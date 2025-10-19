Στην ανακρίτρια της Καλαμάτας προκειμένου να απολογηθεί για τη διπλή δολοφονία στην Φοινικούντα έφτασε ένας από τους δύο 22χρονους που κατηγορουνται για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα.

Αρχικά πρώτος στο δικαστικό μέγαρο Καλαμάτας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Κυριακής (19.10.2025) έφτασε ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης. Αργότερα αναμένεται να μεταφερθεί και ο 22χρονος που φέρεται να είναι ο συνεργός.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού

Ο 22χρονος κατονομάστηκε ως φυσικός αυτουργός από τον συνομήλικό του που παραδόθηκε στις αρχές και έχει ισχυριστεί ότι ήταν συνεργός.

Και οι δύο συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται για τους πυροβολισμούς που στοίχισαν τη ζωή στον 68χρονο ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο φερόμενος συνεργός ισχυρίζεται πως δεν πυροβόλησε, ενώ ο φερόμενος εκτελεστής υποστηρίζει ότι πήγε μόνο για τα χρήματα και πως ο άλλος άνοιξε πυρ.

Ο 22χρονος που απολογείται αυτή την ώρα στην ανακρίτρια, αναγνωρίστηκε σε ειδική αίθουσα στη ΓΑΔΑ από τον 33χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του φονικού.

Στα ρούχα που φορούσε ο φερόμενος ως δράστης τη μοιραία νύχτα – τα οποία εντοπίστηκαν στην οικία του κατά τη σύλληψη – δεν βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας. Εξετάζεται επίσης και το κινητό του τηλέφωνο, το οποίο κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.

Την ίδια στιγμή, οι ερευνητές προσπαθούν να «χαρτογραφήσουν» τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος συνεργός μετά το διπλό φονικό, από τη Φοινικούντα έως την Καλαμάτα, όπου εντοπίστηκε στο ΚΤΕΛ το απόγευμα της επόμενης ημέρας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι κολύμπησε και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε γίνει η πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στην ταυτοποίηση της οδηγού του οχήματος – εξέλιξη που ενδέχεται να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της έρευνας.

Η ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση κινείται μεθοδικά και προσεκτικά, λαμβάνοντας τις τελευταίες ημέρες καταθέσεις από πρόσωπα-«κλειδιά».

Χθες, για περίπου τέσσερις ώρες, κατέθεσε, ενώπιον της, επιχειρηματίας από την Αττική, εργοδότης του 22χρονου καθ’ ομολογία συνεργού, ο οποίος ήταν και το πρώτο πρόσωπο που δέχθηκε τηλεφώνημα από τη νεαρή φίλη του τελευταίου, λίγο μετά το φονικό.