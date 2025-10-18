newspaper
18.10.2025 | 22:50
Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο – Διασωληνωμένος 13χρονος
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 23:01

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Στην ανακρίτρια Καλαμάτας οδηγούνται αύριο στις 12 το μεσημέρι οι δύο 22χρονοι που έχουν συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Οι νεαροί αναμένεται να επιμείνουν στις αρχικές τους καταθέσεις δείχνοντας ο ένας τον άλλον ως τον «εκτελεστή» που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρες.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους, ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως στις Αρχές κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός ενώ ο δεύτερος που συνελήφθη έξω από το σπίτι του στην Καλλιθέα φέρεται να είναι ο εκτελεστής. Ωστόσο η Αστυνομία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αφού τα στοιχεία ακόμα δεν είναι ικανά να αποδείξουν με ακρίβεια τον ρόλο που είχε ο καθένας.

Ποιος πυροβόλησε

Μάλιστα όπως αποκάλυψε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση στα ρούχα του φερόμενου δολοφόνου διαπιστώνεται πως δεν έχει βρεθεί πυρίτιδα, κάτι που σημαίνει πως δεν αποδεικνύεται μέχρι τώρα ότι είναι αυτός που πυροβόλησε.

Βέβαια δεν αποκλείεται να είχε φροντίσει να πλύνει τα ρούχα του πριν εντοπιστούν από την Αστυνομία. Πάντως ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά ότι είναι αυτός που πυροβόλησε, υποστηρίζοντας ότι δεν γνώριζε καν τα δύο θύματα, κάτι που έχει επιβεβαιώσει και ο φίλος του.

Όσον αφορά τον φερόμενο συνεργό, τα δικά του ρούχα και το κινητό του τηλέφωνο δεν έχουν βρεθεί.

Η επικοινωνία την επόμενη ημέρα

Μία άλλη αποκάλυψη που έκανε το MEGA είναι ότι οι δύο 22χρονοι είχαν επικοινωνία μία μέρα μετά το φονικό, παρά το γεγονός ότι ο 22χρονος έχει πει πως πέταξε το κινητό του σε υπόνομο μετά το έγκλημα.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 22χρονος συνεργός να μην έφυγε από τη Φοινικούντα εκείνο το βράδυ  αλλά να παρέμεινε στο σημείο και ενδεχομένως να τον βοήθησε κάποιος να κρυφτεί.

Ο ίδιος έχει ισχυριστεί ότι έφυγε και πήγε περπατώντας και κολυμπώντας στην Καλαμάτα.

Έχει ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου

Στην υπόθεση του διπλού φονικού έχει ήδη ζητηθεί η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.

Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για μια απλή διαδικασία. Κάθε βήμα χρειάζεται χρόνο, καθώς οι εταιρείες πρέπει να παραδώσουν τις κλήσεις, τα μηνύματα και τα δεδομένα που μπορεί να ρίξουν φως στις σχέσεις και στις κινήσεις των εμπλεκόμενων.

Μόνο τότε, όπως λένε οι αξιωματικοί, θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν οι σκιές γύρω από το έγκλημα.

Ο μεγάλος καυγάς με την ανιψιά

Ένα άλλο στοιχείο που εξετάζεται είναι η σχέση του 68χρονου με την ανιψιά του που το τελευταίο καλοκαίρι έφτασαν σε σημείο απόλυτης ρήξης.

Αφορμή; Μια ανακαίνιση που εκείνη ήθελε να κάνει, αλλά ο θείος της δεν το επέτρεπε. Η γυναίκα, θυμωμένη, απείλησε ότι θα πάρει πίσω στην Αθήνα τον γιο της, που δούλευε στο κάμπινγκ.

«Μόλις του το είπα αυτό, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Ήταν η μόνη φορά που τσακωθήκαμε πραγματικά. Επειδή δεν ήθελα να τον παρακαλάω και δεν ήθελα να κάνω κανένα βήμα πίσω, συνέχισα να μην του μιλάω μέχρι και σήμερα», είχε δηλώσει η ίδια.

Ο καυγάς ήταν τόσο έντονος που ο θείος υπέθεσε ότι πίσω από την απόπειρα δολοφονίας του τον Σεπτέμβριο ήταν ο γιος της ανιψιάς του.

«Όταν πριν από ένα μήνα περίπου κάποιος προσπάθησε να επιτεθεί στον θείο μου, με κάποιο όπλο, τότε ο ίδιος κατηγορούσε την ανιψιά του για αυτό και έλεγε ότι ήταν ο γιος της, με κάποιους φίλους που κάνει παρέα».

