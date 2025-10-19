Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 19.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Διαχειρίσου σωστά τα οικονομικά σου. Ειδικά σήμερα που θα υπάρξουν πολλές και διάφορες θετικές εξελίξεις. Αν όχι τώρα, τότε πότε η φάση. Βάλε όλα τα θέματα που σε απασχολούν σε σωστή σειρά. Κοινώς δρομολόγησέ τα. Διατήρησε χαμηλά τους τόνους στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Φρόντισε όμως να διατηρήσεις την ηρεμία σου γενικότερα.
DON’TS: Μην αφήσεις αυτά που θα παρατηρήσεις να σε κάνουν να δυσκολευτείς σε βαθμό που να μην μπορείς καν να ανοιχτείς στους συναδέλφους σου, καθώς αυτό είναι κάτι που θα σε ζορίσει ψυχολογικά. Μην παρασυρθείς από τις ιδέες που θα ακούσεις. Ταυτόχρονα μην πεις «όχι» σε συναντήσεις σχετικές με κάποιο πρότζεκτ που ετοιμάζεις.
Ταύρος
DO’S: Φέρε τα επαγγελματικά σου στο προσκήνιο και μάλιστα, αν πρέπει, ζορίσου λίγο, προκειμένου να μείνεις εντός των deadlines που σου έχουν τεθεί. Ωστόσο κοίτα να παραδώσεις ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να μην δώσεις δικαίωμα στον οποιονδήποτε να σχολιάσει αρνητικά τη δουλειά σου. Θετικές εξελίξεις προβλέπονται στα οικονομικά.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν από τους συναδέλφους σου να σε πιέσει, οπότε μη διστάσεις να βάλεις και κάποια όρια. Αν θες να πάει καλά αυτό όμως δεν πρέπει να χάσεις την ψυχραιμία σου. Μην στηριχτείς πάνω σε υποσχέσεις – λόγια που γίνονται πίσω από την πλάτη σου, αλλά μη διστάσεις να κάνεις και κάποιες πιο ξεκάθαρες συζητήσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις για να μπορέσεις να ανοιχτείς λίγο στους απέναντι. Αυτό θα το πετύχεις με το να περιορίσεις τις δεύτερες σκέψεις που κάνεις ή τις ανασφάλειες που έχεις οι οποίες σε κρατάνε πίσω. Κάποιες αμφιβολίες που έχεις βέβαια σταματάνε τον αυθορμητισμό σου, κάτι που δεν βρίσκω απαραίτητα κακό, έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάποιες νέες ιδέες που έχεις, καθώς αυτές θα σε φέρουν όλο και πιο κοντά σε εκείνη την αλλαγή που θέλεις. Όπως ας πούμε είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πράγματα γύρω σου ή ακόμα και η αναζήτηση νέων ενδιαφερόντων. Παράλληλα μην εμπιστεύεσαι και μην ανοίγεσαι στους πάντες.
Καρκίνος
DO’S: Άσε το φλερτ να γίνει το μέσο επικοινωνίας σου, μιας και σου βγαίνει αβίαστα, γιατί είδαμε και από οτιδήποτε άλλο δοκίμασες, έτσι; Ο τομέας των ερωτικών πάντως είναι κάτι που θα σου φτιάξει αρκετά τη διάθεση. Να τα λέμε όλα! Ωστόσο απόφυγε να προσπαθήσεις να ξεγλιστρήσεις από κάποιες κουβέντες που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
DON’TS: Μην πιεστείς ακραία από τις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σήμερα. Όλα στη ζωή είναι, έτσι; Μην διστάσεις να διοχετεύσεις την έντασή σου στην ανακαίνιση του προσωπικού σου χώρου. Μην εκμεταλλευτείς το ότι μπορείς να διαβάσεις εύκολα τους άλλους, γιατί μπορεί και να σου γυρίσει μπούμερανγκ. Μην ανοίγεσαι σε όλους.
