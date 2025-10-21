Αναβαθμίζεται το Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου

Χρηματοδότηση ύψους 2.660.000 ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Κορινθίων για την ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου Κορίνθου και την ανάπλαση της πλατείας επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, μπροστά από το κτίριο.

Η χρηματοδότηση προέκυψε ύστερα από συνάντηση του Δημάρχου Κορινθίων, Νίκου Σταυρέλη, με τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γιάννη Μπούγα, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Από το συνολικό ποσό, τα 2.000.000 ευρώ θα διατεθούν για την πλήρη ανακαίνιση του Δικαστικού Μεγάρου, το οποίο βρίσκεται σε φθαρμένη κατάσταση. Τα υπόλοιπα 660.000 ευρώ προορίζονται για την ανάπλαση της πλατείας μπροστά από το κτίριο.

Επαναλειτουργία κεντρικής εισόδου

Στο πλαίσιο του έργου, προβλέπεται η επαναλειτουργία της κεντρικής εισόδου του Μεγάρου, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Κορίνθου, με την ολοκλήρωση του έργου, το Δικαστικό Μέγαρο θα αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση από την κεντρική του είσοδο, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, αποκαθιστώντας την αρχιτεκτονική του ισορροπία και ενισχύοντας το κύρος της Δικαιοσύνης.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, Νίκος Σταυρέλης, δήλωσε ότι σύντομα θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου, ευχαριστώντας το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συνεργασία.