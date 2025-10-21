DO’S: Βρες τρόπους να βγάλεις την δημιουργική σου πλευρά προς τα έξω, καθώς να σου πω πως αυτό θα σε βοηθήσει να λειτουργήσεις πιο αυτόνομα – κάτι που θες πολύ τελευταία! Οργανώσου για να μπορέσεις να εκφράσεις σωστά όλα αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Δεν τα λες και λίγα! Έτσι θα κάνεις τα νέα ξεκινήματα που θες πράξη.

DON’TS: Μην αφήσεις τα περίεργα σκηνικά της σημερινής μέρας να αποσπάσουν την προσοχή σου από τα σημαντικά. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από τα θέματα που υπάρχουν στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή είσαι σε υπερένταση – μόνος σου! Μην μπερδευτείς από αυτά που θα ακούσεις και μην εμπιστευτείς τα άτομα που δεν πρέπει.