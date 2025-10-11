science
Όταν η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο προσωπικός μας αγοραστής
AI 11 Οκτωβρίου 2025 | 21:46

Όταν η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ο προσωπικός μας αγοραστής

Η τεχνητή νοημοσύνη ξέρει ακριβώς τι θέλουμε και πού να το βρούμε

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Η εμπειρία των αγορών δεν είναι πια υπόθεση βιτρίνας. Από τις φυσικές βιτρίνες στα ηλεκτρονικά καταστήματα και από εκεί στις εφαρμογές συνομιλίας, το επόμενο βήμα του εμπορίου είναι ήδη γεγονός: συνομιλιακές αγορές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως σημειώνει η Claer Barrett των Financial Times στο άρθρο της, η τεχνολογία αυτή μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε, συγκρίνουμε και αγοράζουμε προϊόντα. Και μαζί της φέρνει μια νέα εποχή εξατομίκευσης.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Από το Google Search στη συνομιλία με τον… ψηφιακό αγοραστή

Η λογική της αναζήτησης αλλάζει ριζικά. Αντί να πληκτρολογούμε λέξεις-κλειδιά στο Google, απλώς «μιλάμε» σε εφαρμογές όπως το ChatGPT, το Perplexity ή η Gemini, περιγράφοντας τι ακριβώς χρειαζόμαστε.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, το AI συγκρίνει τιμές, χρόνους παράδοσης και αξιολογήσεις πελατών, λειτουργώντας σαν ένας προσωπικός βοηθός αγορών που κατανοεί τις προτιμήσεις μας καλύτερα από οποιονδήποτε πωλητή.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, η τεχνητή νοημοσύνη συγκρίνει τιμές, χρόνους παράδοσης και αξιολογήσεις πελατών

Η αρθρογράφος της Financial Times αφηγείται πώς αγόρασε μια βιβλιοθήκη περιγράφοντας απλώς στο κινητό της το χρώμα, τις διαστάσεις, τον προϋπολογισμό και τη δυσφορία της με το «κάν’ το μόνος σου». Το αποτέλεσμα; Μια λίστα με βέλτιστες επιλογές, πίνακας σύγκρισης και αξιολογήσεις εξυπηρέτησης. Το AI όχι μόνο βρίσκει, αλλά εξηγεί και συγκρίνει-  μια λειτουργία που υπόσχεται να αντικαταστήσει τα ατελείωτα tabs των online αγορών.

Από το SEO στο GXO – το νέο πεδίο μάχης των brands

Καθώς οι καταναλωτές στρέφονται στη συνομιλιακή τεχνητή νοημοσύνη, οι επιχειρήσεις αναθεωρούν τη στρατηγική τους.

Το παραδοσιακό SEO (Search Engine Optimization) δίνει τη θέση του στο GXO (Generative Experience Optimization) – δηλαδή, στη βελτιστοποίηση του περιεχομένου για να «εισχωρεί» στις συνομιλίες των χρηστών με το AI.

Το παραδοσιακό SEO (Search Engine Optimization) δίνει τη θέση του στο GXO (Generative Experience Optimization)

Η βρετανική Cotswold Company είναι ένα από τα brands που ήδη επενδύουν σε αυτή τη μετάβαση, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ώστε να εμφανίζεται σε προτάσεις από μοντέλα όπως το ChatGPT.

Παράλληλα, κολοσσοί όπως η Estée Lauder αξιοποιούν δικά τους δίκτυα δημιουργών περιεχομένου, προκειμένου τα προϊόντα τους να «τρέφουν» τους αλγορίθμους με αυθεντικό υλικό.

Ο νέος εμπορικός πράκτορας – και η επόμενη φάση των αγορών

Σύμφωνα με στοιχεία της Adobe, η επισκεψιμότητα στα ηλεκτρονικά καταστήματα που προέρχεται από AI-συνομιλίες αυξήθηκε κατά 4.700% στις ΗΠΑ μέσα σε έναν χρόνο.

Η δυναμική αυτή εγκαινιάζει την εποχή του λεγόμενου “agentic commerce”, όπου η συναλλαγή δεν γίνεται μέσα από ένα site αλλά μέσα από την ίδια τη συζήτηση.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόσφατη συνεργασία της Shopify με την OpenAI, που επιτρέπει στους εμπόρους να πωλούν κατευθείαν μέσα από συνομιλίες στο ChatGPT, χωρίς ενδιάμεσες πλατφόρμες.

Η αγορά πλέον δεν χρειάζεται ούτε «καλάθι» –  χρειάζεται απλώς μια φράση.

Από την πρόβλεψη στην εξατομίκευση – και το ερώτημα της εμπιστοσύνης

Όσο περισσότερο συνομιλούμε με αυτές τις εφαρμογές, τόσο περισσότερο μας «γνωρίζουν». Οι προτάσεις γίνονται πιο έξυπνες, πιο προσωπικές, σχεδόν προφητικές: «Αναμένεται ψύχρα την επόμενη εβδομάδα – θέλετε να δείτε μερικά κασμιρένια πουλόβερ;»

Αυτός ο νέος τύπος εμπορίου τρομάζει τους παραδοσιακούς λιανέμπορους, καθώς η πιστότητα στο brand υποχωρεί μπροστά στην αμεσότητα της μηχανής.

Παράλληλα, νέες εφαρμογές όπως το Caper Cart της Instacart φέρνουν το AI και μέσα στα φυσικά καταστήματα: «έξυπνα» καροτσάκια με οθόνες και αισθητήρες προτείνουν προϊόντα, εκπτώσεις και προσφορές προσαρμοσμένες στο προφίλ του κάθε πελάτη – κάνοντας τις αγορές πιο εύκολες, αλλά και πιο δαπανηρές.

Η επόμενη μέρα του AI-shopping

Το τελευταίο στάδιο του “agentic commerce” ίσως είναι το αυτόματο shopping: ένα σύστημα που παραγγέλνει μόνο του ό,τι λείπει από το σπίτι.

Μπορεί να σημαίνει ότι δεν θα ξεμείνουμε ποτέ από χαρτί υγείας – αλλά είμαστε έτοιμοι να εμπιστευτούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη με την πιστωτική μας κάρτα;

Όπως καταλήγει η αρθογράφος των FT, η νέα εποχή των αγορών είναι συναρπαστική και γεμάτη προοπτικές.

Ίσως, όμως, πριν παραδώσουμε ολοκληρωτικά το καλάθι μας στην τεχνητή νοημοσύνη, να θελήσουμε να κρατήσουμε λίγο από τη χαρά της ίδιας της επιλογής – αυτής της μικρής, ανθρώπινης απόλαυσης που λέγεται ψώνια.

Πηγή: ot.gr

World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
