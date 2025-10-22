Συναγερμός σήμανε λίγα λεπτά πριν τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη στην Πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς που εκδηλώθηκε στην είσοδο καταστήματος γνωστής αλυσίδας παιχνιδιών στο Μαρούσι.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην είσοδο του καταστήματος όπου υπήρχαν φλόγες και καπνοί

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για φλόγες και καπνούς στο συγκρότημα της εταιρείας που βρίσκεται επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου.

Αμέσως δόθηκε εντολή και 18 πυροσβέστες με 10 οχήματα μετέβησαν στο σημείο και κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά, αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Στον χώρο υπήρχαν καπνοί, ενώ καιγόταν ένα ομοίωμα παιχνιδιού.

Ερευνα για τα αίτια

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία που προκάλεσε τη φωτιά και για την εξακρίβωσή της διενεργείται έρευνα από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.