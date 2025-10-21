Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 21.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε στους ανθρώπους που είναι σημαντικοί για σένα. Άλλωστε η Νέα Σελήνη θα σε οδηγήσει έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί. Ζήτα βοήθεια εφόσον τη χρειάζεσαι. Ξεκίνα τη νέα συνεργασία που ζαχαρώνεις εδώ και καιρό, κάνοντας τις κατάλληλες επαφές. Κατάλαβε πως το μυαλό σου είναι άκρως θολωμένο και δες τι μπορείς να κάνεις για να το φτιάξεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις αμφιβολίες ή και στην καχυποψία σου να δημιουργήσουν απόσταση μεταξύ εσού και ορισμένων δικών σου ανθρώπων. Όμως μη γίνεις απότομος και εκρηκτικός στον τρόπο σου. Μη γίνεις γενικώς όμως απόμακρος, φοβούμενος μην επαναληφθούν κάποια σκηνικά και συμπεριφορές που κάποτε σε είχαν πληγώσει.
Ταύρος
DO’S: Ανανέωσε τα επαγγελματικά σου και κάντα εύκολα και ήρεμα. Το έχεις ανάγκη! Θέλεις να κάνεις κάποια νέα ξεκινήματα μεν, οπότε βάλε σε σειρά τις ήδη υπάρχουσες δουλειές σου. Εστίασε στην υγεία σου και κανόνισε να κάνεις κάποιο check up. Παράλληλα πρόσεξε τον βαθμό στον οποίο αναλύεις ορισμένες καταστάσεις μέσα στο μυαλό σου.
DON’TS: Μην χαωθείς ούτε από την ένταση και τη βαβούρα που επικρατούν, ούτε από το ότι όλα γύρω σου τρέχουν. Θα λάβεις πολλές πληροφορίες, άρα μην χάσεις την συγκέντρωσή σου- ειδικά όσον αφορά τα πλάνα σου. Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς από τις επαφές που έχεις με ορισμένους συναδέλφους – ειδικά αν είναι οικονομικές.
Δίδυμοι
DO’S: Βρες τρόπους να βγάλεις την δημιουργική σου πλευρά προς τα έξω, καθώς να σου πω πως αυτό θα σε βοηθήσει να λειτουργήσεις πιο αυτόνομα – κάτι που θες πολύ τελευταία! Οργανώσου για να μπορέσεις να εκφράσεις σωστά όλα αυτά που έχεις μέσα στο κεφάλι σου. Δεν τα λες και λίγα! Έτσι θα κάνεις τα νέα ξεκινήματα που θες πράξη.
DON’TS: Μην αφήσεις τα περίεργα σκηνικά της σημερινής μέρας να αποσπάσουν την προσοχή σου από τα σημαντικά. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από τα θέματα που υπάρχουν στη δουλειά, απλά και μόνο επειδή είσαι σε υπερένταση – μόνος σου! Μην μπερδευτείς από αυτά που θα ακούσεις και μην εμπιστευτείς τα άτομα που δεν πρέπει.
Καρκίνος
DO’S: Η Νέα Σελήνη σου φωτίζει τα θέματα που σχετίζονται με το σπίτι, την οικογένεια ή τη διαχείριση κάποιου ακινήτου. Εστίασε σε αυτά λοιπόν. Όχι μόνο αυτό, αλλά στάσου στο ύψος σου, καθώς θα κληθείς να διαχειριστείς πολλές προκλήσεις σε αυτούς τους τομείς. Παρατήρησε παρασκηνιακά μεν, απόφυγε να επιβαρυνθείς ψυχολογικά δε.
DON’TS: Μην κινείσαι με νεύρα και ένταση, γιατί φαίνεσαι άβολος και περίεργος στους απέναντι. Μη διστάσεις να εκφράσεις αυτά που νιώθεις ή αυτά που σε απασχολούν. Απλά μην πάρεις πάνω σου τα βάρη των άλλων, γιατί το ίδιο θα θελήσουν να κάνουν και εκείνοι να ξέρεις. Μην πάρεις κάποιο ρίσκο σήμερα, ειδικά αν δεν το έχεις σκεφτεί καλά.
