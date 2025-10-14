Οι δύο νύχτες της Χριστίνας Σαμαρά στο ξενοδοχείο Gatto Perso

Πέντε δωμάτια ενός ξενοδοχείου, πέντε διαφορετικές ζωές οι οποίες εξελίσσονται ταυτόχρονα και τυχαίνει να συναντηθούν την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος. Σχέσεις που τελειώνουν ή αρχίζουν και άνθρωποι που συνδέονται τυχαία μεταξύ τους για τόσο λίγο, όσο η παράλληλη διαμονή τους σε ένα ξενοδοχείο μιας πόλης. Η Χριστίνα Σαμαρά πέρασε δύο νύχτες στο ξενοδοχείο Gatto Perso και η ιδέα για το τελευταίο τραγούδι που γράφτηκε για τον δίσκο Κοντά 30, είχε έρθει.

Το Hotel Gatto Perso είναι ένα τραγούδι παραδοχής της προδοσίας, ένα τραγούδι χωρισμού, κρυμμένο μέσα στις παράλληλες ζωές όσων βρέθηκαν στο ξενοδοχείο εκείνη τη μέρα. Ένα ποπ upbeat τραγούδι, στο οποίο ο ρυθμός είναι φτιαγμένος από ανάσες και ήχους, όπως θα τους άκουγε κάποιος μέσα στο ξενοδοχείο.

To Hotel Gatto Perso είναι τραγούδι από τον πρώτο δίσκο της Χριστίνας Σαμαρά που κυκλοφόρησε φέτος, έναν δίσκο που, με χιούμορ και ειλικρίνεια, η ίδια μας λέει τους προβληματισμούς που βιώνουμε στη δεκαετία 20-30.

Λίγα λόγια για τη Χριστίνα Σαμαρά

Η Χριστίνα Σαμαρά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Ασχολήθηκε με τον χορό για 16 χρόνια από την ηλικία των 3 ετών και στη συνέχεια μελέτησε μαθηματικά και μουσική. Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος ΑΠΘ και του μεταπτυχιακού στη Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών του ΕΚΠΑ, με έμφαση στην αισθητική και δημιουργικότητα.

Παρακολούθησε μονωδία σε ωδεία της Θεσσαλονίκης και δίπλα στην Έλλη Πασπαλά, ενώ συμμετείχε και σε εργαστήρια φωνητικού αυτοσχεδιασμού (Σαβίνα Γιαννάτου) και φωνητικής έρευνας (Σπύρος Σακκάς).

Συνεργάστηκε με συνθέτες όπως οι Π. Καλαντζόπουλος, Στ. Σέμσης και Γ. Καζαντζής. Στα 22 της κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι «Καρδιά στην καρδιά» (Σέμσης–Ευαγγελάτος). Το 2022 ακολούθησε το ντουέτο «Μια και καλή» με την Έλλη Πασπαλά (Κυριάκος–Δαβαράκης). Αργότερα συνεργάστηκε με τον Τάσο Μελετόπουλο και τον Άρη Δαβαράκη σε αγγλόφωνα κομμάτια. Το 2024 παρουσίασε δύο δικά της singles: «Κοντά τριάντα» (Ιούλιος) και «Παραλογίζομαι» (Νοέμβριος), με τον Φοίβο Δεληβοριά στο video clip. Τον Δεκέμβριο ήταν καλεσμένη στη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια στο Floyd.

Φέτος κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο σε στίχους και μουσική δική της, με τίτλο Κοντά 30.