Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του: Η Χέδερ Γκράχαμ ήθελε ο Χιθ Λέτζερ να είναι ακόμα ζωντανός

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιανουαρίου 2008 όταν ο κόσμος του θεάματος και όχι μόνο, βυθίστηκε στο πένθος. Ο Χιθ Λέτζερ είχε βρεθεί νεκρός στο διαμέρισμά του στο Μανχάταν από οξεία δηλητηρίαση, που προκλήθηκε από έναν συνδυασμό ουσιών. Ήταν μόλις 28 χρονών.

Από τότε έχουν περάσει κάτι λιγότερο από δύο δεκαετίες, ωστόσο κανείς δεν έχει ξεχάσει έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του – δεν είναι τυχαίο ότι βραβεύτηκε με το Όσκαρ μετά τον θάνατό του για την ερμηνεία του ως Joker. Έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ, έχουν μιλήσει οι δικοί τους άνθρωποι και έχουν γραφτεί χιλιάδες άρθρα για το ταλέντο, αλλά και τη σκοτεινή του πλευρά.

Το τελευταίο άτομο που αποφάσισε να μιλήσει για αυτόν ήταν η Χέδερ Γκράχαμ. Η 55χρονη ηθοποιός ήταν καλεσμένη στο podcast Are You A Charlotte? και θυμήθηκε τη σύντομη σχέση που είχε με τον Χιθ Λέτζερ στις αρχές των zeros.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heath Ledger (@heatharchive)

«Ήμουν τόσο ερωτευμένη μαζί του. Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος» είπε η Γκράχαμ, η οποία γνώρισε τον Λέτζερ το καλοκαίρι του 2000 στην Πράγα, όπου βρίσκονταν και οι δύο για τα γυρίσματα των ταινιών που πρωταγωνιστούσαν.

«Είχε πολύ ωραίο χιούμορ και είμαι πολύ χαρούμενη που τον γνώρισα. Μακάρι να ζούσε ακόμα, αλλά τελικά κάποια ‘φωτεινά αστέρια’ σαν τον Χιθ δεν είναι γραφτό να ζήσουν πολύ» συμπλήρωσε.

«Πριν από μερικά χρόνια κοιτούσα κάτι παλιές φωτογραφίες και βρήκα μερικές με τον Λέτζερ. Θυμήθηκα εκείνα τα χρόνια και το πόσο ξεχωριστός άνθρωπος ήταν» είπε η Χέδερ Γκράχαμ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Heather Graham (@imheathergraham)

Η σχέση τους ωστόσο δεν κράτησε περισσότερο από έναν χρόνο. Λίγο καιρό μετά θα γνωρίσει την Ναόμι Γουότς, ενώ το 2004 θα μπει στη ζωή του η Μισέλ Γουίλιαμς με την οποία απέκτησε μια κόρη, τη Ματίλντα.

// Κεντρική φωτογραφά: Από το ντοκιμαντέρ I Am Heath Ledger / Spike TV