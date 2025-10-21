magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 21.10.2025]
21 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 21.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για σένα. Άλλωστε η Νέα Σελήνη θα σε οδηγήσει έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί. Ζήτα βοήθεια εφόσον τη χρειάζεσαι. Ξεκίνα τη νέα συνεργασία που ζαχαρώνεις εδώ και καιρό, κάνοντας τις κατάλληλες επαφές. Κατάλαβε πως το μυαλό σου είναι άκρως θολωμένο και δες τι μπορείς να κάνεις για να το φτιάξεις.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις αμφιβολίες ή και στην καχυποψία σου να δημιουργήσουν απόσταση μεταξύ εσού και ορισμένων δικών σου ανθρώπων. Όμως μη γίνεις απότομος και εκρηκτικός στον τρόπο σου. Μη γίνεις γενικώς όμως απόμακρος, φοβούμενος μην επαναληφθούν κάποια σκηνικά και συμπεριφορές που κάποτε σε είχαν πληγώσει.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Ανανέωσε τα επαγγελματικά σου και κάντα εύκολα και ήρεμα. Το έχεις ανάγκη! Θέλεις να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα μεν, οπότε βάλε σε σειρά τις ήδη υπάρχουσες δουλειές σου. Εστίασε στην υγεία σου και κανόνισε να κάνεις κάποιο check up. Παράλληλα πρόσεξε τον βαθμό στον οποίο αναλύεις ορισμένες καταστάσεις μέσα στο μυαλό σου.

DON’TS: Μην χαωθείς ούτε από την ένταση και τη βαβούρα που επικρατούν, ούτε από το ότι όλα γύρω σου τρέχουν. Θα λάβεις πολλές πληροφορίες, άρα μην χάσεις την συγκέντρωσή σου- ειδικά όσον αφορά τα πλάνα σου. Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από τις επαφές που έχεις με ορισμένους συναδέλφους – ειδικά αν είναι οικονομικές.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Βρες τρόπους να βγάλεις την δημιουργική σου πλευρά προς τα έξω, καθώς να σου πω πως αυτό θα σε βοηθήσει να λειτουργήσεις πιο αυτόνομα – κάτι που θες πολύ τελευταία! Οργανώσου για να μπορέσεις να εκφράσεις σωστά όλα αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Δεν τα λες και λίγα! Έτσι θα κάνεις τα νέα ξεκινήματα που θες πράξη.

DON’TS: Μην αφήσεις τα περίεργα σκηνικά της σημερινής μέρας να αποσπάσουν την προσοχή σου από τα σημαντικά. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από τα θέματα που υπάρχουν στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή είσαι σε υπερένταση – μόνος σου! Μην μπερδευτείς από αυτά που θα ακούσεις και μην εμπιστευτείς τα άτομα που δεν πρέπει.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Η Νέα Σελήνη σου φωτίζει τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια ή τη διαχείριση κάποιου ακινήτου. Εστίασε σε αυτά λοιπόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά στάσου στο ύψος σου, καθώς θα κληθείς να διαχειριστείς πολλές προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς. Παρατήρησε παρασκηνιακά μεν, απόφυγε να επιβαρυνθείς ψυχολογικά δε.

DON’TS: Μην κινείσαι με νεύρα και ένταση, γιατί φαίνεσαι άβολος και περίεργος στους απέναντι. Μη διστάσεις να εκφράσεις αυτά που νιώθεις ή αυτά που σε απασχολούν. Απλά μην πάρεις πάνω σου τα βάρη των άλλων, γιατί το ίδιο θα θελήσουν να κάνουν και εκείνοι να ξέρεις. Μην πάρεις κάποιο ρίσκο σήμερα, ειδικά αν δεν το έχεις σκεφτεί καλά.

Λέων

Λέων

DO’S: Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, απλά κοίτα να είναι θετική αυτή η αλλαγή, έτσι; Μπορείς ας πούμε να γίνεις λίγο πιο διαλλακτικός και πιο διπλωματικός στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεσαι αυτά που θέλεις να πάρεις. Λέω τώρα εγώ! Ωστόσο απόφυγε να επηρεαστείς από την ένταση και το χάος που παρατηρείς γύρω σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την ασυνεννοησία που υπάρχει να σε οδηγήσει σε ρήξη με ορισμένους συναδέλφους. Μην φοβάσαι διαρκώς πως η οργάνωση που έχεις κάνει στον τομέα αυτόν δεν είναι και η καλύτερη. Φτάνει πια! Μην κινείσαι βιαστικά. Μην είσαι απρόσεκτος, αν οργανώσεις κάποιο ταξιδάκι. Ειδικά στις λεπτομέρειες αυτού.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εκμεταλλεύσου τη Νέα Σελήνη για να δημιουργήσεις επιτέλους κάτι ασφαλές και όμορφο για σένα. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να κινηθείς με άνεση, αλλά και να κάνεις τα πάντα με τον δικό σου τρόπο. Άσε καλύτερα τις δεύτερες σκέψεις και τις υπόνοιες στην άκρη. Θέσε τους στόχους που θέλεις, αλλά χαλάρωσε κιόλας, παρά το περίεργο κλίμα της μέρας.

DON’TS: Μην αποπροσανατολιστείς από τον στόχο σου, που δεν είναι άλλος από το να βρεις εναλλακτικές, λόγω της έντασης που επικρατεί γύρω σου. Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς λόγω της υψηλής πίεσης. Μην προβληματιστείς ακραία ούτε από την στάση ορισμένων συναδέλφων σου, γιατί αυτό θα βάλει εμπόδια στην μεταξύ σας επικοινωνία.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Κάνε τα νέα ξεκινήματα που θέλεις καιρό υπό το φως της Νέας Σελήνης. Να ξέρεις όμως πως αυτό δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Ξεπέρασε μόνος σου τις εσωτερικές σου μάχες, αλλά σταμάτα πια να νιώθεις αδύναμος, γιατί προκοπή δεν θα κάνεις! Δες τα πάντα κατάματα και χωρίς πείσμα.

DON’TS: Μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις εξαιτίας του άγχους, των εντάσεων ή και των διλημμάτων. Μην αρχίσεις ούτε τις υπερβολές. Ταυτόχρονα μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες προθέσεις με σένα, έτσι; Μη γίνεις εριστικός είτε στη δουλειά, είτε σε κάποιες αντιπαραθέσεις. Μη διστάσεις όμως να προσαρμοστείς.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου στον εσωτερικό σου κόσμο εκμεταλλευόμενος τις αποστάσεις που έχεις πάρει μαζεμένες από τους γύρω σου τελευταία. Χαλάρωσε και βρες τρόπους να παίρνεις τα πάντα χαλαρά και όχι τόσο κατάκαρδα. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να επηρεάζεσαι και τόσο από τα πάντα, έτσι; Βρες χρόνο να ξεκουραστείς. Κάτι επίσης απαραίτητο!

DON’TS: Μην πιέζεσαι και μην αγχώνεσαι. Το ξέρεις πως αυτό συμβαίνει, επειδή έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα μέσα στο κεφάλι σου με τα τόσα ενδεχόμενα που έχεις σκεφτεί; Μην αμελείς τα θέλω σου. Στα επαγγελματικά, μην σκάσεις μύτη ανοργάνωτος. Μην είσαι απρόσεκτος και βιαστικός. Ειδικά αν θες να δεις τις προσωπικές σου υποθέσεις να δρομολογούνται.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Θέσε νέους στόχους, αλλά κάντο με ηρεμία για να πλησιάσεις κάπως το αποτέλεσμα που θέλεις. Οπότε απόφυγε να επηρεαστείς από τις πολλές δουλειές που έχεις να κάνεις, από την κακή σου ψυχολογία, από τη γενικότερη ασυνεννοησία που επικρατεί ή από την άρνησή σου να συνεργαστείς με τους απέναντι. Απόφυγε την παρορμητικότητα.

