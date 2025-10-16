Ένα σοκαριστικό τροχαίο στη λεωφόρο Κηφισίας κατέγραφε κάμερα ασφαλείας λίγο μετά τις 4:00 τα ξημερώματα, όταν μεθυσμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και κατέληξε πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ.

Ο 21χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά – Εκτεταμένες οι ζημιές στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας διακρίνεται το αυτοκίνητο που οδηγεί ο νεαρός να πέφτει με σφοδρότητα στην είσοδο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο αλκοτέστ που του έγινε, ο 21χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα έχοντας ξεπεράσει κατά πολύ το όριο, κινούμενος στο ρεύμα της Κηφισίας προς Αθήνα. Το υποκατάστημα των ΕΛΤΑ στο οποίο προσέκρουσε βρίσκεται στο ύψος του Αμαρουσίου.

Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.

<br />

Εντατικοί οι έλεγχοι της Τροχαίας για παραβατικούς οδηγούς

Κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως 12 Οκτωβρίου η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 12.236 αλκοτέστ σε όλο το Λεκανοπέδιο και βεβαιώθηκαν 159 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα συνελήφθησαν επτά οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l. Όπως επισημαίνεται οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

Υπενθυμίζεται ότι αν αρνηθεί κάποιος να υποβληθεί σε έλεγχο αλκοτέστ, βάσει του άρθρου 46 του νέου ΚΟΚ τεκμαίρεται ότι η συγκέντρωση αλκοόλ είναι άνω του 1,10 gr/l στο αίμα (πάνω από 0,60 mg/l στον αέρα).

Έτσι, ο οδηγός τιμωρείται αυτομάτως με τις βαρύτερες ποινές: 1.200 ευρώ πρόστιμο, φυλάκιση και αφαίρεση άδειας και πινακίδων για 180 ημέρες.