Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 16.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προσοχή απαιτεί η μέρα, γιατί και τα πάντα γύρω σου βλέπεις πως είναι περίεργα, αλλά κι εσύ έχεις μια μπερδεμένη διάθεση. Προσπάθησε λοιπόν να διαχειριστείς τη θολούρα που επικρατεί. Κάνε κάτι το πιο δημιουργικό για να εκφραστείς μέσα από αυτό. Αν έχεις δεύτερες σκέψεις και υποψίες για κάτι, τότε προσπάθησε να το εξακριβώσεις.
DON’TS: Μην κλείσεις τα αυτιά σε αυτά που σου λένε οι άλλοι, απλά και μόνο επειδή σε πιάνει το γνωστό εγωιστικό σου και μη νομίζεις πως τα πάντα που ακούς είναι δικαιολογίες. Μην εκνευριστείς, αν δε δεις τις εξελίξεις που θες πάνω σε κάποια πρότζεκτ. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου- ειδικά με το αυτοκίνητο.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε όχι μόνο να αποφορτιστείς από όσα σε ζορίζουν, αλλά και να εξωτερικεύσεις όλα όσα νιώθεις. Απλά κάντο με προσοχή αυτό, έτσι; Γενικώς ασχολήσου λίγο παραπάνω με τις επιθυμίες σου! Προσοχή απαιτούν τα οικονομικά, όπως τα έξοδα, τα ανοίγματα που θες να κάνεις ή οι παρορμητικές κινήσεις που σου έρχονται ώρες ώρες.
DON’TS: Μην παρεξηγηθείς με τους πάντες και μην παρερμηνεύσεις τα πάντα επειδή η δική σου διάθεση είναι μπερδεμένη. Κυρίως με την οικογένεια και τους φίλους σου αυτό. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς από τα ζόρια και τις εντάσεις που θα συνδυαστούν με αυτά που έχεις ήδη στο μυαλό σου και σε πιέζουν. Μην αντιδράς έντονα και εκρηκτικά.
Δίδυμοι
DO’S: Αν νιώθεις μονίμως πως υπάρχει έντονο παρασκήνιο, τότε προσπάθησε να ψαρέψεις τους εμπλεκόμενους. Έτσι για να μη μείνεις με την απορία! Ωστόσο απόφυγε να παραδοθείς στην ανυπομονησία σου και να πιέσεις καταστάσεις, γιατί τότε θα δημιουργήσεις άβολο κλίμα. Απόφυγε και τα βιαστικά συμπεράσματα. Προσοχή στις μετακινήσεις.
DON’TS: Μην αφήσεις τα πολλά που θα ακούσεις να σε πείσουν ότι ισχύουν πράγματα που ξέρεις ότι είναι scam ή ακόμα χειρότερα να τα αποδεχτείς κιόλας. Μην κωλώσεις λοιπόν να πεις στους άλλους πως και υπερβολικοί είναι, αλλά και πως καθόλου δεν στέκουν αυτά που λένε. Αφού το πράγμα βρωμάει από μακριά, πώς να το κάνουμε τώρα;
Καρκίνος
DO’S: Επικεντρώσου στις συζητήσεις που συμμετέχεις εσύ ο ίδιος και αγνόησε τα κουτσομπολιά και τις φήμες που πλανώνται στην ατμόσφαιρα- ή προέρχονται από τον κάθε άκυρο. Απόφυγε γενικώς τα άτομα που δεν εμπιστεύεσαι. Απόφυγε και να ξεσπάσεις τα νεύρα που έχεις μέσα σου έτσι ξαφνικά, γιατί αυτό σίγουρα δεν θα σε ωφελήσει κάπου.
DON’TS: Μην αναμοχλεύεις παλιές συζητήσεις ή και σκέψεις, γιατί αυτά θα γίνουν η πηγή αβάσιμων συμπερασμάτων και περίεργων σεναρίων. Μην αγχωθείς λόγω των συνθηκών που βλέπεις να αλλάζουν ή λόγω των γνωστών σου ανασφαλειών και φοβιών. Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την μπάλα από το χάος που επικρατεί κι εκεί.
Λέων
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να επικοινωνήσεις σωστά και ανοιχτά τις σκέψεις ή και τα παράπονά σου. Ξεκαθάρισε την θέση σου. Απόφυγε τα νεύρα, γιατί μπορεί να σε οδηγήσουν σε ρήξη με κάποια άτομα. Γενικώς καλό είναι να είσαι πιο προσεκτικός- ειδικά με την κάθε λεπτομέρεια που συναντάς στο διάβα σου.
DON’TS: Επειδή νιώθεις μπερδεμένος και δεν ξέρεις προς τα που να κινηθείς, καλύτερα να μην κινηθείς καθόλου. Μη ζοριστείς από τις ίδιες σου τις απόψεις, απλά και μόνο επειδή δεν είναι τόσο ξεκάθαρες. Στα επαγγελματικά, μην θεωρείς πως οι συνάδελφοί σου δεν σε στηρίζουν, γιατί αυτή η άποψη μπορεί να οφείλεται στο πως αναλύεις εσύ τα πράγματα.
Παρθένος
DO’S: Επειδή εξακολουθείς να νιώθεις ακόμα μπερδεμένος με τις εξελίξεις γύρω σου, θα σου πω λοιπόν να κινηθείς και σήμερα από τα παρασκήνια κάνοντας τον παρατηρητή. Προσπάθησε να αναλύσεις σωστά τις συμπεριφορές των συναδέλφων σου για να μπορέσεις να καταλάβεις τι ακριβώς παίζει. Παράλληλα πάρε αποστάσεις γενικώς.
DON’TS: Μη δημιουργείς υπερβολικά σενάρια μέσα στο μυαλό σου. Μη βγεις εκτός των deadlines που σου έχουν δοθεί. Ωστόσο μην υποκύψεις και στις πιέσεις της δουλειάς. Μην εκνευριστείς από τις πληροφορίες που θα πέσουν στα χέρια σου. Ωστόσο μην ξεσπάσεις και μην πεις πάνω στα νεύρα σου πράγματα που μετά δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
Ζυγός
DO’S: Προσοχή στην παρέα και στην ομάδα συναδέλφων σου, γιατί το κλίμα θα είναι κάπως περίεργο. Παρατήρησε τους ανθρώπους γύρω σου για να βγάλεις κάποια άκρη. Ωστόσο αν είναι να μπερδευτείς χειρότερα και να μην ξέρεις από που να το πιάσεις, τότε άστο καλύτερα. Μπορείς να κάνεις διαλόγους με ανταλλαγή επιχειρημάτων χωρίς να τσακωθείς.
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι αυτούς που σου δημιουργούν υποψίες, καθώς σου βγάζουν κάτι που είναι άκρως ψεύτικο. Μην κολλάς ούτε στις δικές σου απόψεις, ούτε και στα «πρέπει». Μη γίνεσαι πεισματάρης. Μη διστάσεις να αποστασιοποιηθείς, αν είναι να αρχίσεις τις μπηχτές ή αν νιώθεις πως δεν μπορείς να συνεννοηθείς ήρεμα με τους άλλους.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, γίνε πιο ευέλικτος, καθώς πολλά θα αλλάξουν κι εσύ δεν πρέπει να βρεθείς στη μέση αποσβολωμένος, σωστά; Ξεμπέρδεψε το μυαλό σου λοιπόν, ώστε να μπορέσεις να βρεις και την κατάλληλη στάση που πρέπει να κρατήσεις. Κατάστρωσε τα πλάνα σου μεν, φτιάχνοντας και κάνα δυο εφεδρικά δε. Προσοχή στα ξεσπάσματα.
DON’TS: Μη βιαστείς να αγχώσεις τους άλλους- ακόμα κι αν νιώθεις πιο διορατικός σήμερα- γιατί θα σε στήσουν στον τοίχο. Παράλληλα μην αποπροσανατολιστείς εντελώς λόγω της πίεσης ή και του άγχους. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να δουλέψεις λίγο πιο ατομικά, καθώς μόνο έτσι θα βγει στον χρόνο που πρέπει και σωστά η δουλειά.