DON’TS: Δεν είναι κακό το να διεκδικεί κάνεις τα θέλω του. Το κακό είναι να στερεί στους άλλους το δικαίωμα να εκφράσουν άποψη και να απαιτεί να τον ακολουθήσουν αδιαμαρτύρητα. Σου θυμίζει κάποιον αυτό, Τοξότη μου; Μην είσαι απρόσεκτος λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς σήμερα. Ταυτόχρονα μην κινείσαι βιαστικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Χαμογέλα γιατί μάλλον ανοίγει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο για σένα σήμερα! Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως όλα θα είναι εύκολα ή ρόδινα, έτσι; Πάντως η Νέα Σελήνη σε ευνοεί ως προς το κλείσιμο μιας συμφωνίας. Κάτι είναι κι αυτό! Ωστόσο εσύ- καλού κακού- τσέκαρε ξανά τους όρους αυτής της συμφωνίας για να μην τρέχεις αργότερα.

DON’TS: Μη γίνεις έξτρα απαιτητικός, επειδή έχεις ανάγκη να νιώθεις ασφαλής. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους απέναντι, έτσι; Ωστόσο δεν χρειάζεται να ζεις μονίμως με το άγχος μη τυχόν και χρειαστεί να απολογηθείς για κάτι που δεν είχες καταλάβει ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις και μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εδώ και καιρό σε απασχολούν συνεχώς οι ίδιες καταστάσεις. Έρχεται η Νέα Σελήνη λοιπόν και σου λέει πως πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που τις διαχειρίζεσαι, αν θες να δεις άσπρη μέρα τώρα κοντά! Για να βγει εύκολα αυτό όμως πρέπει να φτιάξεις τη διάθεσή σου η οποία είναι χάλια! Κράτα μικρό καλάθι και απόφυγε να γίνεις απαιτητικός.

DON’TS: Μην επιμένεις σε αποφάσεις που έχεις πάρει- περσινά ξινά σταφύλια!- και μην αγνοείς τις συμβουλές αυτών που είτε σε ξέρουν καλύτερα κι από σένα, είτε απλά μπορούν να σε βοηθήσουν! Μην κολλάς στο ότι πρέπει να κάνεις τη διαφορά. Γιατί δεν σταματάς τώρα να κινείσαι παρορμητικά, για να μην τρέχεις μετά να μαζέψεις το χάος;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Άκου τη Νέα Σελήνη και δες τους φόβους σου κατάματα, καθώς έτσι θα μπορέσεις τόσο να βρεις την ηρεμία που επιζητάς, όσο και να ανοιχτείς. Αυτό κράτα το σαν συμβουλή για τις στιγμές που τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θέλεις ή οι συνθήκες είναι κάπως πιο δύσκολες. Γίνε πιο ευέλικτος. Πρόσεχε ποιους εμπιστεύεσαι.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από το άγχος και την πίεση και μην προσπαθήσεις να τα διαχειριστείς όλα ταυτόχρονα, καθώς θα χαωθείς. Δεν ξέρω αν θα κάνεις και δουλειά έτσι. Στα επαγγελματικά, μην επηρεάζεσαι από τη δική σου σκέψη πως οι άλλοι σε «θάβουν», γιατί μετά πού όρεξη για δουλειά, σωστά; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.

World
Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s

Vita.gr
Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Εργασία: «Πάλι ξενύχτησα δουλεύοντας» – Τι επιπτώσεις έχει;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αδύναμη η αντίδραση μετά το πενθήμερο πτωτικό σερί στην αγορά

inWellness
inTown
«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα
Trash 20.10.25

«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι ξέρει τους λόγους πίσω από την «αύξηση των τρανς παιδιών στο Χόλιγουντ». Η θεωρία της εξοργίζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη
Music Stage 20.10.25

Η Klavdia έκανε «συντρίμμια» και την Times Square – H φήμη της έφτασε μέχρι τη Νέα Υόρκη

Η Klavdia επελέγη από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στην καμπάνια Equal με το τραγούδι «Συντρίμμια», το οποίο περιλαμβάνεται στο επιτυχημένο album «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records

Σύνταξη
Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία
Έρωτας 20.10.25

Η πρώτη γνωριμία των Κάλουμ Τέρνερ και Ντούα Λίπα θυμίζει χολιγουντιανή ταινία

«Καθίσαμε ο ένας δίπλα στον άλλο και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο, κάτι που είναι τρελό» αποκάλυψε ο Κάλουμ Τέρνερ μιλώντας για την γνωριμία του με την σύντροφο του, Ντούα Λίπα.

