Ερωτήματα προκάλεσε η επιλογή των αγγλικών Αρχών να ανακοινώσουν από τις πρώτες ώρες μετά το σοβαρό περιστατικό στο Λίβερπουλ την εθνικότητα και τη φυλή του συλληφθέντα για την παράσυρση δεκάδων οπαδών των «κόκκινων» με αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την κατάκτηση της Premier League.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ανακοινωθεί πώς συνελήφθη «ένας 53χρονος λευκός Βρετανός».

Ο Νταλ Μπάμπου, πρώην επικεφαλής επιθεωρητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, δήλωσε στο BBC 5 Live ότι είναι «πρωτοφανές» για την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ να δίνει τόσο γρήγορα στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία για έναν ύποπτο.

Πρόκειται για την ίδια αστυνομική δύναμη που δεν παρείχε αυτές τις πληροφορίες αμέσως μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ τον Ιούλιο του 2024, όταν τρία κορίτσια δολοφονήθηκαν.

Στην περίπτωση αυτή, διαδόθηκαν στο διαδίκτυο ψευδείς ισχυρισμοί για τον δράστη, όπως ότι ήταν μουσουλμάνος αιτών άσυλο.

Μετά την επίθεση ξέσπασαν βίαιες ταραχές στην περιοχή, με ακροδεξιές και φασιστικές συμμορίες να επιχειρούν να καπηλευτούν αυτούς τους ισχυρισμούς.

«Νομίζω ότι (σ.σ. η δημοσιοποίηση των στοιχείων για τον συλληφθέντα) έγινε για να αμβλυνθεί η σπέκουλα της ακροδεξιάς, που συνεχίζεται στο Χ ακόμη και τώρα που μιλάμε, ότι επρόκειτο για μουσουλμάνο εξτρεμιστή», δήλωσε ο Μπάμπου στο BBC.

Είναι «αξιοσημείωτα εντυπωσιακό», καθώς η Αστυνομία δεν δημοσιοποιεί αυτού του είδους τις πληροφορίες επειδή ανησυχεί μήπως προδικάσει οποιαδήποτε μελλοντική δίκη, είπε, αλλά «πρέπει να το εξισορροπήσει αυτό με το ενδεχόμενο δημόσιας αναταραχής».

Όπως αναφέρει το Sky News, ο δήμαρχος του Λίβερπουλ, Στιβ Ρόδεραμ εξήρε το έργο της Αστυνομίας του Μέρσεϊσαϊντ για τη γρήγορη δράση της απέναντι σε «ψευδείς αφηγήσεις».

Ο Ρόδεραμ δήλωσε ότι αξίζει τα εύσημα για την προσπάθεια να εξαλείψει τις φήμες και την παραπληροφόρηση που διαδίδονται στο διαδίκτυο σχετικά με το περιστατικό.

«Υπήρξαν πολλά πλάνα που αναρτήθηκαν αμέσως μετά από αυτό που συνέβη, κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά», είπε.

«Και φυσικά, αυτό προκαλεί πολλές ψευδείς αφηγήσεις. Και όλοι γνωρίζουμε ότι οι εικασίες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μια πυρκαγιά από διαφορετικά πλεονεκτήματα και μερικά από αυτά γίνονται για κακόβουλους λόγους.

Επομένως, ήταν σωστό που η Αστυνομία αντέδρασε τόσο γρήγορα όσο αντέδρασε για να περιορίσει κάποιους από τους τύπους των αναρτήσεων που παρακολουθούσαμε», σημείωσε.

Οι δηλώσεις του δημάρχου του Λίβερπουλ:

