DO’S: Προσοχή απαιτεί η μέρα, γιατί και τα πάντα γύρω σου βλέπεις πως είναι περίεργα, αλλά κι εσύ έχεις μια μπερδεμένη διάθεση. Προσπάθησε λοιπόν να διαχειριστείς τη θολούρα που επικρατεί. Κάνε κάτι το πιο δημιουργικό για να εκφραστείς μέσα από αυτό. Αν έχεις δεύτερες σκέψεις και υποψίες για κάτι, τότε προσπάθησε να το εξακριβώσεις.

DON’TS: Μην κλείσεις τα αυτιά σε αυτά που σου λένε οι άλλοι, απλά και μόνο επειδή σε πιάνει το γνωστό εγωιστικό σου και μη νομίζεις πως τα πάντα που ακούς είναι δικαιολογίες. Μην εκνευριστείς, αν δε δεις τις εξελίξεις που θες πάνω σε κάποια πρότζεκτ. Από την άλλη, μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου- ειδικά με το αυτοκίνητο.