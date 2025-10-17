Ομόφωνη απόφαση καταδίκης της επίθεσης στο ΚΕΠ έλαβε το ΔΣ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

Με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στην τελευταία του συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο Νεάπολης-Συκεών καταδικάζει την εμπρηστική επίθεση σε βάρος του δημοτικού κτιρίου στον Άγιο Παύλο όπου εκτός από το ΚΕΠ και το ΚΑΠΗ στεγάζονται τα δημοτικά ιατρεία και μονάδα Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του δήμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, «στον χώρο που υπέστη σημαντικές φθορές (ευτυχώς ο μηχανισμός δεν εξερράγη) προσφέρονται δωρεάν ιατρικές να νοσηλευτικές υπηρεσίες σε χιλιάδες ΑΜΕΑ, ανασφάλιστους, μέλη των ΚΑΠΗ, πρόσφυγες, μετανάστες άπορους και άλλους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού άρα εύλογα τόσο ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης όσο και το σύνολο των μελών του δ.σ αναρωτήθηκαν τι νόημα έχει και ποιον εξυπηρετεί η καταστροφή της υποδομής μιας τέτοιας υπηρεσίας με κοινωνικό πρόσημο και μεγάλη κοινωνική προσφορά.

Όπως συμφώνησαν όλα τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ο αυτοσχέδιος αυτός εμπρηστικός μηχανισμός που τοποθέτησαν άγνωστοι δράστες στρέφεται ουσιαστικά εναντίον των συμπολιτών μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τις δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρει ο δήμος.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου, τόσο ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών Σίμος Δανιηλίδης όσο και οι αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Ζαρίφης, και Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών και ΚΕΠ Λάζαρος Ωραιόπουλος, που κατέθεσαν τη μήνυση «κατά αγνώστων», προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση, έκαναν λόγο για απαράδεκτη αντικοινωνική και κυρίως επικίνδυνη για την ασφάλεια των πολιτών ενέργεια».

Και άλλες περιπτώσεις βανδαλισμών

Ο Δήμος μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του επισημαίνει και άλλες περιπτώσεις βανδαλισμών υποστηρίζοντας: «Τέλος υπενθυμίζεται ότι στο δημοτικό κατάστημα Νεάπολης έχουν σημειωθεί πολλές φορές καταστροφές και έχουν γίνει κλοπές αλλεπάλληλες φορές, πρόσφατα καταστράφηκε εξοπλισμός σε σχολείο των Πεύκων, ενώ σε καθημερινή βάση σημειώνονται καταστροφές και βανδαλισμοί σε σχολεία, ΚΑΠΗ, αθλητικές εγκαταστάσεις και παιδικούς σταθμούς.

*πηγή φωτογραφίας, Δήμος Νεάπολης-Συκεών