Λέων
DO’S: Άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, απλά κοίτα να είναι θετική αυτή η αλλαγή, έτσι; Μπορείς ας πούμε να γίνεις λίγο πιο διαλλακτικός και πιο διπλωματικός στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματεύεσαι αυτά που θέλεις να πάρεις. Λέω τώρα εγώ! Ωστόσο απόφυγε να επηρεαστείς από την ένταση και το χάος που παρατηρείς γύρω σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αφήσεις την ασυνεννοησία που υπάρχει να σε οδηγήσει σε ρήξη με ορισμένους συναδέλφους. Μην φοβάσαι διαρκώς πως η οργάνωση που έχεις κάνει στον τομέα αυτόν δεν είναι και η καλύτερη. Φτάνει πια! Μην κινείσαι βιαστικά. Μην είσαι απρόσεκτος, αν οργανώσεις κάποιο ταξιδάκι. Ειδικά στις λεπτομέρειες αυτού.
Παρθένος
DO’S: Εκμεταλλεύσου τη Νέα Σελήνη για να δημιουργήσεις επιτέλους κάτι ασφαλές και όμορφο για σένα. Έτσι θα μπορέσεις όχι μόνο να κινηθείς με άνεση, αλλά και να κάνεις τα πάντα με τον δικό σου τρόπο. Άσε καλύτερα τις δεύτερες σκέψεις και τις υπόνοιες στην άκρη. Θέσε τους στόχους που θέλεις, αλλά χαλάρωσε κιόλας, παρά το περίεργο κλίμα της μέρας.
DON’TS: Μην αποπροσανατολιστείς από τον στόχο σου, που δεν είναι άλλος από το να βρεις εναλλακτικές, λόγω της έντασης που επικρατεί γύρω σου. Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς λόγω της υψηλής πίεσης. Μην προβληματιστείς ακραία ούτε από την στάση ορισμένων συναδέλφων σου, γιατί αυτό θα βάλει εμπόδια στην μεταξύ σας επικοινωνία.
Ζυγός
DO’S: Κάνε τα νέα ξεκινήματα που θέλεις καιρό υπό το φως της Νέας Σελήνης. Να ξέρεις όμως πως αυτό δεν θα είναι μια εύκολη διαδικασία, αλλά πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσεις. Ξεπέρασε μόνος σου τις εσωτερικές σου μάχες, αλλά σταμάτα πια να νιώθεις αδύναμος, γιατί προκοπή δεν θα κάνεις! Δες τα πάντα κατάματα και χωρίς πείσμα.
DON’TS: Μην αρχίσεις τις δεύτερες σκέψεις εξαιτίας του άγχους, των εντάσεων ή και των διλημμάτων. Μην αρχίσεις ούτε τις υπερβολές. Ταυτόχρονα μην απογοητευτείς, αν αντιληφθείς ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες προθέσεις με σένα, έτσι; Μη γίνεις εριστικός είτε στη δουλειά, είτε σε κάποιες αντιπαραθέσεις. Μη διστάσεις όμως να προσαρμοστείς.
Σκορπιός
DO’S: Επικεντρώσου στον εσωτερικό σου κόσμο εκμεταλλευόμενος τις αποστάσεις που έχεις πάρει μαζεμένες από τους γύρω σου τελευταία. Χαλάρωσε και βρες τρόπους να παίρνεις τα πάντα χαλαρά και όχι τόσο κατάκαρδα. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να επηρεάζεσαι και τόσο από τα πάντα, έτσι; Βρες χρόνο να ξεκουραστείς. Κάτι επίσης απαραίτητο!
DON’TS: Μην πιέζεσαι και μην αγχώνεσαι. Το ξέρεις πως αυτό συμβαίνει, επειδή έχεις ανοίξει πολλά μέτωπα μέσα στο κεφάλι σου με τα τόσα ενδεχόμενα που έχεις σκεφτεί; Μην αμελείς τα θέλω σου. Στα επαγγελματικά, μην σκάσεις μύτη ανοργάνωτος. Μην είσαι απρόσεκτος και βιαστικός. Ειδικά αν θες να δεις τις προσωπικές σου υποθέσεις να δρομολογούνται.
Τοξότης
DO’S: Θέσε νέους στόχους, αλλά κάντο με ηρεμία για να πλησιάσεις κάπως το αποτέλεσμα που θέλεις. Οπότε απόφυγε να επηρεαστείς από τις πολλές δουλειές που έχεις να κάνεις, από την κακή σου ψυχολογία, από τη γενικότερη ασυνεννοησία που επικρατεί ή από την άρνησή σου να συνεργαστείς με τους απέναντι. Απόφυγε την παρορμητικότητα.