Λέων
DO’S: Το ξέρω πως πολλά τριγυρνάνε στο μυαλό σου, το θέμα είναι πως αν δεν τα βάλεις σε σωστή σειρά δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Άσε που πρέπει να οργανωθείς γενικώς. Διαφύλαξε την αισιοδοξία σου. Όλα θα πάνε καλά! Δέξου τις προτάσεις που θα σου κάνουν οι δικοί σου άνθρωποι. Απόφυγε όμως να τους υποστηρίξεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!
DON’TS: Μην αμφισβητείς τον εαυτό σου και μην επιτρέψεις σε κανένα να σε πιέσει να κάνεις υποχωρήσεις σε θέματα που δεν θέλεις ή ξέρεις ότι δεν υπάρχει λόγος να κάνεις πίσω. Στα επαγγελματικά, μην αρνείσαι να δεις το όραμα κάποιων νέων συναδέλφων σου, καθώς δεν αποκλείεται με αυτούς να συνεργαστείς πάνω σε ένα νέο εγχείρημα.
Παρθένος
DO’S: Φέρε στο επίκεντρο τόσο τα οικονομικά, όσο και τις αξίες. Ειδικά αυτές που νιώθεις να καταπατούνται από διάφορους επιτήδειους. Αν νιώθεις ότι κάποια δικά σου άτομα φέρονται περίεργα ή κρατάνε αποστάσεις, τότε προσπάθησε να βρεις τι παίζεται. Άμα λάχει κάνε και καμία συζήτηση- όσο άβολη κι αν είναι- μπας και βγάλεις κάποια άκρη.
DON’TS: Μην επικοινωνείς με θολό και μπερδεμένο τρόπο. Κοινώς αν έχεις κάτι να πεις, απλά πες το! Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς να κάνεις κάποιες συζητήσεις ή συναντήσεις σχετικά με τη δουλειά, καθώς μέσω αυτών και θα ξεκαθαρίσεις όσα σε απασχολούν, αλλά και θα οργανωθείς. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά και κυρίως όχι στα έξοδα.
Ζυγός
DO’S: Ασχολήσου με τα έντονα και τα απαιτητικά σκηνικά της μέρας για να βρεις τον τρόπο να επωφεληθείς από αυτά. Πάντως σίγουρα θα δικαιωθείς από τα αποτελέσματα που θα δεις. Πάρε δύναμη από αυτό λοιπόν, πείσμωσε και συνέχισε να επιμένεις και να προχωράς μπροστά. Ασχολήσου και με κάτι όμορφο που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση.
DON’TS: Μην κωλώσεις να φλερτάρεις λίγο παραπάνω, ειδικά αν θέλεις να ανανεωθείς. Ωστόσο μην εξιδανικεύσεις ορισμένα άτομα, απλά και μόνο επειδή πληρούν κάποιες από τις προδιαγραφές σου. Μην αγνοείς τις ιδέες που σου έρχονται, καθώς έχουν σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Βέβαια όχι τώρα στα κοντά, αλλά στο μέλλον σίγουρα!
Σκορπιός
DO’S: Μαζέψου και πάρε αποστάσεις- το βιολάκι σου εσύ. Γίνε παρατηρητικός για να μπορέσεις να κατανοήσεις τις περίεργες καταστάσεις. Απόφυγε να μπλοκαριστείς από κάποια νέα δεδομένα που θα προκύψουν. Προχώρα τις δουλειές σου. Μόνες τους δεν θα γίνουν, έτσι; Παράλληλα προσπάθησε να φιλτράρεις σωστά αυτά που ακούς.
DON’TS: Μη γίνεις επικριτικός ή απότομος με τα δικά σου άτομα. Μην επηρεαστείς από αυτή την σκληρή διάθεση. Μη διστάσεις να αλλάξεις οτιδήποτε δεν σου κάθεται καλά. Μην καταπνίξεις την ευαισθησία σου, καθώς αυτή θα σε κάνει να καταλάβεις τα συναισθήματά σου. Μην είσαι απρόσεκτος στις λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη δουλειά.
Τοξότης
DO’S: Γίνε πιο κοινωνικός, αλλά φρόντισε να μαζέψεις λίγο τις παραξενιές που σε πιάνουν με αφορμή διάφορες συμπεριφορές που εντοπίζεις γύρω σου. Βρες τις ισορροπίες σου. Δηλαδή κανόνισε να παρευρεθείς σε πολλές κοινωνικές εκδηλώσεις, αλλά πάρε και τον χρόνο σου, όταν τον χρειαστείς. Κάνε κάτι για να μπορέσεις να εξελιχθείς.
