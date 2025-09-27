newspaper
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:21

Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουλάχιστον 36 άτομα σκοτώθηκαν (σ.σ. ινδικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για 38) και περισσότερα από 50 τραυματίστηκαν το Σάββατο στην Ινδία, καθώς ποδοπατήθηκαν κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης που διοργάνωσε ο ταμίλ ηθοποιός Βιτζέι, ο οποίος κάνει προεκλογική εκστρατεία, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό του κρατιδίου Ταμίλ Ναντού, σύμφωνα με το Reuters.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου MK Στάλιν είπε ότι οκτώ παιδιά και 16 γυναίκες ήταν μεταξύ των 36 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής συγκέντρωσης του κόμματος Tamilaga Vettri Kazhagam του Βιτζέι. Νωρίτερα, ο βουλευτής Σενθίλ Μπαλάτζι είπε στους δημοσιογράφους ότι 58 άνθρωποι νοσηλεύτηκαν.

Είναι από τους δημοφιλέστερους ηθοποιούς στην Ινδία

Ο Βιτζέι, ένας από τους πιο εμπορικούς ηθοποιούς του ταμίλ κινηματογράφου εδώ και τρεις δεκαετίες, έχει προσελκύσει τεράστια πλήθη στις δημόσιες συγκεντρώσεις του από την ίδρυση του πολιτικού του κόμματος, Tamilaga Vettri Kazhagam, το 2024.

Ο Βιτζέι κάνει προεκλογική εκστρατεία ενόψει των κρατικών εκλογών που θα διεξαχθούν στις αρχές του 2026. Βίντεο από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν χιλιάδες ανθρώπους να περιβάλλουν ένα μεγάλο όχημα εκστρατείας, πάνω στο οποίο στέκεται και μιλάει ο Βιτζέι.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, εικόνες έδειξαν τον Βιτζέι να ρίχνει μπουκάλια νερό από την κορυφή του οχήματος σε υποστηρικτές που λιποθύμησαν και να καλεί την αστυνομία για βοήθεια όταν το πλήθος έγινε ανεξέλεγκτο. «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη. Νιώθω αβάσταχτο, απερίγραπτο πόνο και θλίψη», έγραψε ο Βιτζέι στο X.

Συνέχισε την ομιλία του την ώρα που περνούσαν τα ασθενοφόρα

«Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των αγαπημένων μου αδελφών και αδελφών που έχασαν τη ζωή τους στο Καρούρ. Προσεύχομαι για την ταχεία ανάρρωση όσων υποβάλλονται σε θεραπεία στο νοσοκομείο». Τουλάχιστον 44 γιατροί από τις γειτονικές περιοχές Τιρουτσιραπάλι και Σάλεμ στάλθηκαν στο Καρούρ, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός ΜΚ Στάλιν ανακοίνωσε ότι θα δοθεί 1 εκατομμύριο ινδικές ρουπίες (9.635 ευρώ) σε κάθε οικογένεια των θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στο περιστατικό και συνέστησε επιτροπή έρευνας.

Η αντιπολίτευση τονίζει πως η προεκλογική εκστρατεία καθυστέρησε 6 ώρες, αναφέροντας πως ο λόγος ήταν πως οι διοργανωτές περίμεναν να μαζευτεί περισσότερος κόσμος. Ο Βιτζέι δεν απάντησε σε αυτές τις κατηγορίες.

Άλλοι 6 θάνατοι είχαν προκύψει στην πρώτη προεκλογική συγκέντρωση

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι συγκεντρώσεις του Βιτζέι αντιμετωπίζουν προβλήματα ασφάλειας. Τουλάχιστον έξι θάνατοι αναφέρθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης μετά την πρώτη συνάντηση του πολιτικού του κόμματος, όταν ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους.

Παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η αστυνομία, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών στο μέγεθος της αυτοκινητοπομπής και των αλλαγών στον χώρο διεξαγωγής, η τεράστια προσέλευση του κοινού έχει επανειλημμένα φανεί πολλαπλάσια των αντοχών των τοπικών υποδομών.

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια μιας πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ, στο Ταμίλ Ναντού, είναι βαθιά λυπηρό», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι σε μια ανάρτηση στο X.

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί
«Πρώτα η ασφάλειά μας» 27.09.25

Λαβρόφ στον ΟΗΕ: Συζήτηση για την Ουκρανία αν διασφαλιστούν τα δικαιώματα των Ρωσόφωνων που ζουν εκεί

Ο Σεργκέι Λαβρόφ παραδέχθηκε ότι ρωσικά drones παραβιάζουν εναέριο χώρο άλλων κρατών, μιλώντας για «περιστατικά». Η Ρωσία δεν απειλεί κανέναν, είπε, αλλά θα απαντήσει «αποφασιστικά», αν δεχθεί επίθεση

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones
Δύο πυλώνες 27.09.25

Γερμανία: Αναθεωρεί τον νόμο για την ασφάλεια της αεροπορίας – Ο στρατός θα μπορεί να καταρρίπτει drones

Επίσημο ρόλο στον γερμανικό στρατό όσον αφορά την άμυνα με drones θα δώσει η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορεί να τα καταρρίπτει αν βρίσκονται στον εναέριο χώρο της Γερμανίας.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25 Upd: 18:54

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Γουλβς
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς

LIVE: Τότεναμ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Γουλβς, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

