Η στιγμή της σύλληψης του δράστη στο Λίβερπουλ (vid)

Η Αγγλία αλλά και ολόκληρος ο κόσμος έχει σοκαριστεί από την επίθεση ενός 53χρονου στους φίλους της Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια της παρέλασης για το 20ο πρωτάθλημα!

Συγκεκριμένα, ένα μαύρο αυτοκίνητο μπήκε μέσα στο πλήθος, και παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους στον διάβα του. Οι σκηνές είναι τρομακτικές, με ανθρώπους να σωριάζονται στο έδαφος.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας κατέγραψε και τη στιγμή που η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη, ένας 53χρονος λευκός Βρετανός που ζει στην πόλη, προκειμένου να τον οδηγήσει στο τμήμα. Ο κόσμος ήταν εξαγριωμένος μαζί του και θέλησε να τον λιντσάρει, όμως οι ένστολοι που βρίσκονταν στο σημείο προσπάθησαν να τους παρεμποδίσουν από το εξοργισμένο πλήθος.

Police clash with Liverpool fans as the police protect the driver who rammed his car into a crowd of people celebrating. pic.twitter.com/ind1JPcScK

Η διοργανώτρια Αρχή του κορυφαίου πρωταθλήματος με μια λιτή τοποθέτηση μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, εξέφρασε το σοκ που προκάλεσε το περιστατικό με το όχημα το οποίο έπεσε πάνω στο πλήθος στη Water Street, το απόγευμα της Δευτέρας.

«Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από τα γεγονότα, οι εγκάρδιες σκέψεις μας είναι με όλους όσοι τραυματίστηκαν και επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τη Λίβερπουλ και παρέχουμε την απόλυτη στήριξή μας» αναφέρει η τοποθέτηση.

Everyone at the Premier League is shocked by the appalling events in Liverpool this evening, and our heartfelt thoughts go out to all those injured and affected.

We have been in contact with Liverpool FC and have offered our full support following this serious incident. https://t.co/SzbFxVIL7i

— Premier League (@premierleague) May 26, 2025