Αλάσκα: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και σενάρια κατασκοπείας

Ένα πολύ πυκνό δίχτυ ασφαλείας έχει υφανθεί για την προστασία των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, που συναντιούνται στην Αλάσκα, με σκοπό τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Τα αυστηρά μέτρα που έχουν ληφθεί περιλαμβάνουν τόσο φυσικές απειλές, όσο και τον κίνδυνο κατασκοπείας από τρίτα μέρη.

Πηγές των υπηρεσιών εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ ανέφεραν ότι από τις αρχές της εβδομάδας βρίσκονται στο Άνκορατζ στην Αλάσκα πολλοί πράκτορες και στρατιωτικοί εξειδικευμένοι σε υψηλού επιπέδου γεγονότα.

Συνεργασία ΗΠΑ και Ρωσίας

Τα μέτρα ασφαλείας σχεδιάστηκαν και εφαρμόζονται έπειτα από τη συνεργασία των Αμερικανών πρακτόρων και στρατιωτικών με Ρώσους ομολόγους τους και την ομάδα ασφαλείας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πέρα όμως από τα μέτρα ασφαλείας, θεωρείται δεδομένο πως οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες βρίσκονται στον ύψιστο συναγερμό. Εδώ και ημέρες έχουν ενημερώσει αναλυτικά με υπομνήματα όλους τους μετέχοντες στη συγκεκριμένη συνάντηση εδώ και ημέρες.

Σύμφωνα με διαδικτυακά αρχεία παρακολούθησης πτήσεων, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος επιτήρησης τύπου Boeing E-3C απογειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της περιοχής. Αυτό το αεροσκάφος φέρει μεγάλο ραντάρ-θόλο και είναι σε θέση να εντοπίζει εισερχόμενες απειλές, όπως αεροπλάνα και πυραύλους. Αναμένεται να βρίσκεται εν πτήσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σημαντικής διμερούς συνάντησης.

Μέτρα ενάντια σε κίνδυνο κατασκοπείας

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι ασφαλείας συνεργάζονται επίσης για να προστατεύσουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν από απόπειρες κατασκοπείας. Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα είναι ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του τρέχοντος έτους, καθώς Αμερικανός και Ρώσος πρόεδρος συναντιούνται για πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια. Επίσης, το διακύβευμα της συνάντησης είναι πολύ σημαντικό, καθώς θα συζητηθεί το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και οι «παγωμένες» διμερείς σχέσεις.

Στο πλαίσιο της αποτροπής τεχνικών υποκλοπών, εκτιμάται ότι έχουν επιστρατευθεί «προσωρινά» κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές, που στη συνέχεια θα καταστραφούν. Επίσης, τα μέλη της αποστολής έχουν λάβει οδηγίες για τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να αποφύγουν τυχόν προβλήματα αναφορικά με την ασφάλειά τους.