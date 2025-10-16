Τεχνητή νοημοσύνη: Τα άρθρα γραμμένα με ΑΙ δεν έχουν κατακλύσει -ακόμα- το διαδίκτυο

Οι άνθρωποι προτιμούν να διαβάσουν κείμενα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους. Αυτό είναι το συμπέρασμα του Axios, σε αποκλειστικό δημοσίευμα του οποίου διαπιστώνεται ότι τελικά, η γραφή με τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει κατακλύσει –ακόμα- τον παγκόσμιο ιστό. Ίσως έτσι να γλιτώσουμε και από τη γνωστική ατροφία.

Έκθεση του 2022 από την Europol εκτιμούσε ότι το 90% του διαδικτυακού περιεχομένου θα έχει δημιουργηθεί από την τεχνητή νοημοσύνη έως το 2026. Πρόκειται για έναν από τους κινδύνους που εγκυμονεί η νέα τεχνολογία. Ωστόσο, οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι τελικά δεν είναι ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται έκθεση της εταιρείας SEO Graphite, τα νέα άρθρα που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη για λίγο ξεπέρασαν σε αριθμό αυτά που γράφονται από ανθρώπους στο διαδίκτυο. Και πλέον, τα κείμενα της ΑΙ και τα κείμενα δημιουργημένα από ανθρώπους είναι περίπου ίσα.

Οι ερευνητές φοβούνται εδώ και καιρό για τις συνέπειες εάν το διαδικτυακό περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη κατακλύσει το υλικό που δημιουργείται από ανθρώπους. Σε αυτή την περίπτωση, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα θα μπορούσαν να πνιγούν από τα δικά τους «καυσαέρια» και να καταρρεύσουν.

Προσωρινή απότομη αύξηση

Το Graphite ανέλυσε 65.000 URL που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο μεταξύ 2020 και 2025. Και διαπίστωσε ότι το ποσοστό των άρθρων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη αυξήθηκε απότομα μετά την έναρξη του ChatGPT το 2023.

Το ποσοστό των άρθρων που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη σε αυτό το σύνολο δεδομένων ξεπέρασε για λίγο τα άρθρα που γράφονται από ανθρώπους τον Νοέμβριο του 2024, αλλά τα δύο έχουν παραμείνει περίπου ίσα από τότε.

Χρησιμοποιώντας έναν ανιχνευτή τεχνητής νοημοσύνης, η Graphite ανέλυσε ένα τυχαίο δείγμα URL από το Common Crawl, μια βάση δεδομένων ανοιχτού κώδικα με πάνω από 300 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες. Οι σελίδες είχαν ημερομηνίες δημοσίευσης μεταξύ Ιανουαρίου 2020 και Μαΐου 2025 και ταξινομήθηκαν είτε ως άρθρα είτε ως λίστες χρησιμοποιώντας τον ταξινομητή τύπων σελίδων άρθρων της Graphite.

Τα άρθρα θεωρούνταν ότι δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη εάν το 50% ή λιγότερο του περιεχομένου διαπιστωνόταν από τον ανιχνευτή ότι είχε γραφτεί από άνθρωπο.

Τεχνικές δυσκολίες

Το εγχείρημα είχε τεχνικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, οι φάρμες περιεχομένου ενδέχεται να μαθαίνουν ότι το περιεχόμενο που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει προτεραιότητα από τις μηχανές αναζήτησης και τις απαντήσεις των chatbots. Για να διαπιστώσει την ακρίβεια του ανιχνευτή, τον τροφοδότησε με ένα δείγμα δικών της άρθρων, που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και με ένα σύνολο άρθρων που δημοσιεύθηκαν πριν από την κυκλοφορία του ChatGPT. Συνεπώς θεωρείται ότι γράφτηκαν από ανθρώπους. Ο ανιχνευτής είχε ποσοστό ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων 4,2% (χαρακτηρίζοντας άρθρα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους ως δημιουργημένα από τεχνητή νοημοσύνη) και ποσοστό ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων 0,6% (χαρακτηρίζοντας άρθρα που έχουν γραφτεί από τεχνητή νοημοσύνη ως ανθρώπινα) για τα άρθρα που δημιούργησε με το GPT-4o.

Η Graphite διαπίστωσε ότι το 86% των άρθρων που κατατάσσονται στην Αναζήτηση Google γράφτηκαν από ανθρώπους και το 14% δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Το μοτίβο ίσχυε και για τα chatbot. Το 82% των άρθρων που αναφέρθηκαν από το ChatGPT και το Perplexity γράφτηκαν από ανθρώπους και μόνο το 18% δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, σύμφωνα με την έρευνα της Graphite.

Πιο χαμηλά στην αναζήτηση

Όταν τα άρθρα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζονται στην Αναζήτηση Google, τείνουν να κατατάσσονται χαμηλότερα από τα άρθρα που έχουν γραφτεί από ανθρώπους.

Οι ερευνητές δήλωσαν στην Axios ότι μια οριστική καταμέτρηση του περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι δυνατή με τα σημερινά εργαλεία και τους ορισμούς. Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ποιο περιεχόμενο δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τι από τον άνθρωπο. Κυρίως γιατί οι άνθρωποι συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί βαθμοί στους οποίους κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην εργασία του, που είναι δύσκολο να πούμε οριστικά ότι κάτι δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη ή όχι, δήλωσε εκπρόσωπος της Google στο Axios.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Google, δεν θεωρείται spam όλο το περιεχόμενο που δημιουργείται με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τα άρθρα από ανθρώπους μπορεί να είναι περισσότερα

Η πλατφόρμα Common Crawl δεν είναι ολόκληρος ο ιστός. Είναι ωστόσο μια από τις μεγαλύτερες πηγές δεδομένων εκπαίδευσης για μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Για τον λόγο αυτό, ορισμένοι ιστότοποι με περιεχόμενο που κάποιος πρέπει να πληρώσει για να το διαβάσει, εμποδίζουν το Common Crawl να ευρετηριάσει τις σελίδες τους.

Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο όγκος των άρθρων που έχουν γραφτεί από ανθρώπους είναι ακόμη μεγαλύτερος από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα του Graphite.

Αναζητούμε περιλήψεις, αλλά όχι άρθρα

Σύμφωνα με τον σύμβουλο της Graphite, Ίθαν Σμιθ, που μίλησε στο Axios, οι σαφώς επισημασμένες περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης κλειστού, ιδιόκτητου περιεχομένου έχουν καλή απόδοση στην αναζήτηση. Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για τα άρθρα.

Έρευνα του ινστιτούτου Pew διαπίστωσε ότι ο ενθουσιασμός για τις περισσότερες από αυτές είναι μέτριος. Μόνο το 20% των χρηστών λένε ότι αυτές οι περιλήψεις τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά ή πολύ χρήσιμες και μόνο το 6% λέει ότι τις εμπιστεύεται πολύ.

Άρα, οι άνθρωποι μπορεί να προστρέχουν σε αυτές για μια γρήγορη ενημέρωση, αλλά όταν πρόκειται για την ουσία, επιλέγουν να διαβάσουν το έργο που έχει παραχθεί από ανθρώπους.