«Έχουμε επαρκές και αξιοσημείωτο περιθώριο στην οικονομία», λέει η Ρωσία
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν θα πρέπει να διευθετήσει τον ουκρανικό πόλεμο, που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κάνει τη Ρωσία να φαίνεται πολύ κακιά
Το Κρεμλίνο απέκρουσε την προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι η ρωσική οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει, λέγοντας ότι η Ρωσία έχει σημαντικά αποθέματα και είναι αρκετά ισχυρή για να μπορεί ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να επιτύχει τους στόχους του.
Χθες ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Πούτιν θα πρέπει να διευθετήσει τον ουκρανικό πόλεμο, που, σύμφωνα με τον 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ, κάνει τη Ρωσία να φαίνεται πολύ κακιά. Ανέφερε επίσης «πολύ μεγάλες ουρές αναμονής για βενζίνη» και είπε ότι η ρωσική «οικονομία πρόκειται να καταρρεύσει».
«Η οικονομία έχει επαρκές και αξιοσημείωτο περιθώριο ασφάλειας»
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν θέλει να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ για τη Ρωσία αλλά ότι ο Πούτιν είναι ανοικτός στο να αναζητηθεί ένας τρόπος τερματισμού του πολέμου και ότι η Μόσχα είναι ευγνώμων προς τον Τραμπ για τις προσπάθειές του.
«Σε ό,τι αφορά τη ρωσική οικονομία, έχει επαρκές και αξιοσημείωτο περιθώριο ασφάλειας για να επιτρέπει στην ηγεσία της χώρας και σε όλους εμάς να υλοποιούμε τα σχέδια που εμείς οι ίδιοι έχουμε ορίσει», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.
Μετά τη δήλωση του Τραμπ περί «επίθεσης στο δολάριο» από την ομάδα χωρών BRICS, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η ομάδα που περιλαμβάνει τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Αφρική και άλλες χώρες ποτέ δεν είχε στόχο άλλα κράτη ή τα νομίσματά τους.
