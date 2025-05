Συναγερμός στο Λίβερπουλ – Όχημα έπεσε πάνω στο πλήθος που πανηγύριζε το πρωτάθλημα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας στο Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τον εορτασμό της κατάκτησης του τίτλου της Premier League.

Το περιστατικό, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Merseyside, συνέβη στην οδό Water Street, με ένα αυτοκίνητο να πέφτει πάνω σε αρκετούς πεζούς.





Οι Αρχές κατάφεραν να θέσουν υπό κράτηση έναν άνδρα, που πιθανόν οδηγούσε το όχημα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τραυματίες από το συμβάν, ωστόσο στο σημείο έσπευσαν διασώστες με φορεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή και ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ. Μάλιστα, χαρακτήρισε τις σκηνές «τρομακτικές» και τόνισε πως «οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι τραυματίστηκαν ή επλήγησαν».

«Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την ταχεία και συνεχή ανταπόκρισή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό. Ενημερώνομαι συνεχώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να ερευνήσει», ανέφερε.

Αμέσως μετά την παράσυρση των φιλάθλων που πανηγύριζαν την κατάκτηση της Premier League, άλλοι συμμετέχοντες έσπευσαν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό του οχήματος.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

«Οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν για να κυνηγήσουν τον οδηγό και προσπάθησαν να σπάσουν το αυτοκίνητο. Η αστυνομία έκανε τα πάντα για να εμποδίσει και να απομακρύνει τον κόσμο. Ακούγαμε μόνο κραυγές και ουρλιαχτά» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Sky News για το περιστατικό.

Locals in Liverpool trying to get to the attacker as he is being arrested by the police.pic.twitter.com/U5VKqTcVtf

— Clash Report (@clashreport) May 26, 2025