Το τραγικό συμβάν συνέβη γύρω στις 8:45 μ.μ. στο χωριό Μοσάλε Χοσαχάλι στην Ινδία κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας των εορτασμών του Γκανές Τσατουρτί μια γιορτή αφιερωμένη στον θεό της σοφίας, των γραμμάτων και των επιστημών με κεφάλι ελέφαντα.

Οκτώ άτομα σκοτώθηκαν και 20 άλλα τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση φορτηγού με πομπή του θεού Γκανές στην περιοχή Χασάν της Καρνατάκα την Παρασκευή το βράδυ, σύμφωνα με την αστυνομία και ινδικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτόπτων μαρτύρων, το φορτηγό, που πιστεύεται ότι ταξίδευε από την περιοχή Αρακαλαγκουντού, έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε μια ομάδα πιστών. Τα άτομα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσοκομείο για περίθαλψη.

Ο πρωθυπουργός του τοπικού κρατιδίου στην Ινδία ανακοίνωσε αποζημίωση

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Καρνατάκα, Σινταραμάιαχ, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό. Ανακοίνωσε αποζημίωση 500.000 ρουπίες (4.800 ευρώ) για τους συγγενείς των θυμάτων και δωρεάν ιατρική περίθαλψη για τους τραυματίες.

Η κυβέρνηση θα αναλάβει επίσης τα ιατρικά έξοδα για τη θεραπεία των τραυματιών του συμβάντος. Αυτή είναι μια εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή. Ας σταθούμε όλοι στο πλευρό των οικογενειών που έχουν πληγεί από αυτή την τραγωδία», έγραψε στο X.

Υπουργός ζήτησε δωρεάν θεραπεία για τα θύματα από την κυβέρνηση

Ο υπουργός Βαριάς Βιομηχανίας και Χάλυβα της Ένωσης, Κουμαρασουάμι, εξέφρασε την οδύνη του για το συμβάν. Ζήτησε από την κρατική κυβέρνηση να παρέχει δωρεάν θεραπεία στους τραυματίες.

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από την είδηση του φρικτού ατυχήματος κατά τη διάρκεια της πομπής βύθισης του Γκανάπατι στο Μοσαλεχοσαχάλι στο Χασάν Ταλούκ, όπου αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σοβαρά. Είναι εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι πιστοί έχασαν τη ζωή τους αφού τους παρέσυρε ένα φορτηγό κατά τη διάρκεια της πομπής του Γκανάπατι», έγραψε ο υπουργός στο X.

«Πρόκειται για ένα πολύ ατυχές περιστατικό. Είθε ο Θεός να χαρίσει ειρήνη στις ψυχές των αποθανόντων και να δώσει δύναμη στις θλιμμένες οικογένειες να αντέξουν τον πόνο. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όλων των τραυματιών. Η κρατική κυβέρνηση πρέπει να λάβει μέτρα για να παρέχει την καλύτερη δωρεάν περίθαλψη στους τραυματίες», πρόσθεσε.