DON’TS: Δεν είναι κακό το να διεκδικεί κάνεις τα θέλω του. Το κακό είναι να στερεί στους άλλους το δικαίωμα να εκφράσουν άποψη και να απαιτεί να τον ακολουθήσουν αδιαμαρτύρητα. Σου θυμίζει κάποιον αυτό, Τοξότη μου; Μην είσαι απρόσεκτος λοιπόν στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς σήμερα. Ταυτόχρονα μην κινείσαι βιαστικά.
Αιγόκερως
DO’S: Χαμογέλα γιατί μάλλον ανοίγει ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο για σένα σήμερα! Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως όλα θα είναι εύκολα ή ρόδινα, έτσι; Πάντως η Νέα Σελήνη σε ευνοεί ως προς το κλείσιμο μιας συμφωνίας. Κάτι είναι κι αυτό! Ωστόσο εσύ- καλού κακού- τσέκαρε ξανά τους όρους αυτής της συμφωνίας για να μην τρέχεις αργότερα.
DON’TS: Μη γίνεις έξτρα απαιτητικός, επειδή έχεις ανάγκη να νιώθεις ασφαλής. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους απέναντι, έτσι; Ωστόσο δεν χρειάζεται να ζεις μονίμως με το άγχος μη τυχόν και χρειαστεί να απολογηθείς για κάτι που δεν είχες καταλάβει ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις και μην κάνεις σπασμωδικές κινήσεις.
Υδροχόος
DO’S: Εδώ και καιρό σε απασχολούν συνεχώς οι ίδιες καταστάσεις. Έρχεται η Νέα Σελήνη λοιπόν και σου λέει πως πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που τις διαχειρίζεσαι, αν θες να δεις άσπρη μέρα τώρα κοντά! Για να βγει εύκολα αυτό όμως πρέπει να φτιάξεις τη διάθεσή σου η οποία είναι χάλια! Κράτα μικρό καλάθι και απόφυγε να γίνεις απαιτητικός.
DON’TS: Μην επιμένεις σε αποφάσεις που έχεις πάρει- περσινά ξινά σταφύλια!- και μην αγνοείς τις συμβουλές αυτών που είτε σε ξέρουν καλύτερα κι από σένα, είτε απλά μπορούν να σε βοηθήσουν! Μην κολλάς στο ότι πρέπει να κάνεις τη διαφορά. Γιατί δεν σταματάς τώρα να κινείσαι παρορμητικά, για να μην τρέχεις μετά να μαζέψεις το χάος;
Ιχθύες
DO’S: Άκου τη Νέα Σελήνη και δες τους φόβους σου κατάματα, καθώς έτσι θα μπορέσεις τόσο να βρεις την ηρεμία που επιζητάς, όσο και να ανοιχτείς. Αυτό κράτα το σαν συμβουλή για τις στιγμές που τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θέλεις ή οι συνθήκες είναι κάπως πιο δύσκολες. Γίνε πιο ευέλικτος. Πρόσεχε ποιους εμπιστεύεσαι.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από το άγχος και την πίεση και μην προσπαθήσεις να τα διαχειριστείς όλα ταυτόχρονα, καθώς θα χαωθείς. Δεν ξέρω αν θα κάνεις και δουλειά έτσι. Στα επαγγελματικά, μην επηρεάζεσαι από τη δική σου σκέψη πως οι άλλοι σε «θάβουν», γιατί μετά πού όρεξη για δουλειά, σωστά; Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.
- Ουκρανία: Ο Ζελένσκι θεωρεί «επιτυχημένη» τη γεμάτη «βωμολοχίες» συνάντησή του με τον Τραμπ
- Συρία: Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν 12 εκατομμύρια χάπια Captagon
- Τραμπ – Αλμπανέζι υπέγραψαν κρίσιμη συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, συζητούν για υποβρύχια
- Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Το μεγάλο φαγοπότι
- Γαλλία: Ο υπουργός Οικονομικών υποβαθμίζει την… υποβάθμιση από την Standard & Poor’s
- Wall Street: Αλμα 500 μονάδων για τον Dow, η Αpple ώθησε το ράλι ανόδου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις