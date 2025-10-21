Επένδυση στην πολιτική προστασία από περιφέρεια της χώρας

Στις Βρυξέλλες παρουσιάστηκε το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο κτίριο Altiero Spinelli του Ευρωκοινοβουλίου. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε παρουσία Ελλήνων ευρωβουλευτών και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση, η δημιουργία του Κέντρου ξεκίνησε μετά τις εκλογές του 2023, με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας και του συντονισμού σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπως αυτές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Το Κέντρο, που λειτουργεί με πόρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εστιάζει στην πρόληψη, την έγκαιρη προειδοποίηση, την άμεση επέμβαση, τη διαχείριση συνεπειών και την αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με τον συντονιστή του Κέντρου, αντιστράτηγο ε.α. Δημήτρη Μπίκο, η λειτουργία του επιτρέπει την αξιοποίηση δεδομένων και προβλέψεων που βελτιώνουν την ανταπόκριση σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον, το Κέντρο παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και συσχέτισης περιβαλλοντικών και επιδημιολογικών δεδομένων για επιστημονική μελέτη θεμάτων δημόσιας υγείας.

Στο πλαίσιο της παρουσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στις Βρυξέλλες, ξεκίνησαν επαφές με ευρωβουλευτές και στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διερεύνηση δυνατοτήτων ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Στόχος είναι η μετατροπή του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας σε Κέντρο Αριστείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών πρόγνωσης και διαχείρισης κινδύνων, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του μηχανισμού πολιτικής προστασίας σε περιφερειακό επίπεδο.

*πηγή φωτογραφιών, περιφέρεια Θεσσαλίας