Σύνταξη
Blue Moon – Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ
Αληθινή ιστορία 20.10.25

Blue Moon - Ο Ίθαν Χοκ είναι αγνώριστος και συγκλονιστικός στη θλιβερή, πνευματώδη ιστορία του Μπρόντγουεϊ

Οι λάτρεις του Μπρόντγουεϊ και της παλιάς Νέας Υόρκης θα μαγευτούν εντελώς με την έξυπνη, ξεκαρδιστική και στοιχειωτική ταινία με πρωταγωνιστή έναν εντελώς μεταμορφωμένο Ίθαν Χοκ στο ρόλο του στιχουργού του μουσικοθεάτρου Λόρενς Χαρτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση
Ξεκατίνιασμα 20.10.25

Εσύ είσαι το πρόβλημα: Η Τζένιφερ Λόπεζ δήλωσε ότι δεν έχει αγαπηθεί στη ζωή της και οι πρώην της βγήκαν στην επίθεση

Ο πρώην σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ, Οχάνι Νόα, την κατηγόρησε για απιστία κατά την διάρκεια του γάμου τους και δήλωσε ότι εκείνη είναι το πρόβλημα στις σχέσεις της.

Σύνταξη
Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα – Το body positivity νοσεί
Plus size 20.10.25

Οι ενέσεις αδυνατίσματος έχουν νομιμοποιήσει ξανά το skinny στη μόδα - Το body positivity νοσεί

Μια νέα έκθεση της Vogue διαπιστώνει μείωση του αριθμού των μοντέλων με «καμπύλες» στην πασαρέλα, ενώ η ευρεία χρήση των φαρμάκων απώλειας βάρους πιστώνεται με την ομαλοποίηση της λεπτότητας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»
Nepo baby 20.10.25

Η κόρη των Γκουίνεθ Πάλτροου και Κρις Μάρτιν γνωρίζει ότι είναι προνομιούχα – «Δεν είναι φυσιολογικό να μεγαλώνεις έτσι»

«Οι γονείς μου έκαναν πολύ καλή δουλειά στο να μου ενσταλάξουν ότι δεν πρέπει να θεωρώ τίποτα δεδομένο. Πρέπει να δουλεύω» λέει η Απλ Μάρτιν, η οποία είναι φοιτήτρια κι εργάζεται ως μοντέλο και παραμένει ένα συνειδητοποιημένο nepo baby.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;
Maison Margiela 19.10.25

Η Κιμ Καρντάσιαν εμφανίστηκε στο γκαλά του Academy Museum με καλυμμένο το πρόσωπο της – Αλλά γιατί;

Το πρόσωπό της Κιμ Καρντάσιαν ήταν ελαφρώς ορατό λόγω του συνόλου που επέλεξε και, οι θαυμαστές της ίσως αναρωτιούνται γιατί επέλεξε να εμφανιστεί κάπως ινκόγκνιτο σε μια τόσο σημαντική βραδιά.