DON’TS: Μην πετάς χαρταετό, όταν θα πάρεις μέρος σε συζητήσεις ή συναντήσεις σχετικές με τα επαγγελματικά σου, γιατί μέσω αυτών ενδέχεται να εξελίξεις αυτόν τον τομέα. Στα ερωτικά, επικρατεί το χάος. Μην πας να ξεμπερδέψεις την κατάσταση όμως με άμεσες κουβέντες, γιατί θα βγεις απλά ο κακός. Μη μιλάς σε όσους σε «γράφουν».
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στο να προχωρήσεις τα επαγγελματικά σου πλάνα. Για να πετύχει αυτό όμως πρέπει πρώτα να εντοπίσεις τα λάθη που είχαν γίνει κάποτε για να αποφύγεις την κακή τους επανάληψη ή ακόμα καλύτερα να τα διορθώσεις κιόλας. Από την άλλη, οργάνωσε αυτή την συζήτηση που πρέπει να κάνεις- ξέρεις περί οικονομικών.
DON’TS: Μην πιέζεσαι να γίνουν τα πράγματα όπως εσύ θέλεις λόγω του ότι υπάρχουν δυσκολίες στην συνεννόηση. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο δίνεις οδηγίες. Μην επιτρέψεις ούτε στη θολωμένη σου κρίση, ούτε και στα έντονα συναισθήματά σου να σε κάνουν παρορμητικό. Μην αρνηθείς να κάνεις κάποια συζήτηση περί οικονομικών.
Υδροχόος
DO’S: Επειδή δεν μπορείς να το αποφύγεις, έλα σε αντιπαράθεση, αλλά κάντην ήπια. Στο λέω γιατί ακόμα κι έτσι θα μπορέσεις να δεις μια διαφορετική οπτική. Στα επαγγελματικά, ξεκαθάρισε τα πάντα και μετά με σίγουρα βήματα ανάλαβε ακόμα περισσότερα κομμάτια να διεκπεραιώσεις. Απόφυγε να πιστέψεις τις υποσχέσεις που θα ακούσεις.
DON’TS: Μη διστάσεις να ανοιχτείς και να πεις αυτά που θες λόγω των ζόρικων καταστάσεων. Μη γίνεις όμως έντονος στην προσπάθειά σου αυτή. Από την άλλη, μη δεχτείς από κανένα να σου επιρρίψει ευθύνες που δεν είναι δικές σου- ή έστω όχι μόνο δικές σου. Μην αφήσεις τις ιδέες σου να πάνε χαμένες, αλλά μη βαριέσαι να τις μελετήσεις καλύτερα.
Ιχθύες
DO’S: Δες τα πάντα λίγο πιο βαθιά για να μπορέσεις να διαχειριστείς τις ανασφάλειες και τις φοβίες σου, γιατί αυτές θα γίνουν κάπως πιο έντονες μέσα στη μέρα. Γίνε και λίγο πιο αυστηρός, τι έγινε; Κράτα και αποστάσεις. Να ξέρεις πως θα σου φτιάξει η διάθεση από κάποια καλά νέα σχετικά με τα οικονομικά. Ζήτα βοήθεια και κινήσου πιο άνετα.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανένα να πατήσει τα όριά σου και να σε πλησιάσει περισσότερο απ’ ότι θέλεις. Μην αγνοείς την οπτική των απέναντι, γιατί μέσω αυτών ίσως αποκτήσεις κι εσύ μια διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε κάποια πράγματα. Μην αλλάζεις τα λεγόμενα των άλλων. Μην πεις «ναι» σε καθετί που μοιάζει ιδανικό- δεν είναι.
- ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
- Πάτρα: Δεν κατέβαιναν οι μπάρες του τρένου γιατί είχαν παρκάρει ΙΧ
- Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
- Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
- Ισραήλ: Υποψήφιος ο Νετανιάχου στις εκλογές του 2026
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 19.10.2025]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις