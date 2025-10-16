science
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο
AI 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Έρευνα με ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης έδειξε ότι, παρά τις δυστοπικές προβλέψεις, τα κείμενα της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχουν σαρώσει το διαδίκτυο. Eίναι περίπου τα μισά από όσα αναρτώνται στον ιστό.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Οι άνθρωποι προτιμούν να διαβάσουν κείμενα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Axios, σε αποκλειστικό δημοσίευμα του οποίου διαπιστώνεται ότι τελικά, η γραφή με τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κατακλύσει –ακόμα- τον παγκόσμιο ιστό. Ίσως έτσι να γλιτώσουμε και από τη γνωστική ατροφία.

Έκθεση του 2022 από την Europol εκτιμούσε ότι το 90% του διαδικτυακού περιεχομένου θα έχει δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη έως το 2026. Πρόκειται για έναν από τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία. Ωστόσο, οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται έκθεση της εταιρείας SEO Graphite, τα νέα άρθρα που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη για λίγο ξεπέρασαν σε αριθμό αυτά που γράφονται από ανθρώπους στο διαδίκτυο. Και πλέον, τα κείμενα της ΑΙ και τα κείμενα δημιουργημένα από ανθρώπους είναι περίπου ίσα.

Οι ερευνητές φοβούνται εδώ και καιρό για τις συνέπειες εάν το διαδικτυακό περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη κατακλύσει το υλικό που δημιουργείται από ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα θα μπορούσαν να πνιγούν από τα δικά τους «καυσαέρια» και να καταρρεύσουν.

Προσωρινή απότομη αύξηση

Το Graphite ανέλυσε 65.000 URL που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο μεταξύ 2020 και 2025. Και διαπίστωσε ότι το ποσοστό των άρθρων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκε απότομα μετά την έναρξη του ChatGPT το 2023.

Το ποσοστό των άρθρων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το σύνολο δεδομένων ξεπέρασε για λίγο τα άρθρα που γράφονται από ανθρώπους τον Νοέμβριο του 2024, αλλά τα δύο έχουν παραμείνει περίπου ίσα από τότε.

Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης, η Graphite ανέλυσε ένα τυχαίο δείγμα URL από το Common Crawl, μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα με πάνω από 300 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Οι σελίδες είχαν ημερομηνίες δημοσίευσης μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Μαΐου 2025 και ταξινομήθηκαν είτε ως άρθρα είτε ως λίστες χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή τύπων σελίδων άρθρων της Graphite.

Τα άρθρα θεωρούνταν ότι δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη εάν το 50% ή λιγότερο του περιεχομένου διαπιστωνόταν από τον ανιχνευτή ότι είχε γραφτεί από άνθρωπο.

Τεχνικές δυσκολίες

Το εγχείρημα είχε τεχνικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, οι φάρμες περιεχομένου ενδέχεται να μαθαίνουν ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προτεραιότητα από τις μηχανές αναζήτησης και τις απαντήσεις των chatbots. Για να διαπιστώσει την ακρίβεια του ανιχνευτή, τον τροφοδότησε με ένα δείγμα δικών της άρθρων, που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και με ένα σύνολο άρθρων που δημοσιεύθηκαν πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT. Συνεπώς θεωρείται ότι γράφτηκαν από ανθρώπους. Ο ανιχνευτής είχε ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 4,2% (χαρακτηρίζοντας άρθρα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους ως δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη) και ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων 0,6% (χαρακτηρίζοντας άρθρα που έχουν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη ως ανθρώπινα) για τα άρθρα που δημιούργησε με το GPT-4o.

Η Graphite διαπίστωσε ότι το 86% των άρθρων που κατατάσσονται στην Αναζήτηση Google γράφτηκαν από ανθρώπους και το 14% δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Το μοτίβο ίσχυε και για τα chatbot. Το 82% των άρθρων που αναφέρθηκαν από το ChatGPT και το Perplexity γράφτηκαν από ανθρώπους και μόνο το 18% δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα της Graphite.

Πιο χαμηλά στην αναζήτηση

Όταν τα άρθρα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται στην Αναζήτηση Google, τείνουν να κατατάσσονται χαμηλότερα από τα άρθρα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους.

Οι ερευνητές δήλωσαν στην Axios ότι μια οριστική καταμέτρηση του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δυνατή με τα σημερινά εργαλεία και τους ορισμούς. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιο περιεχόμενο δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τι από τον άνθρωπο. Κυρίως γιατί οι άνθρωποι συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί βαθμοί στους οποίους κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία του, που είναι δύσκολο να πούμε οριστικά ότι κάτι δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ή όχι, δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο Axios.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Google, δεν θεωρείται spam όλο το περιεχόμενο που δημιουργείται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα άρθρα από ανθρώπους μπορεί να είναι περισσότερα

Η πλατφόρμα Common Crawl δεν είναι ολόκληρος ο ιστός. Είναι ωστόσο μια από τις μεγαλύτερες πηγές δεδομένων εκπαίδευσης για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ιστότοποι με περιεχόμενο που κάποιος πρέπει να πληρώσει για να το διαβάσει, εμποδίζουν το Common Crawl να ευρετηριάσει τις σελίδες τους.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο όγκος των άρθρων που έχουν γραφτεί από ανθρώπους είναι ακόμη μεγαλύτερος από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα του Graphite.

Αναζητούμε περιλήψεις, αλλά όχι άρθρα

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της Graphite, Ίθαν Σμιθ, που μίλησε στο Axios, οι σαφώς επισημασμένες περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης κλειστού, ιδιόκτητου περιεχομένου έχουν καλή απόδοση στην αναζήτηση. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τα άρθρα.

Έρευνα του ινστιτούτου Pew διαπίστωσε ότι ο ενθουσιασμός για τις περισσότερες από αυτές είναι μέτριος. Μόνο το 20% των χρηστών λένε ότι αυτές οι περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά ή πολύ χρήσιμες και μόνο το 6% λέει ότι τις εμπιστεύεται πολύ.

Άρα, οι άνθρωποι μπορεί να προστρέχουν σε αυτές για μια γρήγορη ενημέρωση, αλλά όταν πρόκειται για την ουσία, επιλέγουν να διαβάσουν το έργο που έχει παραχθεί από ανθρώπους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Επικαιρότητα
ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream science
Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»
Δυστοπικές 15.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Εφιαλτικές οι προβλέψεις για τα επόμενα 10 χρόνια – «Έρχεται τσουνάμι ανεργίας»

Απότομη μείωση της απασχόλησης νεότερων επαγγελματιών σε εταιρείες που υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη - «Μέχρι το 2040, πιθανότατα θα υπάρχουν περισσότερα ανθρωποειδή ρομπότ απ’ ό,τι άνθρωποι»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από την ηλεκτροδότηση στην τεχνητή νοημοσύνη: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση
Tεχνητή νοημοσύνη 12.10.25

Από την ηλεκτροδότηση στην AI: Η ιστορία του 1920 χτυπά «καμπανάκι» για τη νέα τεχνολογική επανάσταση

Η ηλεκτροδότηση άλλαξε ριζικά τον κόσμο τον περασμένο αιώνα. Εκατό χρόνια μετά η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να μεταμορφώσει την οικονομία και την κοινωνία, φέρνοντας όμως μαζί της προκλήσεις που θυμίζουν το παρελθόν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο