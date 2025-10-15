Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Οι πόλεμοι που τερμάτισε ο Τραμπ σε οκτώ μήνες
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απαριθμεί τα επιτεύγματα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
Μια αφίσα θριάμβου της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ ανήρτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας τις πολέμους που φέρεται να «τερμάτισε» ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Λίγο μετά την ανάρτηση που είχε γίνει που προέβαλε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ως «ειρηνοποιό», ήρθε μια νέα στην οποία αναγράφεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ σταμάτησε οκτώ πολέμους σε διάστημα μόλις οκτώ μηνών.
Τελευταίο «επίτευγμα» που αποδίδεται στον Αμερικανό πρόεδρο είναι το σχέδιο εκεχειρίας που υπεγράφη για τη Γάζα, στην Αίγυπτο προχθές.
Οι πόλεμοι που υποστηρίζει ο Τραμπ ότι έβαλε τέλος είναι:
- Καμπότζη και Ταϊλάνδη
- Κόσοβο και Σερβία
- Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και Ρουάντα
- Πακιστάν και Ινδία
- Ισραήλ και Ιράν
- Αίγυπτος και Αιθιοπία
- Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν
- Ισραήλ και Χαμάς