Σύνταξη
«Γιατί δεν υιοθετείς;» – Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον
«Έκανα τα πάντα» 19.10.25

«Γιατί δεν υιοθετείς;» - Δεν περιμέναμε αυτή την απάντηση από τη Τζένιφερ Άνιστον

Η Τζένιφερ Άνιστον δηλώνει ότι ποτέ δεν ήθελε να υιοθετήσει παιδιά λόγω των προβλημάτων υπογονιμότητας που αντιμετώπιζε –ωστόσο, λέει και κάτι ακόμη που μας προκάλεσε έκπληξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»
Βαριά κατάθλιψη 19.10.25

Η Ιζαμπέλα Ροσελίνι θυμάται τα ξεσπάσματα θυμού του πρώην της, Μάρτιν Σκορσέζε: «Ήταν σαν ηφαίστειο»

Σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Apple TV, ο Μάρτιν Σκορσέζε λέει ότι «ποτέ δεν έζησε τέτοια κατάθλιψη» όπως όταν γύριζε την ταινία «Βασιλιάς για μια Νύχτα» (The King of Comedy) κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
Ουκρανία 21.10.25

«Πετυχημένη» για τον Ζελένσκι η γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ

Ο Ζελένσκι έκρινε «επιτυχημένη» τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, για την οποία δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν γεμάτη από βωμολοχίες του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
Συρία 21.10.25

Κατάσχεσαν ένα βουνό... Captagon

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι οι «δυνάμεις ασφαλείας» κατάσχεσαν «περίπου 12 εκατομμύρια χάπια captagon στην περιφέρεια αλ Ντουμάιρ» της χώρας.

Σύνταξη
Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
Διεθνής Οικονομία 21.10.25

Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια

Τραμπ – Αλμπανέζι συμφώνησαν οι δύο χώρες να επενδύσουν 1 δισ. δολάρια η καθεμία τους επόμενους 6 μήνες σε έργα εξόρυξης και επεξεργασίας

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της
Η ανακοίνωση 20.10.25

Κωνσταντινούπολη: Η Μεγάλη του Γένους Σχολή διαψεύδει αναφορές περί «παύσης λειτουργίας» της

Αφορμή για τις αναφορές ήταν το γεγονός ότι η Μεγάλη του Γένους Σχολή θα μετεγκατασταθεί προσωρινά. Η Σχολή επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει να χρησιμοποιείται το όνομά της για άλλους σκοπούς.

Σύνταξη
Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Πέθανε ο Ρομπέρτο Σέχας, ο θρυλικός οπαδός που σήκωσε στους ώμους του τον Μαραντόνα στο Μουντιάλ του 1986!

Σε ηλικία 68 ετών ο Ρόμπερτο Σέχας «έφυγε» από τη ζωή, έχοντας ωστόσο «αποτυπωθεί» για πάντα στη μνήμη των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ως ο άνθρωπος που σήκωσε στις πλάτες του τον Ντιέγκο Μαραντόνα, αμέσως μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή το '86.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της
Βλέμμα 20.10.25

«Η Ριάνα έχει τον έλεγχο, η Lady Gaga έχει τόλμη»: Η Άνι Λίμποβιτς για τις γυναίκες στη ζωή της

Ο νέος τόμος του WOMEN, ενός project που η εμβληματική φωτογράφος Άνι Λίμποβιτς ξεκίνησε το 1999, αποτελεί έναν «φόρο τιμής» στον πρώτο, παρουσιάζοντας πάνω από 250 πορτρέτα ισχυρών και καθημερινών γυναικών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από τη Βουλή – Το μνημείο και οι αντιδράσεις
Προς ψήφιση στη Βουλή 20.10.25

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη και το σύννεφο βροχής πάνω από το Κοινοβούλιο

«Μια βροχή θα μας σώσει» λένε χαμηλοφώνως στην κυβέρνηση και καταθέτουν τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Κάλεσμα διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την ημέρα ψήφισης και παρέμβαση Μητσοτάκη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ
Διχασμός 20.10.25

Ο Κένι Λόγκινς ζητά να αφαιρεθεί το «Danger Zone» από το νέο βίντεο-meme του Τραμπ

Ο Κεν Λόγκινς υποστήριξε ότι ο Τραμπ δεν ζήτησε την άδεια του για να χρησιμοποιήσει το κομμάτι στο βίντεο που εμφανίζεται να πετάει περιττώματα στους διαδηλωτές του κινήματος No Kings.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παρίσι: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο
Πανικός 20.10.25

Σοκαριστικά πλάνα από το Παρίσι - Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από ανεμοστρόβιλο

Ογδόντα πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν επί τόπου, καθώς και 50 αστυνομικοί και 20 μέλη της Υπηρεσίας Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας, για να βοηθήσουν τους πληγέντες από τον ανεμοστρόβιλο.

