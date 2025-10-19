DO’S: Διαχειρίσου σωστά τα οικονομικά σου. Ειδικά σήμερα που θα υπάρξουν πολλές και διάφορες θετικές εξελίξεις. Αν όχι τώρα, τότε πότε η φάση. Βάλε όλα τα θέματα που σε απασχολούν σε σωστή σειρά. Κοινώς δρομολόγησέ τα. Διατήρησε χαμηλά τους τόνους στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Φρόντισε όμως να διατηρήσεις την ηρεμία σου γενικότερα.

DON’TS: Μην αφήσεις αυτά που θα παρατηρήσεις να σε κάνουν να δυσκολευτείς σε βαθμό που να μην μπορείς καν να ανοιχτείς στους συναδέλφους σου, καθώς αυτό είναι κάτι που θα σε ζορίσει ψυχολογικά. Μην παρασυρθείς από τις ιδέες που θα ακούσεις. Ταυτόχρονα μην πεις «όχι» σε συναντήσεις σχετικές με κάποιο πρότζεκτ που ετοιμάζεις.