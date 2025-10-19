newspaper
19.10.2025
Ποδηλατικός Γύρος Αθήνας: Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν
Έρωτας, ψέματα και απάτες – Τα πάντα για χάρη της Hermès
Διεθνής Οικονομία 19 Οκτωβρίου 2025

Έρωτας, ψέματα και απάτες – Τα πάντα για χάρη της Hermès

Η περιουσία της Hermès των 15 δισ. που αγνοείται, ο κληρονόμος 5ης γενιάς, οι απάτες δεκαετιών και ένας απροσδόκητος θάνατος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
«Με αγαπούσε, το παραδέχομαι», δήλωνε το περασμένο καλοκαίρι ο Eric Freymond, διαχειριστής της περιουσίας του Nicolas Puech, κληρονόμου της Hermès, που σήμερα εκτιμάται σε περισσότερα από 15 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αλλά σύμφωνα με τον Puech, καθετί από όσα κατέθεσε ο Freymond στις γαλλικές ανακριτικές αρχές, ήταν ένα ψέμα – ένα από τα πολλά που ο Freymond έφτιαξε όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσει μια περίτεχνη μυθοπλασία γύρω από τον πελάτη του.

Ο κληρονόμος αποκάλυψε με τη σειρά του στους Γάλλους ανακριτές πως ο διαχειριστής των χρημάτων του δεν ήταν εραστής αλλά μάλλον ένας έμπιστος φίλος που κατάφερε να τον απομονώσει από φίλους και οικογένεια, ώστε να μπορέσει να απομυζήσει μια τεράστια περιουσία.

Με στόχο την Hermès

Προστατεύοντας τον Puech από οποιονδήποτε θα μπορούσε να αποκαλύψει τις απάτες του, ο Freymond διατήρησε τον έλεγχό του και κατάφερε να διατηρήσει την ψευδαίσθηση ότι ήταν ακόμα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ευρώπης.

Ο 82χρονος κληρονόμος πέμπτης γενιάς μιας από τις πιο εμβληματικές και κερδοφόρες επιχειρήσεις της Ευρώπης, ωστόσο, κατέθεσε ότι ο Freymond «αποδείχθηκε απατεώνας, ακόμη και γκάνγκστερ».

Όταν οι δικαστές ρώτησαν τον Puech για την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση, εκείνος είπε ότι έχει ζητήσει την ρευστοποίηση των συμμετοχών του σε μια μονάδα ακινήτων Hermès, αξίας περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. «Διαφορετικά, δεν μου έχει απομείνει τίποτα».

Η σχέση των δύο αντρών βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια από τις απάτες του αιώνα

Η περιουσία αγνοείται

Η ιστορία αποκαλύφθηκε το 2023 από το Forbes, όταν ο απόγονος πέμπτης γενιάς του ιδρυτή του εμβληματικού οίκου Hermès θέλησε να κάνει τον υπάλληλο-κηπουρό του νόμιμο κληρονόμο. Η είδηση είχε κάνει το γύρο του κόσμου, όπως και το ότι ο Eric Freymond εξαφάνισε την περιουσία, με τα δικαστικά έγγραφα να περιγράφουν μια περίοδο 24 ετών κατά την οποία ο Puech βασίστηκε στον Freymond για τη διαχείριση της περιουσίας του.

Οι δικηγόροι του Puech δήλωσαν στο δικαστήριο ότι δεν κατέχει πλέον τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία: περίπου 6 εκατομμύρια μετοχές αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Hermès International SCA.

Η απόφαση του εφετείου της Γενεύης στις 12 Ιουλίου του 2024 δεν διαπίστωσε ότι υπήρχαν αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν πως ο οικονομικός σύμβουλος Eric Freymond διαχειρίστηκε με τον κάκιστο τρόπο την περιουσία του Puech ή ότι ο απομονωμένος κληρονόμος πέμπτης γενιάς της Hermès εξαπατήθηκε.

Ωστόσο, η δικαστική απόφαση αποτελεί μέρος των συνεπειών της προσπάθειας του μεγιστάνα της πολυτέλειας Bernard Arnault, ιδρυτή της μητρικής του Louis Vuitton (LVMH), να αποκτήσει τον έλεγχο της Hermès πριν από μια δεκαετία. Απέτυχε μεν τότε, ωστόσο η προσπάθεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα ο Puech να γίνει απόβλητος της οικογένειας λόγω του υποτιθέμενου ρόλου του στον τρόπο με τον οποίο ο Arnault συγκέντρωσε κρυφά μερίδιο στην εταιρεία.

Hermes

Οι απάτες του Freymond

Η έρευνα των γαλλικών αρχων ωστόσο το περασμένο καλοκαίρι, έδειξαν πως οι απάτες του Freymond μετρούσαν πολλές δεκαετίες. Χαρακτηριστικά, τη δεκαετία του 1980, μετά το γάμο του με μέλος μιας από τις πιο διακεκριμένες οικογένειες της Γενεύης, ο Freymond ανέλαβε μια θέση στην Ferrier, Lullin & Cie, την ιδιωτική τράπεζα όπου ο πεθερός του, Γκι βαν Μπέρχεμ, ήταν συνέταιρος.

