Μεγάλη ανταπόκριση στην 2η εθελοντική αιμοδοσία της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά

Με το σύνθημα «Δώσε Αίμα – Σώσε Ζωές», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου εθελοντική αιμοδοσία, με πρωτοβουλία της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Πειραιά σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και με την υποστήριξη του Συλλόγου Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου.

Από νωρίς το πρωί, η αίθουσα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου γέμισε από πολίτες και εθελοντές αιμοδότες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου Πειραιά, προσφέροντας αίμα και ελπίδα ζωής σε όσους το έχουν ανάγκη.

Στην αιμοδοσία συμμετείχαν και Κοινοτικοί Σύμβουλοι της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας, δίνοντας το παράδειγμα και στέλνοντας το μήνυμα πως η αιμοδοσία είναι μια προσφορά ζωής που μάς ενώνει όλους.

Η αιμοδοσία είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του, τόνισε:

«Θέλω να συγχαρώ τη Γ΄ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά και την Πρόεδρο Όλγα Πυκνάδα για την πρωτοβουλία, καθώς και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στην εθελοντική αιμοδοσία. Η μεγάλη συμμετοχή στην κοινωνική αυτή δράση αποτελεί για όλους μας έμπνευση και ελπίδα για το μέλλον. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς και ανθρωπιάς, μια πράξη που σώζει ζωές και ως Δημοτική Αρχή, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που προάγει την κοινωνική αλληλεγγύη».

Η Πρόεδρος της Γ΄ Δημοτικής Κοινότητας Όλγα Πυκνάδα, ανέφερε:

«Η προσέλευση των πολιτών στην εθελοντική αιμοδοσία υπήρξε πραγματικά συγκινητική. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες εθελοντές προσήλθαν και προσέφεραν αίμα, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη των συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τον Σύλλογο Γονέων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέου Φαλήρου για τη συνεργασία και τη στήριξή τους, καθώς και όλους τους αιμοδότες που αφιέρωσαν λίγο από τον χρόνο τους για να χαρίσουν ζωή. Η αιμοδοσία είναι πράξη αγάπης, ανθρωπιάς και κοινωνικής ευθύνης που δίνει ζωή».