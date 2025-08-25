Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας σε δήμους της Θεσσαλίας από την περιφέρεια

Σε προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού και οχημάτων, με στόχο την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και χιονοπτώσεις, προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύοντας άλλους 3 Δήμους της Θεσσαλίας με έργα και δράσεις Πολιτικής Προστασίας. Ουσιαστικά πρόκειται για τους Δήμους Ελασσόνας-Ρήγα Φεραίου-Φαρκαδόνας, ενώ είχε προηγηθεί με άλλη ένταξη η ενίσχυση άλλων 8 δήμων της Θεσσαλίας με χρήσιμο εξοπλισμό.

Οι νέες εντάξεις προμηθειών που υπέγραψε ο περιφερειάρχης κ. Δ. Κουρέτας είναι ύψους 950.000 ευρώ και οι δήμοι θα προχωρήσουν στην απόκτηση εξοπλισμού πολιτικής προστασίας από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027» και την Προτεραιότητα «Περιβάλλον και Ανθεκτικότητα», με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ποιοι δήμοι ενισχύονται

Ο Δήμος Ελασσόνας που συγκροτείται από εννέα Δημοτικές Ενότητες και 60 οικισμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2021, ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 25.459 κατοίκους, ενώ η έκτασή του ανέρχεται σε 1.568,14 τ. χλμ. Ο Δήμος χαρακτηρίζεται από έντονο ανάγλυφο, αφού στο μεγαλύτερο ποσοστό (78%) η έκτασή του είναι ορεινή (38%) και ημιορεινή (40%), ενώ λίγες μόνο εκτάσεις είναι πεδινές (22%). Για τον λόγο αυτό υπάρχει ανάγκη για εκχιονιστικά οχήματα και εξοπλισμό αφού πολλοί οικισμοί και αγροτικοί δρόμοι είναι αποκλεισμένοι κατά την διάρκεια του χειμώνα λόγω χιονόπτωσης. Λόγω της κλιματικής αλλαγής η εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων είναι συχνότερη.

Κατά συνέπεια κατά την διάρκεια ων θερινών μηνών εκδηλώνονται συχνά πυρκαγιές και κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, μικρού προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση/περιορισμό των επιπτώσεων των σχετιζόμενων με το κλίμα.

Με 400.000 ευρώ η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα προμηθεύσει τον Δήμο με ένα ημιφορτηγό με πυροσβεστικό εξοπλισμό, ένα ημιφορτηγό με εκχιονιστικό εξοπλισμό, ένα υδροφόρο όχημα με εξοπλισμό πυρόσβεσης & πλυστικού και ένα βοηθητικό όχημα πολιτικής προστασίας τύπου SUV 4X4

Για τον Δήμο Ρήγα Φεραίου προβλέπεται προμήθεια οχημάτων πολιτικής προστασίας και συγκεκριμένα δύο οχημάτων τύπου pick up με διπλή καμπίνα, τριών οχημάτων τύπου pick up με μιάμιση καμπίνα, δύο λεπίδες εκχιονισμού, δύο αλατοδιανομείς, μία υδροφόρα με πυροσβεστικό συγκρότημα. Το κόστος ανέρχεται σε 299.956,00 ευρώ και το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η προμήθεια εξοπλισμού πολιτικής προστασίας του Δήμου Φαρκαδόνας περιλαμβάνει έναν «Ισοπεδωτή Γαιών», που είναι καινούργιος, και θα παραδοθεί έτοιμος για λειτουργία. Στο αντικείμενο της προμήθειας περιλαμβάνεται, η εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού του Δήμου από τον προμηθευτή. Το προς προμήθεια μηχάνημα προορίζεται για εργασίες άμεσης και έμμεσης πρόληψης πυρκαγιάς και για εκχιονισμούς οδών.

