουλία, που φέρνει τη σύγχρονη δημιουργία στο προσκήνιο και κάνει την τέχνη προσιτή σε όλους. Το Art Explora Festival άφησε ένα φωτεινό αποτύπωμα στην πόλη μας και απέδειξε ότι ο Πειραιάς δεν είναι απλώς μια πόλη της θάλασσας, αλλά μια πόλη του πολιτισμού, της δημιουργίας και της ανοιχτής καρδιάς».