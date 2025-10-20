Σαρκοζί: Ήγγικεν η ώρα της φυλάκισης – «Δεν φοβάμαι, θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου»
Η ποινή φυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, με τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας να δηλώνει ότι δεν φοβάται
Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος θα ξεκινήσει την Τρίτη την πενταετή ποινή φυλάκισης μετά την καταδίκη του για απόπειρα συγκέντρωσης χρημάτων για την προεκλογική του εκστρατεία από τη Λιβύη το 2007, δήλωσε ότι δεν φοβάται, σύμφωνα με την εφημερίδα La Tribune Dimanche.
Ξεκινά η ποινή φυλάκισης του Σαρκοζί
Ο Σαρκοζί, ο οποίος πρόκειται να φυλακιστεί στις 21 Οκτωβρίου στη φυλακή Sante του Παρισιού, δήλωσε στην εφημερίδα ότι έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και αισθάνεται ήρεμος εν όψει της έναρξης της ποινής του.
«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω ψηλά το κεφάλι μου, ακόμα και μπροστά στις πύλες της Sante», δήλωσε ο Σαρκοζί, προσθέτοντας ότι δεν θα ζητήσει καμία ειδική μεταχείριση, αναφέρει το Reuters.
Ετοιμάζει βιβλίο
Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε στην εφημερίδα La Tribune Dimanche ότι δεν θέλει να παραπονιέται ή να τον λυπούνται κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Σκοπεύει να περάσει το χρόνο του στη φυλακή γράφοντας ένα βιβλίο, σύμφωνα με την εφημερίδα.
Ο Σαρκοζί, ο οποίος ηγήθηκε της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, κρίθηκε ένοχος για εγκληματική συνωμοσία λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να προμηθευτούν κεφάλαια για την επιτυχημένη προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του αποθανόντος δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.
Ο Σαρκοζί πάντα υποστήριζε την αθωότητά του και έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του.
Το VIP κελί
Η φυλακή στην οποία θα οδηγηθεί διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP quarters», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν πολιτικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο πρώην βοηθός του Σαρκοζί Κλοντ Γκουάντ, ο οποίος ήταν ένας από τους καταδικασθέντες την Πέμπτη.
Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τα συνηθισμένα κελιά για τρία άτομα, και παραμένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.
Ο Ζουλιέν Φίσμαϊστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και έτσι διαθέτει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές. Μετά την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν δικά τους ντους.
Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί διαθέτει επίσης σταθερό τηλέφωνο.
