Αυτοκίνητο που οδηγούσε «λευκός 53χρονος Βρετανός», όπως έκαναν γνωστό οι Αρχές, παρέσυρε δεκάδες οπαδούς της Λίβερπουλ που πανηγύριζαν για το 20ο πρωτάθλημα στην ιστορία των «κόκκινων», τη Δευτέρα 26 Μαΐου.

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε η Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων στα Βορειοδυτικά και η Πυροσβεστική του Μέρσεϊσαϊντ, το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία.

Ένα παιδί και ένας ενήλικας είναι σοβαρά τραυματίες, ενώ 27 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ανάμεσα στους τραυματίες, τέσσερα είναι παιδιά.

Ένας 53χρονος Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ συνελήφθη αφού αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στη Γουότερ Στριτ, περίπου στις 18:00 ώρα Αγγλίας (20:00 η ώρα Ελλάδας) τη Δευτέρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες συμμετείχαν στην παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ υπάρχουν αναφορές που ανεβάζουν τον αριθμό όσων συμμετείχαν στους εορτασμούς σε πάνω από ενάμισι εκατομμύριο.

Το BBC αναφέρει ότι αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι η παράσυρση των πεζών έγινε δέκα λεπτά μετά που πέρασε το λεωφορείο με την ομάδα της Λίβερπουλ. Ο ίδιος περιέγραψε ότι άρπαξε την κόρη του για να την βγάλει εκτός της πορείας του αυτοκινήτου.

“I grabbed my daughter and dived out the way” – BBC reporter on moment car drove through crowd in Liverpool as people lined the streets for Liverpool FC’s Premier League victory parade https://t.co/11Y0JngFkC

Όπως προαναφέρθηκε, 27 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο συνολικά, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων. Ανάμεσα σε αυτούς, ένα παιδί και ένας ενήλικας είναι σοβαρά τραυματίες.

Άλλοι είκοσι δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά. Ένας νοσοκόμος με ποδήλατο χτυπήθηκε, αλλά δεν τραυματίστηκε σοβαρά.

Όταν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έφτασαν στο σημείο, τέσσερις άνθρωποι είχαν παγιδευτεί κάτω από το αυτοκίνητο, ανάμεσά τους ένα παιδί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Το όχημα μετακινήθηκε άμεσα έτσι ώστε οι τραυματίες να δεχθούν τις πρώτες βοήθειες.

Η συνέντευξη Τύπου για το περιστατικό στο Λίβερπουλ:

Δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο το κίνητρο του δράστη. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Λίβερπουλ ευχαριστεί τους εργαζόμενους στο NHS (Δημόσιο Σύστημα Υγείας) και στις αρχές έκτακτης ανάγκης για τις σωτήριες ενέργειές τους.

Μάλιστα, ζήτησε από τους πολίτες να μην αναρτούν πλάνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αναφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία γνωρίζουν στην Αστυνομία.

Σοκαρισμένος παραμένει ολόκληρος ο οργανισμός της Λίβερπουλ αφού το περιστατικό αμαύρωσε μια τόσο όμορφη ημέρα για τον σύλλογο. Δεκάδες ομάδες έχουν στείλει μηνύματα αλληλεγγύης στους «κόκκινους».

Στην ανακοίνωσή της η Λίβερπουλ αναφέρει ότι:

«Βρισκόμαστε σε άμεση επαφή με την Αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ σχετικά με το περιστατικό στην οδό Water Street που συνέβη προς το τέλος της παρέλασης νωρίτερα απόψε (σ.σ. χθες).

Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με όσους επλήγησαν από αυτό το σοβαρό περιστατικό.

Θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε την πλήρη υποστήριξή μας στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τις τοπικές αρχές που ασχολούνται με το περιστατικό αυτό».

Η σχετική ανάρτηση στο Χ:

We are in direct contact with Merseyside Police regarding the incident on Water Street which happened towards the end of the trophy parade earlier this evening.

Our thoughts and prayers are with those who have been affected by this serious incident.

We will continue to offer… pic.twitter.com/xreiSqiEnL

— Liverpool FC (@LFC) May 26, 2025