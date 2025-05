Ενα νέο βίντεο από κάμερα ασφαλείας φέρνει στο φως σοκαριστικές εικόνες από την στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πλήθος φιλάθλων της Λίβερπουλ κατά τη διάρκεια των εορτασμών της ομάδας για την κατάκτηση της Premier League.

Το υλικό από κλειστό κύκλωμα δείχνει εκατοντάδες ανθρώπους να τρέχουν πανικόβλητοι, καθώς το όχημα εισβάλει στην καρδιά του εορτασμού στην οδό Water Street, το βράδυ της Δευτέρας.

Ακούγονται κραυγές τρόμου, ενώ μέλη της αστυνομίας και πολίτες καταδιώκουν το αυτοκίνητο αμέσως μετά την πρόσκρουση.

Η επικεφαλής επιθεωρήτρια της αστυνομίας Κάρεν Τζάουντριλ δήλωσε ότι 79 άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση, εκ των οποίων επτά εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Την ίδια στιγμή η αστυνομία συνεχίζει να ανακρίνει τον 53χρονο οδηγό που έπεσε πάνω στο πλήθος στην παρέλαση νίκης του Λίβερπουλ.

Ο 53χρονος άνδρας, από το Γουέστ Ντέρμπι του Λίβερπουλ, παρέμεινε υπό κράτηση την Τετάρτη, αφού δόθηκε επιπλέον χρόνος στους αστυνομικούς για να τον ανακρίνουν ως ύποπτο για απόπειρα δολοφονίας, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, ανακοίνωσε η αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ.

Η αστυνομία πιστεύει ότι το αυτοκίνητο που χτύπησε πεζούς ακολουθούσε ένα πλήρωμα ασθενοφόρου που παρείχε βοήθεια σε κάποιον που υπέστη καρδιακή προσβολή μετά την προσωρινή άρση του οδοφράγματος.

Την Τετάρτη, η Water Street άνοιξε ξανά στην κυκλοφορία αφού απομακρύνθηκαν οι σκηνές της αστυνομίας από τον τόπο του συμβάντος.

Ομάδες οδοκαθαρισμού εργάστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για να καθαρίσουν τον δρόμο, ο οποίος ήταν γεμάτος με μπουκάλια, κουτιά και κασκόλ και σημαίες ποδοσφαίρου.

New CCTV, obtained by 5 News, shows the moment a car is driven into crowds at Liverpool’s victory parade.

A 53-year-old man is being held on suspicion of attempted murder, dangerous driving and drug driving.

79 people were injured and seven are still in hospital. pic.twitter.com/ulC2y7mqlW

— Channel 5 News (@5_News) May 28, 2025