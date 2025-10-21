Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου
Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση και την ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου, συμφωνήθηκε στην συνάντηση του δημάρχου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
- Η ΔΟΕ καταγγέλλει Διευθύντρια σχολείου ότι χτύπησε εκπαιδευτικό - «Χυδαία, βίαιη και απρόκλητη επίθεση»
- Στα μανταλάκια οι φορείς δημοσίου με οφειλές στους ιδιώτες
- Ευρωπαίοι ηγέτες εξέδωσαν δήλωση στήριξης της θέσης του Τραμπ για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία
- Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Χρηματοδότηση ύψους 2.660.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κορινθίων για την ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου και την ανάπλαση της πλατείας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, μπροστά από το κτίριο.
Η χρηματοδότηση προέκυψε ύστερα από συνάντηση του Δημάρχου Κορινθίων, Νίκου Σταυρέλη, με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Από το συνολικό ποσό, τα 2.000.000 ευρώ θα διατεθούν για την πλήρη ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται σε φθαρμένη κατάσταση. Τα υπόλοιπα 660.000 ευρώ προορίζονται για την ανάπλαση της πλατείας μπροστά από το κτίριο.
Επαναλειτουργία κεντρικής εισόδου
Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η επαναλειτουργία της κεντρικής εισόδου του Μεγάρου, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Κορίνθου, με την ολοκλήρωση του έργου, το Δικαστικό Μέγαρο θα αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση από την κεντρική του είσοδο, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, αποκαθιστώντας την αρχιτεκτονική του ισορροπία και ενισχύοντας το κύρος της Δικαιοσύνης.
Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, δήλωσε ότι σύντομα θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου, ευχαριστώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συνεργασία.
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
- Ρόδος: 37χρονος προσπάθησε να βάλει φωτιά στο Αστυνομικό Μέγαρο – Συνελήφθη στην είσοδο με ένα μπιτόνι βενζίνη
- Λάβρος Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Φαρισαϊσμός, αλαζονεία, προσπάθεια διχασμού της κοινωνίας
- Οι οπαδοί του Ολυμπιακού «έντυσαν» στα «ερυθρόλευκα» τη Βαρκελώνη (vid)
- Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευε τα σόσιαλ μίντια
- Η πρώτη χώρα της ΕΕ που καταργεί τη φορολογία για γονείς δύο παιδιών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις