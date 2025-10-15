newspaper
«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025

«Αγαπώ τον Μωάμεθ»: Γιατί η Ινδία διώκει τους μουσουλμάνους της χώρας;

Περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι στην Ινδία έχουν κατηγορηθεί, καθώς η αρχική προσπάθεια περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης έχει προκαλέσει ευρύτερες διαμαρτυρίες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Σου «κόλλησε» ένα τραγούδι; Δεν είναι καθόλου τυχαίο…

Spotlight

Τον τελευταίο μήνα, η αστυνομία στην Ινδία πραγματοποίησε επιδρομές σε πολλές αγορές και σπίτια, συλλαμβάνοντας μουσουλμάνους άνδρες σε πολιτείες που κυβερνώνται από το εθνικιστικό κόμμα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι.

Η αιτία του φερόμενου εγκλήματός τους είναι κοινή: έγραψαν «I Love Muhammad» (Αγαπώ τον Μωάμεθ), μια αναφορά στον προφήτη Μωάμεθ, σε αφίσες, μπλουζάκια ή σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι αρχές ισχυρίζονται ότι η έκφραση αυτή απειλεί τη «δημόσια τάξη».

Μέχρι στιγμής, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 22 υποθέσεις εναντίον περισσότερων από 2.500 μουσουλμάνων. Σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Association for Protection of Civil Rights (APCR), τουλάχιστον 40 άτομα έχουν συλληφθεί σε πολλές πολιτείες που κυβερνάται από το Bharatiya Janata Party (BJP).

Τι συμβαίνει λοιπόν; Πώς και πού ξεκίνησε αυτό; Και είναι παράνομο να λες «Αγαπώ τον Μωάμεθ» στην Ινδία;

Η σπίθα στο Κανπούρ

Η διαμάχη ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου στο Κανπούρ, μια πόλη στο βόρειο κράτος του Ουτάρ Πραντές, όπου οι μουσουλμάνοι γιόρταζαν το Eid al-Milad al-Nabi, τα γενέθλια του Προφήτη Μωάμεθ. Οι κάτοικοι έβαλαν μια φωτεινή πινακίδα με την επιγραφή «I Love Muhammad», εμπνευσμένη από την παγκοσμίως γνωστή πινακίδα «I Love New York».

Ωστόσο, ορισμένοι ντόπιοι ινδουιστές διαμαρτυρήθηκαν, υποστηρίζοντας ότι η πινακίδα ήταν μια νέα προσθήκη στις παραδοσιακές εορταστικές εκδηλώσεις. Ο νόμος του Ουτάρ Πραντές απαγορεύει νέες προσθήκες σε δημόσιες θρησκευτικές εορταστικές εκδηλώσεις χωρίς επίσημη άδεια.

Περίπου το 20% του πληθυσμού του Κανπούρ είναι μουσουλμάνοι.

Η αστυνομία αντέδρασε καταθέτοντας κατηγορίες εναντίον πάνω από είκοσι ατόμων βάσει των διατάξεων του νόμου που απαγορεύουν την προώθηση εχθρότητας για θρησκευτικούς λόγους — αδικήματα που επισύρουν ποινές

Διαμαρτυρίες σε διάφορες πολιτείες

Οι συλλήψεις στο Κανπούρ πυροδότησαν ευρύτερες διαμαρτυρίες.

Μουσουλμάνοι σε ολόκληρες τις πολιτείες Τελανγκάνα, Γκουτζαράτ, Μαχαράστρα, Ουταράκαντ, Τζαμού και Κασμίρ εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους, αναρτώντας το σύνθημα «I Love Muhammad» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε αφίσες και σε μπλουζες.

Στο Μπαρέιλι, 270 χιλιόμετρα από το Κανπούρ, μια διαδήλωση με επικεφαλής έναν τοπικό ιμάμη εξελίχθηκε σε συγκρούσεις με την αστυνομία στις 26 Σεπτεμβρίου.

Οι αρχές συνέλαβαν 75 άτομα, μεταξύ των οποίων τον ιμάμη Ταουκίρ Ράζα, τους συγγενείς του και τους βοηθούς του. Οι τοπικές αρχές κατεδάφισαν επίσης τουλάχιστον τέσσερα σπίτια που ανήκαν στους συλληφθέντες — μια πρακτική που έχει στοχεύσει εκατοντάδες Ινδούς μουσουλμάνους τα τελευταία χρόνια, συχνά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή δικαστική εντολή.

Νομικό πλαίσιο έναντι πρακτικής

Το σύνταγμα της Ινδίας εγγυάται την ελευθερία της θρησκείας (άρθρο 25) και την ελευθερία του λόγου και της έκφρασης (άρθρο 19(1)(α)), εκτός εάν η έκφραση αυτή υποκινεί άμεσα βία ή μίσος.

Ωστόσο, η αστυνομία έχει απαγγείλει κατηγορίες σε πολλούς συμμετέχοντες στην εκστρατεία «I Love Muhammad» βάσει νόμων που περιορίζουν τις μεγάλες συγκεντρώσεις ή πράξεις που υποτίθεται ότι προκαλούν θρησκευτικές εντάσεις — ακόμη και όταν αυτές οι πράξεις περιορίζονταν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε μπλουζάκια.

Ο Ναντίμ Κχαν, εθνικός συντονιστής της Ένωσης για την Προστασία των Πολιτικών Δικαιωμάτων (APCR), η οποία παρακολουθεί αυτές τις υποθέσεις, εξήγησε: «Γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει νόμος που να ποινικοποιεί την απλή έκφραση ‘I Love Muhammad’. Οι αρχές χρησιμοποιούν διατάξεις για να στοχοποιήσουν υποτιθέμενα αδικήματα που συνδέονται με την έκφραση ή σχετικές διαμαρτυρίες».

Ο Κχαν υπογράμμισε μια διπλή στάση, σημειώνοντας ότι οι απεικονίσεις ινδουιστικών θεών που κρατούν όπλα είναι ευρέως διαδεδομένες και αδιαμφισβήτητες.

«Θα πρέπει λοιπόν να προσβάλλει ή να απειλεί όλους τους μουσουλμάνους;», ρώτησε.

Ο Ακάρ Πατέλ, πρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας Ινδίας, επέκρινε την καταστολή, λέγοντας: «Η στοχοποίηση ανθρώπων για συνθήματα όπως το ΄’Αγαπώ τον Μωάμεθ’, το οποίο είναι ειρηνικό και στερείται οποιασδήποτε υποκίνησης ή απειλής, δεν πληροί τα κριτήρια για ποινική δίωξη ούτε σύμφωνα με το ινδικό συνταγματικό δίκαιο ούτε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Ένα μοτίβο περιθωριοποίησης

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η καταστολή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου μοτίβου περιθωριοποίησης και νομικής στοχοποίησης των μουσουλμάνων από την ανάληψη της εξουσίας από τον Μόντι το 2014.

Τα περιστατικά ρητορικής μίσους κατά των θρησκευτικών μειονοτήτων έχουν αυξηθεί, από 668 το 2023 σε 1.165 το 2024 — μια αύξηση 74% — κυρίως σε πολιτείες που κυβερνάται από το BJP ή σε εκλογικά καυτά σημεία.

Ο πολιτικός αναλυτής Ασίμ Αλί εξήγησε:

«Υπάρχει ένα ολόκληρο οικοσύστημα, από ευέλικτα μέσα ενημέρωσης έως οργανώσεις κοινωνικών μέσων, για τη γρήγορη διάδοση αυτού του μίσους. Ο νόμος ερμηνεύεται με τέτοιο τρόπο ώστε οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτικής ταυτότητας, ειδικά των μουσουλμάνων, μπορεί να θεωρηθεί ως υποκίνηση θρησκευτικού μίσους».

Μετά το επεισόδιο στο Κανπούρ, οι ηγέτες του BJP στην εκλογική περιφέρεια του Μόντι, το Βαρανάσι, έβαλαν αφίσες με το σύνθημα «I Love Bulldozer» (Αγαπώ τις μπουλντόζες), αναφερόμενοι στις κατεδαφίσεις μουσουλμανικών σπιτιών, σηματοδοτώντας την πολιτικοποίηση της κοινής γνώμης.

Επίδραση στους νέους μουσουλμάνους

Η καταστολή είχε ιδιαίτερη επίδραση στους νέους μουσουλμάνους ενήλικες. Πολλοί από αυτούς που συνελήφθησαν ή κατηγορήθηκαν για αναρτήσεις στα κοινωνικά μέσα είναι στην ηλικία των είκοσι ή των τριάντα ετών.

Ο πολιτικός αναλυτής Ρασίντ Κιντγουάι περιέγραψε την κατάσταση ως «εμφανώς πολιτική και όχι θρησκευτική», με τους μουσουλμάνους νέους να είναι απογοητευμένοι από την αντίληψη ότι ένα σύνολο κανόνων δεν ισχύει καθολικά για τις πολιτιστικές ή θρησκευτικές εκφράσεις. Ο Ali προειδοποίησε ότι οι συλλήψεις και οι κατεδαφίσεις κινδυνεύουν να αποξενώσουν περαιτέρω τους νέους μουσουλμάνους.

«Θεωρητικά, όλοι είναι ήδη ένοχοι και μπορούν να υποστούν κυρώσεις μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν», είπε. «Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να φανταστεί κανείς τι μπορεί να επιφυλάσσει το μέλλον.

Το τέμπο του μίσους αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

Ένα δίλημμα συνταγματικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Τα γεγονότα στο Κανπούρ και σε άλλες πολιτείες εγείρουν επείγοντα ερωτήματα σχετικά με τις συνταγματικές δεσμεύσεις της Ινδίας. Το άρθρο 25 και το άρθρο 19(1)(α) προστατεύουν τη θρησκευτική έκφραση και την ελευθερία του λόγου, αλλά η εφαρμογή τους φαίνεται ασυνεπής, ιδίως για τις μειονότητες.

Η Πατέλ τόνισε ότι «τα ζητήματα δημόσιας τάξης πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλογικά και δεν μπορούν να δικαιολογούν την καθολική καταστολή της θρησκευτικής ταυτότητας ή έκφρασης». Πρόσθεσε:

«Ο ρόλος του κράτους είναι να προστατεύει τα δικαιώματα ισότιμα, όχι να αστυνομεύει τις εκφράσεις της πίστης. Η τήρηση των συνταγματικών και διεθνών δεσμεύσεων δεν είναι προαιρετική, είναι νομική υποχρέωση».

