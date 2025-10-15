ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Ένας κορυφαίος εμπειρογνώμονας στις σχέσεις ΗΠΑ-Ινδίας, ο οποίος έχει συμβουλεύσει διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις, συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παράνομη διατήρηση πληροφοριών εθνικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων πάνω από χίλιων σελίδων από άκρως απόρρητα και απόρρητα έγγραφα στο σπίτι του, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, που επικαλείται το Reuters.

Ο 64χρονος Άσλεϊ Τέλις, ο οποίος υπηρέτησε στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του πρώην Ρεπουμπλικάνου Προέδρου Τζορτζ Μπους και αναφέρεται σε ένορκη βεβαίωση του FBI ως μη αμειβόμενος σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και συνεργάτης του Πενταγώνου, συνελήφθη το Σαββατοκύριακο και κατηγορήθηκε τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα έγγραφα που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη.

Ο Τέλις είναι επίσης ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace, ένα think tank της Ουάσιγκτον και παλαιότερα στο RAND. Ένας αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι ο Τέλις συνελήφθη το Σάββατο, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια. Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωσε ότι δεν σχολιάζει τις εν εξελίξει δικαστικές υποθέσεις.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της διευθύντριας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Τάλσι Γκάμπαρντ, έχουν δεσμευτεί να διώξουν ποινικά άτομα που χειρίζονται ακατάλληλα απόρρητες πληροφορίες (σ.σ. κατηγορία που αντιμετώπισε ο ίδιος ο Τραμπ και βοηθοί του).

Οι ΗΠΑ τον κατηγορούν για σχέσεις με την Κίνα

Η ένορκη βεβαίωση του FBI που συνοδεύει το έγγραφο της κατηγορίας αναφέρει ότι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους ο Τέλις εισήλθε στα κτίρια του υπουργείου Άμυνας και του υπουργείου Εξωτερικών και παρατηρήθηκε να έχει πρόσβαση και να εκτυπώνει απόρρητα έγγραφα, μεταξύ των οποίων και έγγραφα σχετικά με τις δυνατότητες των στρατιωτικών αεροσκαφών, και να φεύγει με αυτοκίνητο κρατώντας δερμάτινη τσάντα ή χαρτοφύλακα.

Η ένορκη βεβαίωση αναφέρει ότι κατά την έρευνα στην κατοικία του Τέλις στη Βιέννη της Βιρτζίνια, το Σάββατο, βρέθηκαν πάνω από χίλιες σελίδες απόρρητων εγγράφων με την ένδειξη «άκρως απόρρητο» και «απόρρητο».

Η ένορκη βεβαίωση αναφέρει επίσης ότι ο Τέλις είχε συναντήσει αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια. Στις συναντήσεις αυτές περιλαμβάνεται ένα δείπνο στις 15 Σεπτεμβρίου σε ένα εστιατόριο στη Fairfax της Βιρτζίνια, στο οποίο, σύμφωνα με την ένορκη βεβαίωση, ο Τέλις έφτασε με έναν φάκελο από χαρτόνι, τον οποίο δεν φαινόταν να έχει όταν έφυγε.

Ο Τέλις αντιμετωπίζει έως και 12 χρόνια φυλάκιση

Η ένορκη κατάθεση ανέφερε ότι, λόγω της απασχόλησής του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και στο Πεντάγωνο, ο Τέλις κατείχε άδεια πρόσβασης σε απόρρητες πληροφορίες με την ένδειξη «Top Secret» (άκρως απόρρητο) και είχε πρόσβαση σε Ευαίσθητες Διαβαθμισμένες Πληροφορίες.

Σε δήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρεται ότι, σε περίπτωση καταδίκης, ο Τέλις αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 10 ετών και πρόστιμο έως 250.000 δολάρια.

«Είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην προστασία του αμερικανικού λαού από όλες τις απειλές, ξένες και εγχώριες», δήλωσε η Λίντσεί Χάλιγκαν, εισαγγελέας των ΗΠΑ για την Ανατολική Περιφέρεια της Βιρτζίνια. «Οι κατηγορίες που προβάλλουν σε αυτή την υπόθεση συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των πολιτών μας».