Σύνταξη
Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»
Ποδόσφαιρο 20.10.25

Αρτέτα: «Θαυμάζω τον Σιμεόνε, αυτό που έχει κάνει στην Ατλέτικο είναι απίστευτο»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, δήλωσε ικανοποιημένος από την αφοσίωση των παικτών του, αλλά προειδοποίησε πως η ομάδα δεν πρέπει να παρασυρθεί, καθώς μάχεται για τίτλους σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας
Ελλάδα 20.10.25

Μεσσηνία: Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης για το διπλό φονικό – Ο ηθικός αυτουργός, ο οργανωτής και η μεταφορέας

Τρία νέα πρόσωπο φέρεται να έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών για εμπλοκή στην υπόθεση με τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα - Οι δύο συλληφθέντες προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνιες απολογίες

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς
Γάζα 20.10.25

Μέση Ανατολή: Ο Ερυθρός Σταυρός παρέδωσε στο Ισραήλ ακόμη μία σορό ομήρου της Χαμάς

Αυτή είναι η 13η σορός ομήρου που παραδίδει η Χαμάς. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση έχει δεσμευθεί από τη συμφωνία εκεχειρίας να επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα συνολικά 28 ομήρων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει
Σκάνδαλο 20.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι με απειλές προς τα ΜΜΕ δεν πρόκειται να γλυτώσει

Η νέα μεγάλη επιχείρηση συγκάλυψης που υλοποιεί η κυβέρνηση, αυτή τη φορά για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πέσει στο κενό, προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ – Μόνα Λίζα, διαμάντια, Ρεμπράντ
Κλέφτες και αστυνόμοι 20.10.25

Από το Λούβρο στη Βοστώνη: Οι μεγαλύτερες ληστείες μουσείων που έγιναν ποτέ

Από την πρώτη σοκαριστική ληστεία στο Λούβρο του 1911 στα διαμάντια του 2025, τα μουσεία είναι στόχος τολμηρών κακοποιών και συνδικάτων του εγκλήματος. Αυτές είναι οι πιο τολμηρές ληστείες που έγιναν ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκόπηση: «Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό – Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης
Πολιτική Γραμματεία 20.10.25

«Σφήνα» Τσίπρα στην προτίμηση για πρωθυπουργό - Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Προβάδισμα Τσίπρα στην κεντροαριστερά και ένα σύνθετο σκηνικό ξετυλίγεται μπροστά. «Μαύρες τρύπες» για την κυβέρνηση ακρίβεια και Τέμπη σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Σύνταξη
LIVE: Αλαβές – Βαλένθια
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια

LIVE: Αλαβές – Βαλένθια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αλαβές – Βαλένθια για την 9η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ
Ποδόσφαιρο 20.10.25

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Μπρέντφορντ για την 8η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»
«Βρετανική συνωμοσία» 20.10.25

Ρώσος κατάσκοπος προειδοποιεί τον Πούτιν – «Μην πας στη Βουδαπέστη»

Ρώσος συνταγματάρχης, πρώην στέλεχος των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, υποστηρίζει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν κινδυνεύει να δολοφονηθεί, αν συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουγγαρία.

Σύνταξη
Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας
«Γίνεται όπλο» 20.10.25

Ίρβιν Γουέλς: Ο συγγραφέας του «Trainspotting» ανησυχεί ότι γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας

Ο Ίρβιν Γουέλς συμμετείχε σε ένα λονδρέζικο φεστιβάλ «το οποίο γιορτάζει τη δύναμη της γλώσσας και της τέχνης» και έδωσε μια ομιλία για τους κινδύνους που ενέχει το διαδίκτυο σε ότι αφορά τις κοινότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