Τοξότης
DO’S: Δοκίμασε διάφορες νέες ιδέες και τακτικές μέσα στην καθημερινότητά σου έστω και για να δεις απλά το πως θα βγουν. Μάλιστα μπορεί και να σε ωφελήσουν γενικώς. Στα επαγγελματικά, δείξε σε όλους ότι μπορείς να τα καταφέρεις ακόμα και μόνος σου και βάλε τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο του. Άντε γιατί πολύ έκανες το κορόιδο μου φαίνεται!
DON’TS: Μην μπερδευτείς από το feedback που θα λάβεις και μην προσπαθήσεις να την «πεις» στους άλλους. Ωστόσο μην πέσεις ψυχολογικά θεωρώντας πως τσάμπα κουράστηκες και έκανες την προσπάθειά σου, καθώς αυτό δεν ισχύει. Μην επηρεαστείς ούτε από τα σχόλια που θα ακούσεις, γιατί ορισμένοι μόνο και μόνο γι’ αυτό τα κάνουν!
Αιγόκερως
DO’S: Επειδή θα υπάρξουν πολλά σενάρια μέσα στο κεφάλι σου, πρέπει να αποφύγεις να επηρεαστείς από την έντασή τους για να μην χαωθείς εντελώς! Κάνε συζητήσεις για να αντιληφθείς από τι πρέπει να προφυλαχτείς. Πάντως σε προειδοποιώ δεν θα είναι εύκολο να το εντοπίσεις αυτό. Προσοχή και μελέτη απαιτούν τα οικονομικά σου θέματα.
DON’TS: Πολλά και έντονα συναισθήματα σε κατακλύζουν, οπότε φρόντισε να μην τα αφήσεις να θολώσουν την κρίση σου. Μην είσαι απρόσεκτος σε συζητήσεις που δεν είναι ξεκάθαρες. Στα επαγγελματικά, μην αναλάβεις παραπάνω ευθύνες, επειδή ορισμένοι δεν μπορούν να κάνουν ούτε τα βασικά. Ωστόσο μην επιτεθείς σε όσους δεν κινούνται όπως θέλεις.
Υδροχόος
DO’S: Μπορείς να συμφωνήσεις και σε κάτι από αυτά που θα ακούσεις μέσα στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος, το ξέρεις έτσι; Τι σε πιάνει και είσαι μονίμως πνεύμα αντιλογίας δεν το καταλαβαίνω! Κινήσου λίγο πιο αυτόνομα, αλλά απόφυγε να ανακοινώσεις τις αποφάσεις σου απότομα και νευρικά. Στα ερωτικά, πρόσεχε τις εντάσεις.
DON’TS: Πολλά θα αλλάξουν γύρω σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να μπεις σε διλήμματα σχετικά με το αν μπορείς να εμπιστευτείς κάποια άτομα. Όχι δεν μπορείς! Τόσο απλά είναι τα πράγματα! Ειδικά τα άτομα που δεν συμπίπτουν καθόλου τα λεγόμενα με τις πράξεις τους, έτσι; Μη βιαστείς να πάρεις αποφάσεις, λες και σε πιέζει κανείς!
Ιχθύες
DO’S: Τα επαγγελματικά απαιτούν προσοχή, γιατί η ατμόσφαιρα πρόκειται να είναι αρκετά τεταμένη και περίεργη. Σίγουρα πάντως δεν θα μπορέσεις να τη διαβάσεις εύκολα. Άρα μαζέψου και ρίξτο στην παρατηρητικότητα, μπας και πιάσεις λαβράκι. Πάντως απόφυγε συζητήσεις και πάρε δώσε με αναξιόπιστα άτομα. Επιβεβαίωσε τις υποψίες σου.
DON’TS: Μην ανοίγεις το στόμα σου και μην λες ό,τι να’ ναι και ειδικά όχι όπου να’ ναι. Ταυτόχρονα μην επηρεαστείς από την ένταση της σημερινής μέρας. Σίγουρα πάντως δεν πρέπει να ξεσπάσεις τα νεύρα σου μέσα στο σπίτι ή και στα κοντινά σου άτομα. Γενικώς δηλαδή μην είσαι κάπως απέναντι στα άτομα που δεν σου φταίνε και κάπου, έτσι;
