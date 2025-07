Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος στο Λος Άντζελες, στην πολυσύχναστη λεωφόρο Santa Monica Boulevard.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία, τουλάχιστον 20 άτομα τραυματίστηκαν, με πέντε εκ των τραυματιών να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική του Λος Άντζελες, από τους τραυματίες, οκτώ με 10 είναι σε σοβαρή κατάσταση και 10 με 15 σε ελεγχόμενη κατάσταση.

BREAKING: Multiple people wounded after a man drives a car into a crowd in Los Angeles. 5 people are fighting for their lives and are among 20 injured after the vehicle ploughed into a crowd of pedestrians on the world famous Santa Monica Boulevard. The LA Fire Department says… pic.twitter.com/Jl173VVv2G — Visegrád 24 (@visegrad24) July 19, 2025

BREAKING: A vehicle has ploughed into a crowd of people in East Hollywood, Los Angeles. The LA Fire Department says at least 20 people have been injured. https://t.co/TC2ROCL7wW 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/8jVjM39caW — Sky News (@SkyNews) July 19, 2025

JUST IN – A vehicle is reported to have driven into a crowd on Santa Monica Boulevard, East Hollywood, at least 20 injured. pic.twitter.com/SmS9vARQ57 — Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2025

Συγκλονιστικές εικόνες από το σημείο του συμβάντος δείχνουν ανθρώπους να κείτονται στο δρόμο, γύρω από ένα κατεστραμμένο γκρι αυτοκίνητο, το οποίο ανέβηκε στο πεζοδρόμιο έξω από την πασίγνωστη μουσική σκηνή Vermont.

Τραυματίες διακρίνονται να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες από περαστικούς, ενώ άλλοι στέκονται με τα χέρια τους σταυρωμένα στα κεφάλια τους.

Οι συνθήκες του περιστατικού δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες, μπορεί να έπεσαν πυροβολισμοί λίγο πριν το όχημα πέσει πάνω στο πλήθος. Σύμφωνα με την Mirror, η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι έλαβε κλήση για αναφερόμενους πυροβολισμούς στην περιοχή.