Τουλάχιστον 36 άτομα σκοτώθηκαν (σ.σ. ινδικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 38) και περισσότερα από 50 τραυματίστηκαν το Σάββατο στην Ινδία, καθώς ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που διοργάνωσε ο ταμίλ ηθοποιός Βιτζέι, ο οποίος κάνει προεκλογική εκστρατεία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου MK Στάλιν είπε ότι οκτώ παιδιά και 16 γυναίκες ήταν μεταξύ των 36 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής συγκέντρωσης του κόμματος Tamilaga Vettri Kazhagam του Βιτζέι. Νωρίτερα, ο βουλευτής Σενθίλ Μπαλάτζι είπε στους δημοσιογράφους ότι 58 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν.

Είναι από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς στην Ινδία

Ο Βιτζέι, ένας από τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς του ταμίλ κινηματογράφου εδώ και τρεις δεκαετίες, έχει προσελκύσει τεράστια πλήθη στις δημόσιες συγκεντρώσεις του από την ίδρυση του πολιτικού του κόμματος, Tamilaga Vettri Kazhagam, το 2024.

Ο Βιτζέι κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του 2026. Βίντεο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να περιβάλλουν ένα μεγάλο όχημα εκστρατείας, πάνω στο οποίο στέκεται και μιλάει ο Βιτζέι.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εικόνες έδειξαν τον Βιτζέι να ρίχνει μπουκάλια νερό από την κορυφή του οχήματος σε υποστηρικτές που λιποθύμησαν και να καλεί την αστυνομία για βοήθεια όταν το πλήθος έγινε ανεξέλεγκτο. «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη. Νιώθω αβάσταχτο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», έγραψε ο Βιτζέι στο X.

Συνέχισε την ομιλία του την ώρα που περνούσαν τα ασθενοφόρα

«Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των αγαπημένων μου αδελφών και αδελφών που έχασαν τη ζωή τους στο Καρούρ. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων υποβάλλονται σε θεραπεία στο νοσοκομείο». Τουλάχιστον 44 γιατροί από τις γειτονικές περιοχές Τιρουτσιραπάλι και Σάλεμ στάλθηκαν στο Καρούρ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός ΜΚ Στάλιν ανακοίνωσε ότι θα δοθεί 1 εκατομμύριο ινδικές ρουπίες (9.635 ευρώ) σε κάθε οικογένεια των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό και συνέστησε επιτροπή έρευνας.

Η αντιπολίτευση τονίζει πως η προεκλογική εκστρατεία καθυστέρησε 6 ώρες, αναφέροντας πως ο λόγος ήταν πως οι διοργανωτές περίμεναν να μαζευτεί περισσότερος κόσμος. Ο Βιτζέι δεν απάντησε σε αυτές τις κατηγορίες.

Άλλοι 6 θάνατοι είχαν προκύψει στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεντρώσεις του Βιτζέι αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας. Τουλάχιστον έξι θάνατοι αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης μετά την πρώτη συνάντηση του πολιτικού του κόμματος, όταν ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στο μέγεθος της αυτοκινητοπομπής και των αλλαγών στον χώρο διεξαγωγής, η τεράστια προσέλευση του κοινού έχει επανειλημμένα φανεί πολλαπλάσια των αντοχών των τοπικών υποδομών.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε μια ανάρτηση στο X.