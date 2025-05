Αυτός είναι ο οδηγός που σκόρπισε τον τρόμο στο Λίβερπουλ (vid)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού πρωταθλήματος της ιστορίας της όταν ένας οδηγός πάτησε γκάζι μέσα στο πλήθος και παρέσυρε με το αυτοκίνητό του δεκάδες ανθρώπους που γιόρταζαν για την ομάδα τους.

Λίγο μετά το φριχτό συμβάν, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί οπαδοί των «κόκκινων», οι Αρχές κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να συλλάβουν τον δράστη για τον οποίο έγιναν ήδη γνωστές οι πρώτες πληροφορίες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα αγγλικά ΜΜΕ λοιπόν, πρόκειται για έναν 53χρονο Βρετανό, που ζει μάλιστα στην περιοχή του Λίβερπουλ. Οι έρευνες, όπως είναι λογικό, συνεχίζονται ώστε να διαπιστωθεί αν επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια ή κάτι άλλο.

Police have arrested a 53-year-old white British man following the scenes in Liverpool. This is believed to be the driver who is now arrested. pic.twitter.com/9dk8yCzvMI

— Chris Rose (@ArchRose90) May 26, 2025