Ο βαν Μπέρχεμ ήταν ένας από τους πιο σεβαστούς χρηματοδότες της πόλης, μια αριστοκρατική προσωπικότητα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία της Γενεύης.

Όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, ο Freymond γρήγορα έκανε όνομα. Οι συνάδελφοί του τον θυμούνται ως φιλόδοξο και με στόχο την καταξίωση μέσα στην εταιρεία, όπως και ότι είχαν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται διάφορα προβλήματα, όπως η εκτεταμένη χρήση προ-υπογεγραμμένων εντύπων πελατών για τη διεκπεραίωση αναλήψεων και επιστροφών χρημάτων.

Τα προβλήματα που γίνονταν αντιληπτά

Μια πρακτική που επιτρεπόταν από την τράπεζα, αφού είχε ως στόχο να γλιτώσει τους πελάτες από την ταλαιπωρία της μετάβασης στο ταμείο για μετρητά. Οι πελάτες όμως του Freymond άρχισαν να παραπονιούνται ότι τα ποσά που λάμβαναν δεν αντιστοιχούσαν σε αυτά που είχαν χρεωθεί.

Όταν οι ελεγκτές ήρθαν να ψάξουν το γραφείο του Freymond , η ιστορία πήρε μια γελοία τροπή: είχε προσπαθήσει να ξεφορτωθεί τα ενοχοποιητικά έγγραφα κρύπτοντάς τα έξω από το παράθυρο του γραφείου του, στο γείσο. Αλλά μια ριπή ανέμου σκόρπισε τα έντυπα στον δρόμο, όπου οι φύλακες ασφαλείας της τράπεζας τα συνέλεξαν.

Ένας έλεγχος υπολόγισε τα ποσά που έλειπαν σε περίπου 1,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Το θέμα δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ και πρώην συνάδελφοι του Freymond πιστεύουν ότι ο ισχυρός πεθερός του κανόνισε κρυφά την αποζημίωση των πελατών. Το επεισόδιο έληξε με την απότομη αποχώρηση του Freymond από την τράπεζα.

Ο Freymond τόνισε στους εισαγγελείς ότι γνώρισε τον Puech για πρώτη φορά γύρω στο 1989, προσθέτοντας ότι ήρθαν «πολύ κοντά» από το 1997

Η Hermès και η LVMH

Γύρω στις αρχές της χιλιετίας, ο κόλοσσος των ειδών πολυτελείας Bernard Arnault μπήκε στο προσκήνιο. Αφού έχασε μια προσφορά για την Gucci, ο επικεφαλής της LVMH άρχισε να αυξάνει το μερίδιό του στην Hermès — και όπως μαθαίνουμε πλέον σήμερα, όλα έγιναν με τη διακριτική βοήθεια του Freymond.

Καθώς ο ξάδερφός του, Ζαν-Λουί Ντυμάς, πλησίαζε στο τέλος της θητείας του, ο Puech ανησυχούσε ολοένα και περισσότερο για τη διαδοχή. Εκείνη την εποχή, ανέφερε ο Freymond, ο Puech ήταν «πολύ δραστήριος και πρόθυμος» να αναπτύξει μια σχέση μεταξύ της Hermès και της LVMH.

Και με το μερίδιό του 6%, ο Puech ήταν μια κρίσιμη προσωπικότητα στη μετοχική δομή της Hermès. Σύμφωνα με έναν έλεγχο που διεξήγαγε αργότερα η FTI Consulting , η αξία της συμμετοχής αυτής ανερχόταν σε περίπου 528 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2006.

Παρόλα αυτά, ο Puech επιμένει ότι ποτέ δεν εξουσιοδότησε τον Freymond να διαθέσει το δικό του μερίδιο στην οικογενειακή επιχείρηση.

«Δεν είχα καμία πρόθεση να πουλήσω τις μετοχές που κληρονόμησα, τις οικογενειακές μου μετοχές», είπε ο Puech. «Αν, με τα μερίσματα που αυτά παρήγαγαν, αγόραζε νέες μετοχές της Hermès, τότε θα μπορούσε να τις μεταπωλήσει, αλλά όχι την αρχική κληρονομιά».

Οι μετοχές που πήγαν στον κυριότερο ανταγωνιστή

Τον περασμένο Ιούλιο, ο Freymond επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί παρατηρητές πίστευαν εδώ και καιρό ότι ήταν αλήθεια, ότι πούλησε το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών του Puech στην Hermès στην ανταγωνίστρια της εταιρείας, την LVMH, πριν από περισσότερο από μια δεκαετία.

Η υπεράσπισή του ήταν ότι ο πελάτης του γνώριζε τις πωλήσεις, αλλά ο Puech το αρνείται, επικαλούμενος εν μέρει έγγραφα που δείχνουν ότι ο Freymond τον διαβεβαίωσε επανειλημμένα τα επόμενα χρόνια ότι η περιουσία του ήταν άθικτη.

Την ίδια ημέρα, ένα δικαστήριο της Γενεύης διέταξε τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του και λίγες ημέρες αργότερα, όλης της περιουσίας του.

Λίγο αργότερα, χτυπήθηκε από τρένο και σκοτώθηκε στο χωριό του στις Άλπεις κοντά στο Γκστάαντ, ένας θάνατος που η τοπική αστυνομία κατέληξε ότι ήταν αυτοκτονία…

